CURĂȚAREA CHIUVETELOR ȘI A ROBINETELOR
Chiuveta este inima băii. Dar acesta este foarte utilizat, fiind necesar în fiecare zi, ceea ce face importantă curățarea sa cu regularitate. Iată o prezentare generală a celor mai bune modalități în care pot fi curățate lavoarele și accesoriile.
Curățarea chiuvetelor și a robinetelor: Ce trebuie reținut
Cele mai multe chiuvete sunt realizate din ceramică, din compozit mineral sau din oțel emailat. Ceramica este deosebit de robustă și ușor de întreținut, iar oțelul emailat este rezistent la impact și la zgârieturi. Cu toate acestea, lavoarele din compozit mineral, în special cele mai ieftine, se pot zgâria foarte ușor.
Indiferent de material, dacă se folosește prea mult detergent sau agent de curățare sau dacă se realizează o curățare prea viguroasă cu bureți duri, se poate deteriora suprafața chiuvetei. Atenție și la robinete – majoritatea accesoriilor de baie au un interior delicat din alamă, care este acoperit doar cu un strat subțire de nichel sau de crom. Dacă stratul strălucitor este deteriorat, interiorul va rugini. Prin urmare, utilizați detergent cu moderație, dacă este posibil – în mod ideal, nu îl utilizați deloc la curățarea robinetelor. În cele din urmă, cea mai mare parte a murdăriei, cum ar fi pasta de dinți sau reziduurile cosmetice, pot fi îndepărtate cu apă curată. După aceea, ștergeți chiuveta și robinetele cu o lavetă uscată moale
Sfat
Țineți o lavetă din microfibră sau o lavetă moale aproape de chiuvetă, astfel încât acestea să fie întotdeauna la îndemână pentru a usca rapid lavoarul și accesoriile după fiecare utilizare. Un efect secundar plăcut al întreținerii corespunzătoare a suprafețelor este acela că acestea rămân curate pentru mai mult timp, ceea ce înseamnă că nu trebuie să le curățați la fel de des.
Curățarea chiuvetelor cu soluții de uz casnic
Praful de copt este o soluție excelentă de uz casnic, pentru a menține chiuvetele curate: Presărați praful pe lavoarul umed, lăsați-l să funcționeze puțin, apoi ștergeți cu o lavetă.
De asemenea, oțetul are o excelentă putere de curățare: Amestecați-l cu apă în proporție de 1:1, aplicați soluția pe lavoar și pe accesorii și folosiți-o pentru a curăța. Aici avantajul constă în faptul că oțetul contribuie la îndepărtarea calcarului. În cazul unor depuneri semnificative de calcar, esența de oțet poate fi utilizată și nediluată. Înmuiați în aceasta o lavetă de bumbac și puneți-o peste zona afectată. Lăsați să acționeze 10-15 minute, apoi curățați suprafețele cu un burete moale și cu apă curată. Apoi uscați totul bine cu o lavetă din microfibră. Acidul citric poate fi utilizat ca o alternativă la oțet.
Atenție: Oțetul sau acidul citric nu trebuie utilizat pe lavoarele din compozit mineral, deoarece acidul poate ataca suprafața.
Sfat
Zgârieturile ușoare de pe suprafețele ceramice pot fi îndepărtate prin lustruire cu pastă de dinți. Pur și simplu întindeți pe zgârietură și frecați cu o periuță de dinți veche. După aceea, lustruiți din nou cu o lavetă din microfibră – în scurt timp lavoarul va străluci ca nou.
Curățarea chiuvetelor cu detergent
Dacă doriți să folosiți detergent, curățați chiuveta cu un detergent sanitar acid (care are pH-ul între 0 și 4). În mod ideal, aplicați soluția de curățare pe o lavetă din microfibră umedă și folosiți-o pentru a șterge totul. După aceea, ștergeți cu o lavetă uscată. Agentul de curățare poate fi aplicat direct pe lavoar și apoi șters cu o lavetă. Însă nu pulverizați niciodată agentul de curățare direct pe accesorii, deoarece interiorul de alamă poate fi deteriorat dacă pătrunde lichidul pulverizat.
Curățarea chiuvetei cu aparatul de curățat cu abur
Chiuveta poate fi curățată foarte bine, mai ales cu ajutorul unui aparat de curățat cu abur. Avantajul aici constă în faptul că aburul ajunge în locuri greu accesibile. De exemplu, țeava de revărsare a lavoarului acumulează murdărie în timp, aceasta fiind dificil de îndepărtat cu mâna. Duza de mici dimensiuni a aparatului de curățat cu abur introduce cu ușurință abur în țeava de revărsare, iar murdăria ajunge automat în canalul de scurgere. De asemenea, puteți utiliza un aparat de curățat cu abur pentru a curăța canalul de scurgere.
Murdăria se acumulează în aeratoarele și regulatoarele de debit de pe robinete, care pot fi curățate și cu duza de mici dimensiuni sau cu peria rotundă mică a aparatului de curățat cu aburi. Pentru a face acest lucru, țineți o lavetă, acoperind ușor zona tratată cu abur, pentru a proteja împotriva stropirii. Murdăria se va desprinde și va ajunge în lavoar. Dacă robinetul este grav afectat de depunerile de calcar, trebuie utilizate și alte metode.
Restul chiuvetei poate fi curățată cu ajutorul duzei de mână, cu o lavetă de curățare din microfibră sau cu peria rotundă. După aceea, uscați totul bine cu o lavetă din microfibră.