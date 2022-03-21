Curățarea chiuvetelor și a robinetelor: Ce trebuie reținut

Cele mai multe chiuvete sunt realizate din ceramică, din compozit mineral sau din oțel emailat. Ceramica este deosebit de robustă și ușor de întreținut, iar oțelul emailat este rezistent la impact și la zgârieturi. Cu toate acestea, lavoarele din compozit mineral, în special cele mai ieftine, se pot zgâria foarte ușor.

Indiferent de material, dacă se folosește prea mult detergent sau agent de curățare sau dacă se realizează o curățare prea viguroasă cu bureți duri, se poate deteriora suprafața chiuvetei. Atenție și la robinete – majoritatea accesoriilor de baie au un interior delicat din alamă, care este acoperit doar cu un strat subțire de nichel sau de crom. Dacă stratul strălucitor este deteriorat, interiorul va rugini. Prin urmare, utilizați detergent cu moderație, dacă este posibil – în mod ideal, nu îl utilizați deloc la curățarea robinetelor. În cele din urmă, cea mai mare parte a murdăriei, cum ar fi pasta de dinți sau reziduurile cosmetice, pot fi îndepărtate cu apă curată. După aceea, ștergeți chiuveta și robinetele cu o lavetă uscată moale