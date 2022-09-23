CURĂȚAREA GURILOR DE SCURGERE FĂRĂ SUBSTANȚE CHIMICE

Curățarea canalelor de scurgere: Ce funcționează cu adevărat

Resturi de grăsime și alimente în bucătărie, săpun, produse de îngrijire și păr în baie: În fiecare zi, prin canalele de scurgere curg materiale care, în timp, formează depozite în conducte. Dacă nu îndepărtați în mod regulat aceste depuneri, acestea formează în cele din urmă un blocaj și apa nu se mai poate scurge.

Magazinele sunt pline de granule, geluri și spume care susțin că vă ajută să vă curățați canalele de scurgere în cel mai scurt timp. Cu toate acestea, în final, acești agenți chimici de curățare au de cele mai multe ori un singur efect: Scurgerea se înfundă permanent. Însă dacă scurgerea de la chiuvetă este înfundată, nu trebuie să apelați imediat la dispozitivul pentru curățarea scurgerilor - numeroase soluții casnice vă sunt de asemenea utile pentru a curăța canalele de scurgere și conductele înfundate.