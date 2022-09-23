CURĂȚAREA GURILOR DE SCURGERE FĂRĂ SUBSTANȚE CHIMICE
Apa nu se scurge bine în duș sau cadă? Se simte un miros neplăcut care vine de la chiuveta din bucătărie? Trebuie să acționați rapid. Cu toate acestea, dacă este înfundat un canal de scurgere la dumneavoastră acasă, nu trebuie să apelați imediat la dispozitivul pentru curățarea țevilor. Aceste sfaturi și soluții la îndemâna tuturor vă vor ajuta să curățați scurgerea înfundată, fără a afecta mediul, precum și să preveniți noi blocaje.
Curățarea canalelor de scurgere: Ce funcționează cu adevărat
Resturi de grăsime și alimente în bucătărie, săpun, produse de îngrijire și păr în baie: În fiecare zi, prin canalele de scurgere curg materiale care, în timp, formează depozite în conducte. Dacă nu îndepărtați în mod regulat aceste depuneri, acestea formează în cele din urmă un blocaj și apa nu se mai poate scurge.
Magazinele sunt pline de granule, geluri și spume care susțin că vă ajută să vă curățați canalele de scurgere în cel mai scurt timp. Cu toate acestea, în final, acești agenți chimici de curățare au de cele mai multe ori un singur efect: Scurgerea se înfundă permanent. Însă dacă scurgerea de la chiuvetă este înfundată, nu trebuie să apelați imediat la dispozitivul pentru curățarea scurgerilor - numeroase soluții casnice vă sunt de asemenea utile pentru a curăța canalele de scurgere și conductele înfundate.
Curățarea canalelor de scurgere cu soluții de uz casnic
Agenții de curățare a canalelor de scurgere disponibili în comerț sunt adesea agresivi și nocivi pentru mediu și pentru sănătate. În cazul în care conducta de evacuare nu este complet înfundată și, prin urmare, apa se poate scurge încet, pe lângă utilizarea unui aparat de curățare cu abur, există și soluții la îndemâna tuturor, care reprezintă o alternativă ecologică pentru îndepărtarea depunerilor. Iată care sunt cele mai eficiente soluții de uz casnic:
- Oțetul și praful de copt: Turnați 4 linguri de praf de copt în conducta de scurgere înfundată și clătiți imediat cu o jumătate de ceașcă (aproximativ 100 ml) de esență de oțet. Cei doi agenți declanșează o reacție chimică și încep să se facă spumă. De îndată ce se oprește sunetul bulelor, spălați conducta cu apă fierbinte, pentru a curăța complet scurgerea.
- Oțetul combinat cu bicarbonat de sodiu sau sodă cristalizată: Bicarbonatul de sodiu sau soda cristalizată pot fi utilizate ca alternativă la praful de copt. Turnați patru linguri de sodă sau bicarbonat de sodiu în canalul de scurgere, apoi turnați o jumătate de cană de esență de oțet și, după o perioadă scurtă de timp (când nu mai se mai aude sunetul bulelor), clătiți cu apă fierbinte.
Cleaning drains with the steam cleaner
De asemenea, un aparat de curățat cu aburi este deosebit de potrivit pentru curățarea canalelor de scurgere. Folosind combinația dintre un jet de abur și temperatură, chiar și murdăria încăpățânată și plină de grăsime este dizolvată și îndepărtată în câteva secunde. De asemenea, aburul intră în colțurile greu accesibile. Acesta desprinde ușoarele elemente care blochează și, de asemenea, elimină mirosurile neplăcute.
Ce trebuie să faceți:
- Țineți duza de mici dimensiuni (duza cu presiune) la canalul de scurgere și eliberați aburul. În timp ce faceți acest lucru, țineți o lavetă din microfibră peste canalul de scurgere, pentru a vă proteja de stropii de murdărie
- Asigurați-vă că nu aplicați abur direct pe componentele din plastic de sub sita chiuvetei în timpul curățării, deoarece acestea pot fi deteriorate de temperaturi excesiv de ridicate.
Sfat
Canalele de scurgere din bucătării și băi trebuie curățate în mod regulat cu abur. Acest lucru previne formarea depunerilor și a mirosurilor neplăcute. De asemenea, puteți utiliza duza de mici dimensiuni pentru a curăța cu ușurință țeava de revărsare a chiuvetei sau a lavoarului.
Dacă nimic altceva nu funcționează: Ventuza și arcul flexibil
Dopul format se află adesea în sifon, adică în țeava în U de sub canalul de scurgere. În cazul unor blocaje deosebit de dificile în canalul scurgere, vă recomandăm, prin urmare, să folosiți o ventuză. Presiunea care se schimbă continuu, creată de bara de presiune, desprinde murdăria cauzată de păr, vaselină sau reziduuri de alimente. Pentru a face acest lucru, țineți ventuza în centru deasupra canalului de scurgere și împingeți-o ferm în jos pe chiuvetă sau pe lavoar. Lăsați apa să curgă în chiuvetă până când ventuza este complet acoperită și apoi deplasați ventuza înainte și înapoi fără a o ridica din apă complet. După ce faceți acest lucru de câteva ori, verificați dacă apa trece din nou prin canalul de scurgere. În caz contrar, repetați procesul până când canalul de scurgere este eliberat din nou.
Alte mijloace mecanice pentru eliminarea blocajelor sunt cablurile de curățare sau periile pentru canalele de scurgere și/sau arcurile flexibile. De asemenea, de multe ori, este relativ ușor să îndepărtați sifonul și să îl curățați separat.
Prevenirea înfundării canalelor de scurgere
Dacă faceți doar câteva lucruri în plus pe lângă cele care fac parte din rutina dumneavoastră de zi puteți preveni înfundarea țevilor în baie și bucătărie. Aceste sfaturi vă ajută să preveniți înfundarea țevilor din casa dumneavoastră:
- Clătirea regulată cu apă fierbinte: Depunerile mici din conducta de evacuare sunt eliminate și, prin urmare, scurgerea este menținută curată în permanență.
- Nu introduceți reziduuri de alimente în canalul de scurgere din bucătărie.
- Protejați canalele de scurgere din chiuvetă, duș și cadă, utilizând un dispozitiv pentru prinderea părului.
- Includeți canalele de scurgere în rutina de curățare: Dacă utilizați deja aparatul de curățat cu abur în bucătărie și în baie, puteți curăța rapid canalele de scurgere folosind abur. Acest lucru vă scutește ulterior de necesitatea de a realiza o operațiune de curățare ce durează mai mult timp.