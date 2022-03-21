CURĂȚENIA ÎN BUCĂTĂRIE: MENȚINEREA CURATĂ A FRIGIDERULUI ȘI A SUPRAFEȚELOR
Bucătăria este inima multor gospodării și este utilizată din plin în fiecare zi. Prin urmare, curățarea nu trebuie neglijată, deoarece, în timp, toate tipurile de murdărie și de bacterii se acumulează în frigider, pe blatul de lucru și pe diferite suprafețe. Păstrați igiena și curățenia în bucătărie, folosind aceste sfaturi.
Sfaturi pentru o bucătărie curată
În zilele noastre, bucătăria nu este doar un spațiu funcțional pentru gătit și mâncat -aceasta a devenit un loc în care se întâlnesc membrii familiei și prietenii. Este locul în care luați pauza de ceai, unde coaceți împreună, vă relaxați în timp ce gătiți și mai discutați despre cum vă merge. Prin urmare, bucătăria este foarte utilizată. În urma gătitului rămân pete de grăsime și resturi de alimente, mâncarea lasă urme în frigider și, cu trecerea timpului, se formează depuneri de calcar pe chiuvete și robinete, precum și în mașinile de spălat vase și aparatele de cafea. Toată această murdărie trebuie îndepărtată în mod regulat, pentru a vă asigura că mențineți igiena și curățenia în bucătărie.
O altă provocare constă în diversitatea materialelor care se găsesc într-o bucătărie. Aparatele moderne combină, de obicei, suprafețe netede și lucioase, cum ar fi oțelul inoxidabil și sticla, cu materiale naturale delicate, precum piatra și lemnul. Prin urmare, curățarea trebuie adaptată la tipul de suprafață, precum și la murdărie. Același lucru este valabil și în cazul utilizării detergenților.
Sarcini de îndeplinit la curățarea bucătăriei
Curățarea blatului de lucru
Probabil că blatul de lucru cea mai utilizată suprafață din bucătărie, aceasta intrând în contact cu alimentele de cele mai multe ori.. Este locul în care tăiați legume, în care filetați peștele și întindeți aluatul. Aceasta înseamnă că zona este contaminată zilnic cu bacterii, invizibile pentru ochiul liber. Prin urmare, exclusiv din motive de igienă, această suprafață de lucru ar trebui să fie ștearsă cu o lavetă umedă după fiecare utilizare, precum și să fie complet eliberată curățată temeinic o dată pe săptămână. În cazul în care este prezentă mai multă murdărie, poate fi utilizată și o soluție alcalină de curățare a suprafețelor, pe blaturile rezistente la apă și alcool, pentru a îndepărta murdăria, cum ar fi petele de mâncare și de grăsime. Înainte de a șterge, murdăria rămasă, cum ar fi firimiturile de pâine, poate fi ușor de adunat cu un aspirator de mână cu acumulator.
Când aveți de-a face cu piatră naturală, cum ar fi cu blaturile din granit sau marmură, trebuie să acordați o atenție deosebită, deoarece agenții de curățare acizi sau cei care conțin solvenți pot ataca materialul. Aici puteți utiliza agentul de curățare special pentru suprafețele de piatră de la comercianții cu amănuntul specializați, în mod ideal un agent de curățare neutru. În plus, se recomandă detergenți fără agenți activi de suprafață. În esență, murdăria de pe blaturile din piatră naturală trebuie să fie îndepărtată cât mai repede posibil. Utilizați o lavetă moale și umedă pentru ștergere. O lavetă uscată în combinație cu murdăria poate provoca zgârieturi mici. După utilizarea detergenților, clătiți întotdeauna cu apă curată, apoi uscați zona cu o lavetă curată, pentru a preveni formarea petelor.
O alternativă fără substanțe chimice și delicată pentru curățarea blaturilor este un aparat de curățat cu abur. Presiunea și aburul fierbinte îndepărtează 99,99% dintre bacteriile întâlnite în mod obișnuit în gospodărie, în timp ce grăsimea și murdăria persistentă, cum ar fi resturile întărite de mâncare, pot fi îndepărtate cu ușurință. De asemenea, aparatul de curățat cu abur este ideal pentru curățarea hotei, a plitei și a cuptorului.
Curățarea dulapurilor de bucătărie și a sertarelor
Faptul că bucătăria este folosită zi de zi înseamnă că, după un timp, dulapurile de bucătărie și fronturile sertarelor nu scapă fără urme. În scurt timp veți începe să vedeți pete de grăsime și urme de degete pe dulapul de bucătărie și pe fronturile sertarelor, în special pe cele cu un finisaj lucios. Dar și stropii de sos sau de alte lichide trebuie îndepărtați rapid. Puteți utiliza un detergent disponibil în comerț, solubil în apă, sau doar apă și un detergent lichid blând pentru a curăța toate tipurile de dulapuri de bucătărie și fronturi de sertar. După curățare, clătiți întotdeauna cu apă curată și uscați cu grijă prin ștergere – în special în jurul profilurilor, colțurilor și marginilor. În funcție de material, utilizați doar o lavetă ușor umezită atunci când ștergeți. Detergenții agresivi sau abrazivi trebuie evitați pentru dulapul de bucătărie și fronturile sertarului, deoarece pot provoca zgârieturi sau pot ataca suprafața. Același lucru este valabil și pentru lavetele sau bureții abrazivi.
Urmele de degete și depunerile de calcar devin vizibile rapid pe dulapul de bucătărie și pe sertarele din sticlă. Depunerile de calcar pot fi îndepărtate cu oțet sau acid citric. Pentru a combate urmele de degete, sunt utile soluțiile disponibile în comerț pentru curățat geamuri sau apa în combinație cu detergent de spălat vasele.
Dulapurile din lemn și sertarele pot fi curățate cu un detergent solubil în apă și cu o lavetă ușor umezită sau cu o perie moale. Pentru fronturile cu un furnir de lemn, puteți utiliza un agent de curățare special pentru mobilier, care și întreține suprafața. Ca regulă generală, nu udați dulapurile din lemn și fronturile sertarelor, lucrați întotdeauna în direcția fibrei și uscați bine după aceea.
Suprafețele din oțel inoxidabil pot fi curățate cu un agent de curățare special pentru oțel inoxidabil, dacă sunt foarte murdare. Cu toate acestea, de cele mai multe ori este suficient să le ștergeți cu o lavetă umezită din microfibră, deoarece suprafețele din oțel inoxidabil sunt în general ușor de întreținut. Produsele de îngrijire care formează pelicule nu sunt recomandate.
Știați că...bucătăria reprezintă teren propice pentru dezvoltarea bacteriilor?
- Tocătoarele: Tocătoarele cu tăieturi adânci sunt terenul perfect pentru dezvoltarea bacteriilor, acestea se fixează foarte bine în crăpături. Acest lucru înseamnă că nu este suficient doar să clătiți tocătoarele cu apă caldă. Este mai eficient să le puneți în mașina de spălat vase sau să le curățați cu suficient detergent lichid și cu un burete.
- Burete de bucătărie: Bureții de bucătărie sunt adesea un adevărat focar în care se dezvoltă bacteriile. Peste 300 de tipuri de bacterii se pot găsi pe o singură lavetă de spălat vase. Prin urmare, bureții trebuie schimbați o dată pe săptămână.
- Suportul de cuțite: De asemenea, suporturile pentru cuțite, cu fantele lor, sunt un loc ideal pentru bacterii. Cuțitele umede sprijină și ele dezvoltarea bacteriilor, prin urmare, ar trebui să curățați suportul de cuțite, folosind o perie îngustă și cu apă cu săpun, o dată pe lună. Este important să îl lăsați întotdeauna să se usuce complet înainte de a pune cuțitele înapoi.
- Nenumărați contaminanți microscopici se găsesc pe pardoseli, în special în fața chiuvetei, a dulapurilor și a frigiderului. Aceste zone trebuie curățate temeinic la intervale regulate.
Curățarea frigiderului
Și frigiderele pot fi adevărate terenuri de reproducere pentru bacterii. Igiena este deosebit de importantă în acest caz, deoarece aici sunt depozitate o mare varietate de produse alimentare. Pentru a curăța frigiderul, mai întâi scoateți-l din priză sau opriți-l și scoateți alimentele din interior. Cele mai multe bacterii în frigider se găsesc în sertarele de legume, deoarece aici temperaturile sunt mai mari. Prin urmare, rafturile și sertarele trebuie îndepărtate și curățate temeinic în mașina de spălat vase sau în chiuvetă. Apoi curățați interiorul frigiderului și garniturile de sus în jos, folosind o lavetă și un detergent multifuncțional. Spațiile greu accesibile pot fi curățate cu grijă cu ajutorul unui băț din lemn pentru frigărui. De exemplu, puteți folosi o scobitoare pentru a curăța gura de scurgere. Acest lucru va preveni colectarea condensului în interiorul frigiderului. După aceea, uscați frigiderul, puneți totul la loc și conectați-l la priză. Curățarea regulată a frigiderului poate preveni și apariția mirosurilor neplăcute.
După curățarea temeinică a interiorului frigiderului, curățați și exteriorul cu regularitate – dacă este posibil, deplasați frigiderul ușor în față, pentru a putea îndepărta praful și murdăria din spatele acestuia. Un aspirator sau o perie de șters praful por fi utile aici. În plus, pardoseala de sub aparat trebuie să fie ștearsă cu mopul. Ștergeți toți pereții exteriori cu apă și detergent lichid, apoi uscați cu o lavetă moale, care nu lasă scame.
Sfatul 1: Dacă frigiderul este plin, pur și simplu scădeți ușor temperatura, astfel încât aerul rece să circule mai puțin și bacteriile să nu se poată înmulți la fel de eficient.
Sfatul 2: Dezghețați congelatorul sau sertarele de congelare din frigider cel puțin o dată pe an, deoarece, cu cât este mai multă gheață într-un congelator, cu atât se consumă mai multă energie pentru răcirea acestuia. În plus, dacă este prea multă gheață se pot strica alimentele, deoarece temperatura minimă necesară de -15 °C nu mai este atinsă în mod constant. Pentru a dezgheța congelatorul, opriți-l și puneți un recipient cu apă fierbinte în interiorul acestuia, pentru a încuraja topirea gheții. Utilizarea unui dispozitiv de curățare cu abur cu un cap cu presiune poate accelera procesul.
Curățarea bucătăriei cu soluții la îndemâna tuturor
Dacă doriți să curățați bucătăria cu soluții simple de uz casnic, aveți nevoie doar de câteva ingrediente:
- O pastă făcută din praf de copt și apă ajută la îndepărtarea murdăriei persistente din cuptor sau de pe tăvile de coacere: Aplicați pasta pe zonele afectate și, în mod ideal, lăsați-o să acționeze peste noapte. A doua zi, pur și simplu îndepărtați murdăria, de exemplu cu o racletă din plastic, și ștergeți cu o lavetă umedă.
- Pentru a îndepărta grăsimea de pe suprafețe și de pe dulapuri, apa călduță cu un pic de detergent lichid este de cele mai multe ori suficientă.
- Suprafețele din oțel inoxidabil pot fi curățate cu ușurință cu o lavetă din microfibră umezită. Bitartrtatul de potasiu este util pentru a combate petele de rugină și murdăria grosieră: Amestecați-l cu puțină apă, astfel încât să se formeze o pastă, aplicați-l pe zona afectată și se curăță ușor cu un burete moale. După aceea, ștergeți și lustruiți cu o lavetă umedă.
- Oțetul sau acidul citric ajută la îndepărtarea depunerilor de calcar. Ambele soluții sunt, de asemenea, potrivite pentru curățarea gurilor de scurgere și pentru combaterea mirosurilor neplăcute. Cu toate acestea, nu utilizați acizi pentru a curăța suprafețele anodizate sau cromate.
- Lemnul poate fi curățat cu bicarbonat de sodiu. Pentru murdăria dificilă, adăugați o lingură de bicarbonat de sodiu la un litru de apă și utilizați soluția obținută pentru a curăța fronturile din lemn ale dulapurilor și ale sertarelor sau tocătoarele din lemn, folosind o perie cu peri moi.