CURĂȚENIA ÎN BUCĂTĂRIE: MENȚINEREA CURATĂ A FRIGIDERULUI ȘI A SUPRAFEȚELOR

Curățarea blatului de lucru

Probabil că blatul de lucru cea mai utilizată suprafață din bucătărie, aceasta intrând în contact cu alimentele de cele mai multe ori.. Este locul în care tăiați legume, în care filetați peștele și întindeți aluatul. Aceasta înseamnă că zona este contaminată zilnic cu bacterii, invizibile pentru ochiul liber. Prin urmare, exclusiv din motive de igienă, această suprafață de lucru ar trebui să fie ștearsă cu o lavetă umedă după fiecare utilizare, precum și să fie complet eliberată curățată temeinic o dată pe săptămână. În cazul în care este prezentă mai multă murdărie, poate fi utilizată și o soluție alcalină de curățare a suprafețelor, pe blaturile rezistente la apă și alcool, pentru a îndepărta murdăria, cum ar fi petele de mâncare și de grăsime. Înainte de a șterge, murdăria rămasă, cum ar fi firimiturile de pâine, poate fi ușor de adunat cu un aspirator de mână cu acumulator.

Când aveți de-a face cu piatră naturală, cum ar fi cu blaturile din granit sau marmură, trebuie să acordați o atenție deosebită, deoarece agenții de curățare acizi sau cei care conțin solvenți pot ataca materialul. Aici puteți utiliza agentul de curățare special pentru suprafețele de piatră de la comercianții cu amănuntul specializați, în mod ideal un agent de curățare neutru. În plus, se recomandă detergenți fără agenți activi de suprafață. În esență, murdăria de pe blaturile din piatră naturală trebuie să fie îndepărtată cât mai repede posibil. Utilizați o lavetă moale și umedă pentru ștergere. O lavetă uscată în combinație cu murdăria poate provoca zgârieturi mici. După utilizarea detergenților, clătiți întotdeauna cu apă curată, apoi uscați zona cu o lavetă curată, pentru a preveni formarea petelor.

O alternativă fără substanțe chimice și delicată pentru curățarea blaturilor este un aparat de curățat cu abur. Presiunea și aburul fierbinte îndepărtează 99,99% dintre bacteriile întâlnite în mod obișnuit în gospodărie, în timp ce grăsimea și murdăria persistentă, cum ar fi resturile întărite de mâncare, pot fi îndepărtate cu ușurință. De asemenea, aparatul de curățat cu abur este ideal pentru curățarea hotei, a plitei și a cuptorului.