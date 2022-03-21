CURĂȚAREA CUPTORULUI: CELE MAI BUNE SFATURI ȘI SOLUȚII LA ÎNDEMÂNA TUTUROR

Bicarbonatul de sodiu: Această soluție versatilă de uz casnic este, de asemenea, de mare ajutor în îndepărtarea murdăriei de pe plită sau din cuptor. Pentru a face acest lucru, se amestecă bicarbonat de sodiu pulbere cu apă într-un raport de 1:1 și se aplică pasta pe zonele arse. Lăsați-o să funcționeze timp de aproximativ 30 minute. Când se desprind alimentele arse, bicarbonatul de sodă începe mai întâi să se facă spumă, apoi se usucă treptat. În cele din urmă, pulberea uscată trebuie pur și simplu îndepărtată de pe plită sau din cuptor. Dacă nu aveți bicarbonat de sodiu la îndemână, este bun și praful de copt. Are același efect.

O altă soluție de uz casnic care și-a dovedit utilitatea este oțetul: Puteți utiliza oțet de bucătărie sau esență de oțet. Pentru murdăria ușoară, amestecați oțet de bucătărie cu puțin detergent lichid pentru spălat vase și frecați amestecul pe zona afectată, utilizând un burete. Lăsați-l să acționeze pentru o perioadă scurtă de timp, apoi ștergeți resturile de murdărie cu o lavetă umedă. Pentru murdăria persistentă, umpleți cu apă un vas termorezistent, cum ar fi o caserolă, și adăugați 2–3 linguri de esență de oțet. Apoi se lasă vasul în cuptor timp de aproximativ 45 minute la 150°C. Aburul rezultat desprinde murdăria. Lăsați cuptorul să se răcească puțin, apoi ștergeți-l peste tot cu o lavetă umedă. De asemenea, se poate folosi apă cu suc de lămâie în loc de esența de oțet.

Sare: Petele arse din cuptor sau de pe tăvile pentru coacere pot fi îndepărtate și cu ajutorul sării. Pasul 1: Umeziți partea inferioară a cuptorului sau tava de copt cu o lavetă. Pasul 2: Presărați suficientă sare peste toate petele și alimentele arse, astfel încât acestea să fie acoperite cu un strat alb. Pasul 3: Se încălzește cuptorul la 50°C. Opriți cuptorul imediat ce sarea capătă o culoare maronie. După ce s-a răcit, pur și simplu scoateți sarea cu grijă din cuptor.