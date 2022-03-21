CURĂȚAREA CUPTORULUI: CELE MAI BUNE SFATURI ȘI SOLUȚII LA ÎNDEMÂNA TUTUROR
Grăsimea și resturile dificile de mâncare din cuptor, de pe plită și de pe hotă pot strica rapid plăcerea gătitului. Murdăria este de multe ori persistentă și dificil de îndepărtat. Aceste recomandări și aparate vor garanta o curățare excelentă.
Curățarea cuptorului cu abur
Nu amânați prea mult timp curățarea cuptorului. Cu cât este mai lungă perioada de timp în care mâncarea arsă și grăsimea rămân în cuptor, cu atât sunt mai greu de îndepărtat.
Mai întâi, ștergeți resturile de mâncare libere și ușor de îndepărtat, cu ajutorul unei lavete umede. Apoi îndepărtați resturile persistente din cuptor, cu ajutorul unui aparat de curățat cu abur, pentru a preveni deteriorarea suprafeței. Pentru a face acest lucru, montați peria rotundă sau duza manuală și curățați întregul cuptor, inclusiv ușa, folosind abur. Căldura lichefiază murdăria încrustată, facilitând ștergerea cu o cârpă curată. Mâncarea arsă persistentă poate fi îndepărtată utilizând un burete de sârmă din oțel inoxidabil disponibil în comerț: Fixați-l peste peria rotundă și frecați zona afectată în timp ce distribuiți abur în mod continuu, până când se lichefiază murdăria. Când curățați cu ajutorul capătului de mână sau al periei rotunde, vă recomandăm să ștergeți suprafața cu o lavetă din microfibră, iar astfel murdăria desprinsă va fi ștearsă direct cu laveta. Înmuierea cu detergent lichid înainte de a utiliza aparatul de curățat cu abur face ca murdăria să fie mai ușor de îndepărtat.
Dacă aveți un cuptor pirolitic cu auto-curățare, puteți uita cu totul de frecat. Aici, temperaturile de peste 500 °C transformă grăsimea și resturile alimentare în cenușă, iar aceasta nu mai trebuie decât să fie ștearsă.
Cele mai bune soluții casnice pentru curățarea cuptorului
Dacă doriți să curățați cuptorul cu detergent, puteți utiliza agenți de curățare chimici pentru cuptoare disponibili în comerț, cunoscuți și sub numele de detergenți pentru grătar, disponibili sub formă de lichid, gel sau spumă de curățare. Aceștia sunt în general foarte alcalini și conțin agenți suplimentari de îndepărtare a grăsimilor. Soluțiile de uz casnic verificate oferă o alternativă reală la detergenții chimici:
Bicarbonatul de sodiu: Această soluție versatilă de uz casnic este, de asemenea, de mare ajutor în îndepărtarea murdăriei de pe plită sau din cuptor. Pentru a face acest lucru, se amestecă bicarbonat de sodiu pulbere cu apă într-un raport de 1:1 și se aplică pasta pe zonele arse. Lăsați-o să funcționeze timp de aproximativ 30 minute. Când se desprind alimentele arse, bicarbonatul de sodă începe mai întâi să se facă spumă, apoi se usucă treptat. În cele din urmă, pulberea uscată trebuie pur și simplu îndepărtată de pe plită sau din cuptor. Dacă nu aveți bicarbonat de sodiu la îndemână, este bun și praful de copt. Are același efect.
O altă soluție de uz casnic care și-a dovedit utilitatea este oțetul: Puteți utiliza oțet de bucătărie sau esență de oțet. Pentru murdăria ușoară, amestecați oțet de bucătărie cu puțin detergent lichid pentru spălat vase și frecați amestecul pe zona afectată, utilizând un burete. Lăsați-l să acționeze pentru o perioadă scurtă de timp, apoi ștergeți resturile de murdărie cu o lavetă umedă. Pentru murdăria persistentă, umpleți cu apă un vas termorezistent, cum ar fi o caserolă, și adăugați 2–3 linguri de esență de oțet. Apoi se lasă vasul în cuptor timp de aproximativ 45 minute la 150°C. Aburul rezultat desprinde murdăria. Lăsați cuptorul să se răcească puțin, apoi ștergeți-l peste tot cu o lavetă umedă. De asemenea, se poate folosi apă cu suc de lămâie în loc de esența de oțet.
Sare: Petele arse din cuptor sau de pe tăvile pentru coacere pot fi îndepărtate și cu ajutorul sării. Pasul 1: Umeziți partea inferioară a cuptorului sau tava de copt cu o lavetă. Pasul 2: Presărați suficientă sare peste toate petele și alimentele arse, astfel încât acestea să fie acoperite cu un strat alb. Pasul 3: Se încălzește cuptorul la 50°C. Opriți cuptorul imediat ce sarea capătă o culoare maronie. După ce s-a răcit, pur și simplu scoateți sarea cu grijă din cuptor.
Curățarea hotei
O hotă are un rol esențial în bucătărie: Aceasta extrage vaporii care rezultă din procesul de gătit și prăjire și absoarbe particulele de grăsime din aer. Cu toate acestea, gătitul frecvent determină în timp apariția unei pelicule lipicioase de grăsime, care se depune chiar pe hotă. Acest lucru este valabil în special în cazul hotelor din oțel inoxidabil. Acestea pot fi curățate rapid și ușor cu un aparat de curățat cu abur: Așezați laveta de curățat din microfibră pe capătul de mână. Eliberați în continuare abur și frecați suprafața hotei cu laveta din microfibră până când căldura dizolvă depunerile de ulei și de grăsime. Dacă pelicula de grăsime a fost prezentă de ceva timp, în mod sigur va fi necesar să aplicați presiune și să frecați. Dacă aveți o hotă din oțel inoxidabil granulat, asigurați-vă că urmați granulația în timpul procesului de curățare. Grăsimea se va acumula treptat în lavetă, ceea ce înseamnă că trebuie schimbată la jumătatea operațiunii de curățare. Puteți lustrui zona curățată cu o lavetă din microfibră pentru un finisaj fără urme.
În mod alternativ, utilizați o soluție alcalină pentru curățarea suprafețelor sau apă și detergent lichid pentru vase pentru a curăța hota. Dacă ați așteptat un pic mai mult pentru a curăța hota și murdăria este mai dificil de îndepărtat, bicarbonatul de sodiu și-a dovedit valoarea ca soluție la îndemâna tuturor: Amestecați apa și bicarbonatul de sodiu într-o pastă și aplicați-o lucru pe hotă. Lăsați-o să acționeze o perioadă scurtă de timp și ștergeți din nou suprafața cu apă, apoi uscați bine hota.
Sfat: Curățarea filtrului de grăsime
Dacă este folosit mult pentru gătit, se recomandă curățarea regulată a filtrului de grăsime al hotei, la fiecare 6–8 săptămâni. Acest filtru este adesea fabricat din metal, care poate fi pur și simplu pus în mașina de spălat vase sau curățat în apă cu săpun.
În plus, există și modele cu filtre active de carbon – un filtru special necesar pentru hotele cu funcționare cu aer recirculat, care filtrează particulele de miros din vaporii rezultați la gătit. Aceste filtre trebuie înlocuite la intervale regulate.
Curățarea plitei: folosirea aburului pentru a combate resturile de alimente arse
Știm cu toții sentimentul: O secundă de neatenție și pastele, sosul sau laptele sar pe plita de bucătărie. Drept urmare, aveți pe plită resturi de mâncare arsă, care nu mai pot fi îndepărtate doar cu o lavetă umedă. Utilizați un aparat de curățat cu abur pentru a îndepărta rapid și ușor reziduurile și lichidele arse: Așezați un burete din oțel inoxidabil disponibil în comerț pe peria rotundă a aparatului de curățat cu abur și curățați întreaga zonă a plitei în timp ce aplicați abur în mod continuu pe suprafață. Aburul formează un strat lubrifiant de aer sub buretele de curățare pentru a preveni zgârierea suprafeței sticlei.
Îmbinările și marginile pot fi curățate fără burete, folosind capătul pentru spații înguste, cu o perie rotundă atașată la acesta. Asigurați-vă că utilizați o perie cu peri din plastic, deoarece aceștia nu vor zgâria plita. Cu toate acestea, aburul nu trebuie aplicat direct pe îmbinările din silicon; în schimb, acestea trebuie doar să fie șterse cu grijă. Apoi uscați suprafața cu o lavetă. De asemenea, puteți utiliza acest proces pentru a curăța tăvile pentru coacere și grătarele.
Resturile din plastic topit sau alimentele grosiere arse pot fi răzuite cu atenție de pe suprafață, utilizând o racletă specială pentru plitele ceramice, poziționate la un unghi cât mai mic.
Curățarea plitei cu ajutorul unor soluții la îndemâna tuturor
Soluțiile de uz casnic verificate sunt potrivite pentru curățarea plitelor ca alternativă la detergenții pentru cuptor disponibili în comerț sau la detergentul special pentru plitele ceramice: Adăugați 2 lingurițe de praf de copt la 100 ml de apă călduță. Aplicați soluția vâscoasă rezultată pe suprafața plitei, lăsați să acționeze un timp, apoi lustruiți cu o lavetă curată din microfibră. De asemenea, o lavetă înmuiată în esență de oțet și așezată pe murdărie sau un amestec de oțet și praf de copt aplicat cu o lavetă pot fi utile în această situație.
Pentru a preveni formarea resturilor întărite de la bun început, curățați rapid suprafața plitei după fiecare utilizare, îndepărtând întotdeauna reziduurile imediat. De obicei, este suficient să ștergeți suprafața acesteia cu o lavetă umedă și apoi să o uscați. Aplicați puțin detergent lichid pe lavetă și ștergeți totul pentru a îndepărta grăsimea. Asigurați-vă că plita s-a răcit complet înainte de curățare. O alternativă pentru a vă scuti de la operațiunile obositoare de frecare este un aparat de curățat cu vibrații, care curăță plita într-un singur pas, îndepărtând murdăria fără efort.
Așa cum se întâmplă în cazul tuturor suprafețelor plate, puteți elimina cu blândețe lichidul de pe plita ceramică prin aspirație, folosind un aspirator pentru geamuri la curățarea bucătăriei.