CURĂȚAREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE

Detartrarea mașinii de spălat vase cu ajutorul unor soluții la îndemâna tuturor

Pe lângă curățarea fizică a componentelor relevante, trebuie ca la anumite intervale să îndepărtați calcarul din mașina dumneavoastră de spălat vase. În esență, puteți îndepărta calcarul prin rularea unui ciclu cu mașina de spălat vase goală. Există detergenți speciali, dar îndepărtarea calcarului se realizează la fel de simplu dacă folosiți soluțiile de uz casnic potrivite. Pentru a face acest lucru, presărați 1–2 linguri de bicarbonat de sodiu sau praf de copt pe fundul mașinii de spălat vase când aceasta este goală. Turnați aproximativ 20 ml de esență de oțet în compartimentul pentru detergentul pulbere, apoi setați mașina de spălat vase pentru a rula un program la cea mai mare temperatură posibilă, fără prespălare. Dacă prespălarea nu poate fi dezactivată, esența oțetului poate fi adăugată direct în mașina preîncălzită, după prespălare. Este important ca bicarbonatul de sodiu și oțetul să nu se amestece direct, pentru că își pot face treaba mai eficient separat. Aceste ingrediente nu numai că îndepărtează depunerile de calcar din mașina de spălat vase, dar au și un efect antibacterian. Puteți utiliza, de asemenea, o cană de oțet în loc de esență de oțet, pe care o puteți adăuga în mașină după ce aceasta s-a încălzit. Pentru rezultate optime, opriți mașina de spălat vase timp de o oră după adăugarea oțetului, pentru a mări timpul de contact. După încheierea ciclului, așteptați până când mașina de spălat vase s-a răcit pentru a preveni eliberarea vaporilor înțepători de oțet.