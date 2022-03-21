CURĂȚAREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE
Nu demult, o mașină de spălat vase era considerată un lux. În zilele noastre, a devenit o dotare standard pentru multe gospodării. Pentru a vă asigura că mașina dumneavoastră de spălat vase își poate îndeplini sarcinile cât mai mult timp posibil, trebuie să o curățați în mod regulat. Iată sfaturile și recomandările oferite de Kärcher.
De ce trebuie curățată în mod regulat mașina de spălat vase
O mașină de spălat vase este de mare ajutor în viața de zi cu zi, de obicei, aceasta făcându-și de obicei treaba în fundal. Cu toate acestea, în timp, resturile alimentare și depunerile de calcar încep să își lase amprenta. În consecință, bacteriile și mucegaiul se pot răspândi în mașina de spălat vase, ceea ce, în cel mai rău caz, poate fi chiar dăunător sănătății. Dacă vasele nu mai sunt spălate în mod corespunzător, acesta este un bun indiciu că mașina de spălat trebuie curățată. Cel târziu, trebuie să curățați mașina de spălat vase când se formează mirosuri și depuneri neplăcute.
Curățarea filtrului mașinii de spălat vase
Primul lucru pe care trebuie să îl faceți de fiecare dată este să îndepărtați filtrul din partea de jos a mașinii de spălat vase. Filtrul protejează pompa de scurgere, iar aici se colectează resturi alimentare și alte obiecte străine, care, în timp, împiedică fluxul de apă. Pentru aceasta, scoateți filtrul conform instrucțiunilor producătorului și îndepărtați murdăria grosieră din recipient. Filtrul poate fi curățat de obicei manual cu o perie de spălat și puțin detergent lichid sau oțet și apoi poate fi remontat înapoi în mașină. Respectați instrucțiunile producătorului când scoateți și înlocuiți filtrul. Unele mașini de spălat vase au mai multe filtre.
Curățarea brațelor de stropire din mașina de spălat vase
Brațele de stropire distribuie apa în mașina de spălat vase în timpul ciclului și trebuie verificate o dată sau de două ori pe an. De obicei, brațele de stropire pot fi demontate în doar câțiva pași, dar, cu toate acestea, este recomandabil să consultați rapid instrucțiunile producătorului. Brațele de stropire au mici duze de împroșcare, care pot fi obstrucționate cu resturi de alimente sau cu depuneri de calcar. Folosiți o scobitoare și apă pentru a curăța orificiile, până când apa curge fără probleme prin deschideri. Apoi montați brațele de stropire înapoi în mașină.
Curățarea garniturilor mașinii de spălat vase
Garniturile din cauciuc ale mașinii de spălat vase au rolul de a se asigura că apa nu se înfiltrează în timpul ciclului. Șanțurile garniturilor oferă terenul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului, prin urmare acestea ar trebui să fie curățate în mod regulat. Garniturile pot fi curățate cu un agent de curățare pe bază de oțet. Curățarea cu un aparat de curățat cu abur este și mai simplă. Aburul fierbinte îndepărtează eficient bacteriile și murdăria grasă. Pentru a evita deteriorarea garniturilor, utilizați aburul numai de la o distanță de câțiva centimetri de garnituri. Resturile înmuiate de alimente pot fi șterse cu o lavetă curată.
Detartrarea mașinii de spălat vase cu ajutorul unor soluții la îndemâna tuturor
Pe lângă curățarea fizică a componentelor relevante, trebuie ca la anumite intervale să îndepărtați calcarul din mașina dumneavoastră de spălat vase. În esență, puteți îndepărta calcarul prin rularea unui ciclu cu mașina de spălat vase goală. Există detergenți speciali, dar îndepărtarea calcarului se realizează la fel de simplu dacă folosiți soluțiile de uz casnic potrivite. Pentru a face acest lucru, presărați 1–2 linguri de bicarbonat de sodiu sau praf de copt pe fundul mașinii de spălat vase când aceasta este goală. Turnați aproximativ 20 ml de esență de oțet în compartimentul pentru detergentul pulbere, apoi setați mașina de spălat vase pentru a rula un program la cea mai mare temperatură posibilă, fără prespălare. Dacă prespălarea nu poate fi dezactivată, esența oțetului poate fi adăugată direct în mașina preîncălzită, după prespălare. Este important ca bicarbonatul de sodiu și oțetul să nu se amestece direct, pentru că își pot face treaba mai eficient separat. Aceste ingrediente nu numai că îndepărtează depunerile de calcar din mașina de spălat vase, dar au și un efect antibacterian. Puteți utiliza, de asemenea, o cană de oțet în loc de esență de oțet, pe care o puteți adăuga în mașină după ce aceasta s-a încălzit. Pentru rezultate optime, opriți mașina de spălat vase timp de o oră după adăugarea oțetului, pentru a mări timpul de contact. După încheierea ciclului, așteptați până când mașina de spălat vase s-a răcit pentru a preveni eliberarea vaporilor înțepători de oțet.
Alternativa utilizării acidului citric
În principiu, o mașină de spălat vase poate fi detartrată și cu acid citric, dar sunt câteva lucruri de reținut aici. La temperaturi ridicate, se produce o reacție între acid citric și calcar și se formează citrat de calciu, care este foarte dificil de îndepărtat. Pentru a îndepărta calcarul, adăugați aproximativ 10 linguri de acid citric la 2 litri de apă rece. Porniți mașina de spălat vase goală la cea mai mică temperatură posibilă. Imediat după ce apa a fost distribuită în mașina de spălat vase, opriți programul și turnați amestecul apă-acid citric. Închideți mașina de spălat vase și lăsați-o timp de o oră, apoi porniți din nou programul. Avantajul față de oțet sau esența de oțet constă parfumul plăcut de citrice.
Prevenirea depunerilor de calcar
Există lucruri pe care le puteți face în fiecare zi pentru a nu lăsa calcarul să devină o problemă în mașina de spălat vase. Dacă puneți două jumătăți de lămâie stoarse în compartimentul pentru tacâmuri și rulați un ciclu normal de spălare se reduce riscul de depunere a calcarului, și, în același timp, veți avea parte de un miros plăcut atunci când scoateți vasele curate din mașina de spălat.