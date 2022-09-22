CURĂȚAREA GRESIEI

Gresie mai curată în doar doi pași

Metoda de curățare folosită cel mai frecvent implică utilizarea unei combinații între aspirare și ștergere umedă. În prima etapă de lucru, mizeria desprinsă, cum ar fi praful și firele de păr, este strânsă cu un aspirator standard sau cu un aspirator robot. În cazul în care plăcile de gresie sunt situate în exterior sau în spații extrem de murdare, cum ar fi garaje, un aspirator multifuncțional este ideal.

Apoi ștergeți suprafața cu un aparat de curățat pardoseli sau cu un mop. În mod ideal, ar trebui să stoarceți în mod regulat laveta cu o presă pentru lavetă, deoarece astfel preveniți contactul direct cu murdăria cât mai mult posibil. Mai întâi, ar trebui să curățați marginea întregii camere și apoi să lucrați din cel mai îndepărtat colț către ușă, folosind mișcări uniforme.

Cu puțin exercițiu, această metodă mecanică poate fi utilizată pentru a curăța foarte repede, însă procesul are și câteva dezavantaje: Murdăria persistentă trebuie îndepărtată folosind acțiuni suplimentare pentru a o desprinde. Petele deosebit de uscate din bucătărie nu sunt îndepărtate de obicei la prima trecere. Cele mai multe mopuri distribuie un volum relativ mare de apă, ceea ce înseamnă că suprafața necesită un timp destul de îndelungat pentru a se usca.