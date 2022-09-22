CURĂȚAREA GRESIEI
Plăcile de gresie sunt, pe bună dreptate, printre dintre cele mai apreciate pardoseli. Acestea sunt rezistente la uzură și, în majoritatea situațiilor, sunt ușor de întreținut. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont de anumite lucruri atunci când le curățăm.
Curățarea corectă a diferitelor tipuri de plăci
Există nenumărate tipuri de plăci. Prin urmare, pentru a le curăța în modul cel mai eficient, este important să se identifice corect în primul rând materialul din care sunt realizate. Cel mai frecvente întâlnim plăcile ceramice, cum ar fi gresia ceramică fină, gresia porțelanată, gresia din teracotă și gresia de ciment. Componenta de bază a tuturor plăcilor disponibile în comerț este argila care, în funcție de tip, este alcătuită din diferite agregate și este arsă la temperaturi diferite. Însă uneori veți găsi și dale de piatră naturale și artificiale în case private, iar în acest caz trebuie să acordați o grijă deosebită procesului de curățare.
Gresia porțelanată
Plăcile de gresie porțelanată sunt plăci ceramice peste care s-a aplicat un strat asemănător sticlei, în partea superioară. Acest lucru permite obținerea unei suprafețe netede, închise și a unei game aproape infinite de structuri și culori. O placă porțelanată se prin caracterizează margini și strat superior de culori diferite. Datorită suprafeței lor netede, plăcile porțelanate sunt de obicei ușor de curățat și nu necesită nici o îngrijire specială.
Plăci ceramice fine
Datorită trăiniciei și aspectului lor, plăcile din gresie ceramică fină sunt montate în întregul spațiu de locuit. Gresia fină este disponibilă cu finisaj mat, foarte lucios, cu structură (de exemplu, cu aspect ardezie) sau imprimate (de exemplu, aspect de lemn). Gresia fină are, de obicei, o singură culoare și se caracterizează prin faptul că are același aspect pe toate părțile. Singura excepție este reprezentată de gresia ceramică fină imprimată.
Gresia fină are o suprafață microporoasă și, prin urmare, se curăță cel mai bine folosind cârpe din microfibră, ale căror fibre fine pot ajunge în zonele neuniforme ale suprafeței. În rest, se aplică aceeași procedură ca în cazul gresiei porțelanate.
În cazul gresiei ceramice fine cu structură, recomandăm ștergerea pe lungime și transversal pe suprafață o singură dată - obțineți astfel rezultate excelente la curățare, până în profunzimea structurii. Pardoseala este rezistentă la majoritatea substanțelor alcaline și la acizi și este rezistentă la solvenți organici. Gresia ceramică fină nu necesită nici o îngrijire suplimentară, în afara curățării corecte.
Plăci de piatră naturală și artificială
Piatra naturală include, de exemplu, granitul, marmura, travertinul si ardezia. Piatra compozită conține materiale minerale (de obicei ciment) sau aglomerate cu rășini, fabricate folosind agregate, de exemplu nisip, pietricele, marmură sau alte materiale. Cele mai frecvent utilizate tipuri de piatră compozită includ, de exemplu, piatră artificială, beton cu agregate expuse sau marmură Agglo.
Detergenții acizi (valoarea pH-ului <7) sau soluțiile de uz casnic, cum ar fi oțetul sau acidul citric, sunt utilizate pentru murdăria minerală, cum ar fi rugina, calcarul sau reziduurile de ciment. Deoarece multe tipuri de piatră naturală și compozită sunt sensibile la acizi, vă recomandăm să efectuați în prealabil un test într-o zonă mai puțin vizibilă. Pentru a face acest lucru, luați un agent de curățare acid și aplicați câteva picături de acid pe suprafață într-o zonă mai puțin vizibilă. Dacă acidul începe să facă spumă, piatra este sensibilă la acizi și nu trebuie tratată cu detergenți acizi.
Gresie mai curată în doar doi pași
Metoda de curățare folosită cel mai frecvent implică utilizarea unei combinații între aspirare și ștergere umedă. În prima etapă de lucru, mizeria desprinsă, cum ar fi praful și firele de păr, este strânsă cu un aspirator standard sau cu un aspirator robot. În cazul în care plăcile de gresie sunt situate în exterior sau în spații extrem de murdare, cum ar fi garaje, un aspirator multifuncțional este ideal.
Apoi ștergeți suprafața cu un aparat de curățat pardoseli sau cu un mop. În mod ideal, ar trebui să stoarceți în mod regulat laveta cu o presă pentru lavetă, deoarece astfel preveniți contactul direct cu murdăria cât mai mult posibil. Mai întâi, ar trebui să curățați marginea întregii camere și apoi să lucrați din cel mai îndepărtat colț către ușă, folosind mișcări uniforme.
Cu puțin exercițiu, această metodă mecanică poate fi utilizată pentru a curăța foarte repede, însă procesul are și câteva dezavantaje: Murdăria persistentă trebuie îndepărtată folosind acțiuni suplimentare pentru a o desprinde. Petele deosebit de uscate din bucătărie nu sunt îndepărtate de obicei la prima trecere. Cele mai multe mopuri distribuie un volum relativ mare de apă, ceea ce înseamnă că suprafața necesită un timp destul de îndelungat pentru a se usca.
Eliminarea nuanțelor gri de pe plăci
Dacă o pardoseală din gresie a fost tratată incorect o perioadă lungă de timp, de exemplu, dacă se folosește prea mult detergent sau prea multă soluție la ștergere, acest lucru poate determina apariția unor nuanțe gri. Acest lucru determină formarea unor straturi de murdărie și detergent care, în timp, generează un aspect neplăcut. Pentru a îndepărta această nuanță gri, primele cicluri de curățare trebuie efectuate numai cu apă caldă. Dacă apare spumă în apa murdară în timpul procesului de curățare, acesta este un semn că reziduurile de detergent vechi au fost îndepărtate. În acest caz, repetați procesul până când nu se mai formează spumă. În mod alternativ, bureții de melamină, cunoscuți sub denumirea de bureți magici, sunt o opțiune bună pentru îndepărtarea nuanțelor gri.
Sfaturi de la experți
Indiferent dacă există sau nu depuneri gri, vă recomandăm să prelucrați mai întâi o suprafață mică a suprafeței într-o zonă mai puțin vizibilă și, după ce se usucă, observați diferența față de suprafața care nu a fost curățată. În cazul în care se cunoaște marca pardoselii, merită să consultați instrucțiunile de curățare și de îngrijire oferite de producătorul pardoselii.
Îndepărtarea peliculei de calcar de pe gresie
Nu numai în baie ne lovim de problema calcarului: O peliculă albă de calcar poate să apară în timp după curățenie, dacă apa este foarte dură. Pelicula de calcar apare în special pe dalele de culoare închisă și de multe ori o observați numai atunci când zonele pe care se umblă frecvent sunt lustruite de încălțăminte și încep să aibă un aspect murdar.
Pentru a îndepărta pelicula de calcar, utilizați un detergent pentru obiecte sanitare. În mod alternativ, puteți utiliza soluții de uz casnic, cum ar fi oțetul sau acidul citric. Atunci când se utilizează agenți de curățare acizi, rosturile dintre plăci trebuie să fie întotdeauna udate în prealabil, astfel încât acestea să nu fie atacate de detergent. Pentru a face acest lucru, este suficient să ștergeți suprafața cu apă curată. Agentul de curățare se diluează cu apă în conformitate cu instrucțiunile și se aplică cu ajutorul unei perii. În timpul perioadei de contact de aproximativ cinci minute, suprafața poate fi curățată în continuare cu peria, dar soluția de curățare nu trebuie lăsată să se usuce. Apoi utilizați un aparat de curățat de pardoseli sau un mop și apă curată pentru a șterge suprafața din nou, până când toate resturile de detergent sunt îndepărtate. Când faceți acest lucru, schimbați apa de mai multe ori. Pentru pelicule de calcar extrem de subțiri, în anumite situații este suficient să ștergeți pardoseală o dată sau de două ori cu un detergent sanitar acid și apoi să clătiți cu apă curată.
Curățarea igienică folosind aparatul de curățat cu abur
O alternativă reală la aparatele mecanice de curățat pardoseli sunt aparatele de curățat cu abur. Acestea produc abur fierbinte și, prin urmare, funcționează în mod deosebit igienic. Datorită temperaturilor ridicate, până la 99,99% din bacterii și viruși sunt eliminați, fără a se utiliza detergenți chimici. Aburul fierbinte îndepărtează și murdăria persistentă și elimină grăsimile, evidențiind punctele forte ale aparatului de curățat cu abur devin în bucătărie. Aparatele de curățat cu abur sunt potrivite pentru persoanele care suferă de alergii și pentru familiile cu copii mici care nu trebuie să intre în contact cu agenții de curățare agresivi pe pardoseală. Deoarece producția de abur demineralizează apa, aburul nu lasă urme de calcar sau alte urme după curățare. Datorită căldurii, podeaua se usucă rapid și poate fi folosită din nou mai curând.
Pentru curățarea plăcilor sunt utilizate lavete de ștergere aplicate pe capetele aparatelor, adecvate pentru pardoseală. La fel ca în cazul ștergerii ulterioare, trebuie să se utilizeze lavete din microfibră pe plăcile de gresie fină. Deplasați rapid capătul aparatului dintr-o parte în alta, realizând mișcări suprapuse la eliberarea aburului. Procedând astfel, se eliberează numai cantitatea de abur necesară pentru îndepărtarea murdăriei. Murdăria desprinsă este absorbită de lavetă; prin urmare, lavetele murdare trebuie înlocuite în mod regulat. Pentru a curăța rosturile, deplasați capătul aparatului în sus și în jos și dintr-o parte în alta (în formă de cruce) peste zona de curățat. Pentru o curățare profundă, rosturile pot fi curățate separat.
În timpul primului ciclu de curățare cu aparatul de curățat cu abur, se pot forma dungi. Acestea sunt resturi de detergent și sunt îndepărtate prin ștergerea de mai multe ori cu ajutorul aparatului de curățat cu abur.
Rapid și ușor: Mopul electric
Plăcile de gresie sunt curățate foarte repede și bine cu ajutorul unui mop electric. Rolele de curățare de pe dispozitive desprind cu ușurință murdăria persistentă. Apa murdară este colectată într-un rezervor separat, astfel încât să utilizați întotdeauna apă proaspătă când ștergeți. Cel mai bun rezultat poate fi obținut în combinație cu un detergent special conceput pentru gresie, piatră și piatră naturală.