Detergent pardoseală din piatră RM 537,, 500ml
Detergent pentru suprafetele din piatra RM 537 pentru rezultate fără urme pe gresie, piatră și piatră naturală. Îndepărtează eficient și delicat urmele și este potrivit și pentru vinil, PVC și linoleum.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|500
|Unitate ambalare (Bucată)
|8
|Greutate (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|65 x 65 x 210
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Gresie și faianță
- Suprafețe din piatră
- Podele din PVC
- Podele din linoleu
- Vinil