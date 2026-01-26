Mop electric FC 7 Cordless
Obțineți podele curate fără a vă mai preocupa de aspirarea prealabilă. Mopul electric de curățare a podelelor fără fir FC 7 elimină toate tipurile de murdărie.
Renunțați la aspiratul prealabil! Mopul electric de curatat pardoseli FC 7 îndepărtează cu ușurință murdăria uscată și umedă de pe toate tipurile de pardoseli dure, datorită tehnologiei inovatoare cu 4 role cu rotație inversă. Funcția de amplificare comutabilă se ocupă și de murdăria rezistentă, ajungând până la margini. Economisiți timp cu până la 50% în comparație cu metodele de curățare tradiționale și obțineți rezultate de curățare cu aproximativ 20% mai bune decât cu un mop obișnuit. Cu o durată de funcționare de 45 de minute, bateria puternică poate acoperi până la 175 m² de pardoseli dure. Ajustați volumul de apă și viteza rolelor în funcție de tipul de pardoseală, fără a trage găleți de colo-colo, datorită rezervoarelor separate de apă curată și murdară. Simplificați-vă procesul de curățare cu acest dispozitiv de ultimă generație!
Caracteristici si beneficii
Ștergerea este cu 20% mai curată decât cu un mop obișnuit și mult mai ușoara
- Fara efort: Nu aveti nevoie de găleată, laveta, fără clatire.
Extrem de silentios
- Zgomot redus, de numai 59 dB.
Două moduri diferite de curățare, plus funcția de amplificare turatie
- Rotirea rolei și cantitatea de apă pot fi reglate în funcție de tipul de murdărie și podea, funcția suplimentară Boost pentru murdăria persistentă
- Potrivit pentru toate podelele dure – inclusiv parchet, laminat, piatră și dale ceramice, PVC și vinil.
- Umezeala reziduală scăzută înseamnă că pardoselile pot fi calcate din nou după aproximativ 2 minute.
Durata de activitate de aprox. 45 de minute datorită baterii litiu-ionice de puternice
- Libertate maximă de mișcare atunci când curățați, datorită faptului că sunteți independenți de prizele electrice - nu este nevoie să va mutati la alte prizele.
- Afișajul LED în trei trepte funcționează ca un indicator intuitiv al nivelului bateriei.
Monitorizare inteligentă a nivelului rezervorului
- Semnal vizual și auditiv pentru rezervorul gol de apă curată și pentru rezervorul plin de apă murdară
- Protecție la supraumplere: oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit.
Stație de parcare și curățare
- Poziție mai ridicată a dispozitivului în stația de parcare pentru îndepărtarea și uscarea simplă a rolelor.
- Depozitarea practică a accesoriilor în stația de curățare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²)
|approx. 175
|Capacitate rezervor apă curată (ml)
|400
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|200
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|300
|Timp de uscare pardoseli (min)
|approx. 2
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|59
|Tensiune acumulator (V)
|25
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,85
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|approx. 45
|Durata de încărcare al acumulatorului (h)
|4
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Aparatele de curatat podele Kärcher obțin o performanță de curățare cu până la 20% mai bună decât un mop convențional în categoria de testare "Ștergere". Aceasta se referă la rezultatele medii ale testelor pentru eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor. /
**Aparatele curatat podele Kärcher pot reduce la jumătate timpul de curățare, deoarece murdăria obișnuită din gospodărie poate fi îndepărtată de pe podelele dure într-un singur pas, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a șterge.
Pachet de livrare
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 4 Bucată
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 30 ml
- Stație de curățare și stationare
- Încărcător acumulator
- Perie de curățare
Echipament
- Turația rolei și volumul de apă reglabil
- Sistem cu două rezervoare
- Mod de autocurățare
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Chiar și murdăria persistentă
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă
