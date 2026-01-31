Mop electric BR 4.300
Aparatul compact de curatat podele dure BR 4.300 este alternativa inovativa si puternica pentru curatarea manuala a suprafetelor dure de la 20 pana la 200 m², datorita celor doar 11,5 kg ale sale . Podeaua este imediat uscata dupa curatare, neprezentand pericol de alunecare.
Datorita formei sale, masina este asa usor de manevrat precum un aspirator cu perii. Pe langa curatarea normala, aparatul are avantajul presiunii de contact de 10 ori mai mare si astfel o performanta mult mai mare de curatare. Si asta la o viteza a stavilarului cilindric de in jur de 1500 de rotatii. Poate sa aspire inainte si inapoi. Cu capul periei extrem de plan pot fi atinse si zone sub mobila joasa sau sub calorifere.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate rezervor apă curată (l)
|4
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|4
|puterea nominală de intrare (W)
|820
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|300
|Viteza periilor (rpm)
|1450
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|100
|Lungimea cablului (m)
|10
|Greutate fără accesorii (kg)
|12
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|390 x 335 x 1180
Pachet de livrare
- Perie rolă: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Roți de transport
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.