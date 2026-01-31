Datorita formei sale, masina este asa usor de manevrat precum un aspirator cu perii. Pe langa curatarea normala, aparatul are avantajul presiunii de contact de 10 ori mai mare si astfel o performanta mult mai mare de curatare. Si asta la o viteza a stavilarului cilindric de in jur de 1500 de rotatii. Poate sa aspire inainte si inapoi. Cu capul periei extrem de plan pot fi atinse si zone sub mobila joasa sau sub calorifere.