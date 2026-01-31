EWM 2 îndepărtează cu ușurință petele și stropii până la margine, fără a fi nevoie de o găleată sau de frecare neobosită. Cum este posibil? EWM 2 transformă acest proces, făcând mopurile tradiționale redundante. Rolele sunt mereu umezite cu apă curată, iar murdăria colectată este depozitată în rezervorul de apă reziduală. Dispozitivul lasă podelele cu până la 20% mai curate decât mopurile convenționale*. Datorită formei subțiri și a articulației flexibile pivotante, EWM 2 nu doar ajunge cu ușurință sub mobilier, dar și economisește spațiu de depozitare. Timpul de uscare al pardoselii este de aproximativ două minute, făcându-l potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure (gresie, parchet, laminat, PVC, vinil etc.). Bateria puternică cu ioni de litiu oferă o durată de funcționare de aproximativ 20 de minute, suficient pentru a curăța până la 60 m² de podea cu ajutorul dispozitivului.