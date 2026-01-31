Mopul electric de curățat podele FC 2-4 impresionează prin designul său autoportant, greutatea redusă de numai 2,2 kilograme și pornirea / oprirea automată. Pentru a face acest lucru, trageți mânerul aparatului de curățat în spate pentru a porni și îndepărtați murdăria zilnică uscată și umedă foarte comod, într-un singur pas. Autonomia maximă a bateriei este de 20 de minute, ceea ce corespunde unei suprafețe de curățare de 70 de metri pătrați. După ce dispozitivul este activat, rola este umezită automat cu apă din rezervorul de apă curată. Acest lucru asigură o curățare uniformă și eficientă a pardoselilor dure. Alte caracteristici sunt curățarea până la margini și colectarea ușoară a părului datorită filtrului de păr integrat. Contactul cu murdăria este, de asemenea, evitat datorită rezervorului de apă reziduală integrat. Acesta poate fi îndepărtat și curățat după utilizarea dispozitivului. Bateriile interschimbabile de 4 V incluse în pachet sunt compatibile cu toate dispozitivele Kärcher Battery Power de 4 V.