Cu aparatul de curățat podele FC 4-4 nu mai trebuie să aspirați înainte de a șterge și puteți îndepărta murdăria zilnică uscată și umedă într-un singur pas. Datorită duratei mari de viață a bateriei, de până la 30 de minute, pot fi curățate fără efort suprafețe de până la 90 de metri pătrați. Încărcătorul rapid Duo furnizat permite încărcarea în doar 70 de minute. Un semnal vizual și acustic este utilizat pentru a comunica momentul în care rezervorul de apă curată trebuie reumplut și rezervorul de apă murdară golit. După pornirea dispozitivului, cele două role sunt umezite automat cu apa din rezervorul de apă curată. Cantitatea de apă poate fi adaptată la tipul de pardoseală cu ajutorul celor două moduri de curățare. Aparatul FC 4-4 curăță chiar și locurile greu accesibile și ridică firele de păr cu ușurință. Contactul direct cu murdăria este evitat datorită rezervorului de apă murdară integrat, care poate fi îndepărtat și curățat după utilizarea dispozitivului. FC 4-4 stă în poziție verticală și poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu datorită mânerului său detașabil. Dispozitivul este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure. Bateriile interschimbabile Kärcher de 4 V sunt compatibile cu toate dispozitivele Kärcher de 4 V.