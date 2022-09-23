CURĂȚAREA PODELELOR DIN PVC ȘI LINOLEUM

Pardoseli mai curate în doar doi pași

Metoda de curățare folosită cel mai frecvent implică utilizarea unei combinații între aspirare și ștergere umedă. În prima etapă de lucru, murdăria desprinsă, cum ar fi praful și firele de păr, este strânsă cu un aspirator. Apoi ștergeți pardoseala cu un aparat de curățat pardoseli sau cu un mop. În mod ideal, ar trebui să stoarceți în mod regulat laveta cu o presă pentru lavetă, deoarece astfel preveniți contactul direct cu murdăria cât mai mult posibil. Mai întâi, ar trebui să curățați marginea întregii camere și apoi să lucrați dinspre cel mai îndepărtat colț către ușă, folosind mișcări uniforme.

Cu puțin exercițiu, această metodă mecanică poate fi utilizată pentru a curăța foarte repede, însă procesul are și câteva dezavantaje: Murdăria persistentă trebuie îndepărtată folosind acțiuni suplimentare pentru a o desprinde. Cele mai multe mopuri distribuie un volum relativ mare de apă atunci când curățați cu ele, ceea ce înseamnă că suprafața are nevoie de un interval de timp pentru a se usca.

Curățarea cu un aspirator robot este mult mai convenabilă și necesită mai puțină apă. Deosebit de utile sunt modelele care pot curăța în diferite moduri: umed, uscat sau combinat.