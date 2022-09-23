CURĂȚAREA PODELELOR DIN PVC ȘI LINOLEUM
Mult timp, PVC-ul și linoleumul au fost printre cele mai răspândite pardoseli. După ce au dispărut din lumina reflectoarelor pentru o vreme, în prezent acestea revin în forță, fiind folosite ca opțiune de amenajare de top. În general, aceste pardoseli sunt foarte ușor de curățat, dar trebuie să țineți cont de câteva lucruri atunci când le curățați.
Curățarea corectă a pardoselilor
Există multe pardoseli rezistente și, la prima vedere, este dificil să faceți diferența între materiale. Cele trei care sunt utilizate cel mai frecvent sunt pardoselile din PVC, linoleum și pardoselile din elastomeri. În general, pardoselile se curăță în moduri similare, dar acestea diferă în principal atunci când vine vorba de sensibilitatea lor la diferite produse de curățare.
Pardoseală din PVC
PVC-ul este realizat din policlorură de vinil și este disponibil sub formă de coli, plăci sau plăci cu clic. Acest material este deosebit de robust și rezistă în fața substanțelor alcaline puternice și a presiunilor mecanice. În schimb, detergenții acizi pot determina modificări de culoare. De asemenea, solvenții organici trebuie utilizați cu grijă. Substanțele înrudite cu acestea, cum ar fi crema de pantofi, funinginea, cerneala din carioci etc. pot pătrunde în pardoseală. PVC-ul este sensibil la scrumul de țigară și la scântei.
Linoleum
Linoleumul este o alternativă ecologică pentru podele din PVC, deoarece materialul este fabricat din materii prime naturale, cum ar fi uleiul de in, pluta sau făina de lemn și rășină naturală. Pardoseala conduce foarte lent căldura și, prin urmare, este frecvent menționată ca fiind o suprafață caldă sub picioare. Spre deosebire de PVC, linoleumul este sensibil la substanțele de curățare alcaline puternice (pH >10) și la presiunile mecanice. Prin urmare, este relativ rezistent la solvenții organici și la scrumul de țigară. Linoleumul are proprietăți de reglare a umidității, dar este sensibil la umiditate excesivă.
Pardoseli din elastomer/pardoseli din cauciuc
Pardoselile din elastomer sunt întâlnite rareori în spațiile private, dar sunt utilizate în zonele comune din clădiri, cum ar fi scările. Pardoseala este extrem de rezistentă la uzură, dar este sensibilă la detergenții alcalini puternici (pH >10). Agenții de curățare acizi pot cauza decolorarea acesteia, dar pardoselile din cauciuc sunt relativ rezistente la scrumul de țigară sau la scântei.
Testul agrafei de birou pentru identificarea pardoselilor
Dacă nu sunteți sigur din ce material este fabricat podeaua dumneavoastră, așa-numitul test al agrafei birou vă poate ajuta. Mai întâi, găsiți o zonă mai puțin vizibilă din încăpere. Utilizați o brichetă pentru a încălzi vârful unei agrafe metalice de birou îndoită către exterior, timp de aproximativ cinci secunde. Apăsați vârful metalic fierbinte în pardoseală timp de aproximativ trei secunde și apoi scoateți-l. Acum puteți utiliza gaura obținută, comportamentul de penetrare și mirosul pentru a stabili despre ce tip de pardoseală este vorba.
Pardoseala din PVC
- Agrafa de birou fierbinte penetrează materialul relativ ușor.
- O pardoseală din PVC se topește la suprafață.
- Se formează o gaură cu o umflătură.
- Când este fierbinte, se pot extrage fire.
- Reziduurile de pe agrafa de birou ard cu funingine.
- Apare un miros înțepător.
Linoleumul
- Agrafa de birou fierbinte penetrează pardoseala relativ ușor.
- Linoleumul nu se topește la suprafață.
- Suprafața este carbonizată și nu se umflă.
- Miroase a lemn ars sau ulei de in.
Pardoselile din elastomer (pardoseli din cauciuc)
- Agrafa de birou fierbinte pătrunde cu greu în pardoseală.
- Suprafața pardoselii din elastomer nu se topește.
- Apare o gaură mică în locul respectiv și nu se bombează.
- De obicei, miroase a cauciuc ars.
Pardoseli mai curate în doar doi pași
Metoda de curățare folosită cel mai frecvent implică utilizarea unei combinații între aspirare și ștergere umedă. În prima etapă de lucru, murdăria desprinsă, cum ar fi praful și firele de păr, este strânsă cu un aspirator. Apoi ștergeți pardoseala cu un aparat de curățat pardoseli sau cu un mop. În mod ideal, ar trebui să stoarceți în mod regulat laveta cu o presă pentru lavetă, deoarece astfel preveniți contactul direct cu murdăria cât mai mult posibil. Mai întâi, ar trebui să curățați marginea întregii camere și apoi să lucrați dinspre cel mai îndepărtat colț către ușă, folosind mișcări uniforme.
Cu puțin exercițiu, această metodă mecanică poate fi utilizată pentru a curăța foarte repede, însă procesul are și câteva dezavantaje: Murdăria persistentă trebuie îndepărtată folosind acțiuni suplimentare pentru a o desprinde. Cele mai multe mopuri distribuie un volum relativ mare de apă atunci când curățați cu ele, ceea ce înseamnă că suprafața are nevoie de un interval de timp pentru a se usca.
Curățarea cu un aspirator robot este mult mai convenabilă și necesită mai puțină apă. Deosebit de utile sunt modelele care pot curăța în diferite moduri: umed, uscat sau combinat.
Curățare mai rapidă cu un mop electric
O alternativă modernă este mopul electric, cum ar fi dispozitivele din seria Kärcher FC. Rolele de curățare din microfibră se învârt cu 500 de rotații pe minut și desprind cu ușurință murdăria persistentă. În special, acest lucru este un avantaj real pentru suprafețele structurate de pe pardoselile moderne din PVC și pe cele de designer. Apa murdară este colectată într-un rezervor separat, astfel încât să utilizați întotdeauna apă proaspătă când ștergeți.
Un detergent universal este potrivit pentru pardoselile din PVC, linoleum și elastomeri. Deoarece dispozitivele funcționează doar cu o cantitate mică de apă, este suficientă o cantitate mică de detergent. Pentru pardoselile structurate, vă recomandăm să lucrați pe lungime și apoi transversal pe suprafață, pentru a pătrunde și în profunzime în structura suprafeței. Pentru pardoselile cu fibre din lemn, lucrați întotdeauna de-a lungul fibrei.
Curățare igienică, folosind aparatul de curățat cu abur
Ca alternativă la mopul convențional, poate fi utilizat și un aparat de curățat cu abur. Aparatele de curățat cu abur produc abur fierbinte și, prin urmare, funcționează în mod deosebit igienic. Datorită temperaturilor ridicate, 99,99% din bacterii și viruși sunt eliminați, fără a se utiliza agenți chimici. De asemenea, aparatele de curățat cu abur sunt potrivite pentru persoanele care suferă de alergii și pentru familiile cu copii mici care nu trebuie să intre în contact cu agenții de curățare agresivi pe pardoseală. Deoarece producția de abur demineralizează apa, aburul nu lasă urme de calcar sau alte urme după curățare. Datorită căldurii, podeaua se usucă rapid și poate fi folosită din nou mai curând.
Pentru curățarea pardoselilor, sunt utilizate lavete de ștergere aplicate pe capetele aparatelor, adecvate pentru pardoseală. Deplasați rapid capătul pentru pardoseală al aparatului dintr-o parte în alta, realizând mișcări suprapuse la eliberarea aburului. Procedând astfel, se eliberează numai cantitatea de abur necesară pentru îndepărtarea murdăriei. Pentru pardoselile structurate, vă recomandăm ștergerea diagonală, pentru a curăța în profunzimea structurii. Lavetele murdare trebuie înlocuite în mod regulat.
Îndepărtarea murdăriei frecvente de pe pardoselile din PVC și linoleum
Depuneri ale produselor de îngrijire
Dacă, pe o perioadă mai lungă de timp, utilizați prea mult produs de îngrijire la ștergerea umedă, acest lucru poate provoca formarea unor depuneri. În timp, particulele de murdărie se depun în straturi, ceea ce determină un aspect inestetic. Cel mai bun mod în care puteți elimina depunerile de agenți de îngrijire a pardoselii constă în utilizarea unui mop electric și apă caldă (maxim 60 °C). Pentru a face acest lucru, parcurgeți suprafața longitudinal și transversal de mai multe ori, fără detergent. Repetați acest proces până când nu se mai formează spumă în rezervorul de apă reziduală.
Curățarea în urma lucrărilor de renovare
Dacă încăperea a fost vopsită sau renovată, contaminanții trebuie îndepărtați. În timpul fazei de construcție, se folosesc adesea marcajele cu creionul sunt adesea folosite pentru orientare, iar acestea pot fi îndepărtate cu ușurință folosind o radieră. Petele de culoare după vopsire pot fi îndepărtate cu o pană de lemn sau cu apă caldă și un burete alb, care nu zgârie. Petele de lac și reziduurile de adeziv pot fi îndepărtate din linoleum și elastomer utilizând solvenți organici, cum ar fi o soluție universală de îndepărtare a petelor; în anumite situații, PVC-ul reacționează sensibil la acest produs de îndepărtare, astfel încât acesta trebuie testat mai întâi într-o zonă mai puțin vizibilă.
Îndepărtarea petelor transferate
Mai ales în cazul pardoselilor din PVC, dar și la alte pardoseli, substanțe precum crema de pantofi, urmele de carioci sau coloranți alimentari pot fi transferate în pardoseală. Dacă procesul nu este foarte avansat, pata poate fi îndepărtată cu atenție cu ajutorul unui solvent, cum ar fi o soluție universală pentru îndepărtarea petelor. Ca soluție de albire la îndemâna tuturor, este potrivită o soluție de peroxid de hidrogen 3%. În multe cazuri, murdăria transferată nu mai poate fi îndepărtată.
Îndepărtarea petelor de ceară
Diferite pete pot strica aspectul general al pardoselii și de multe ori trebuie să fie tratate individual. Petele de ceară pot fi topite și absorbite folosind un prosop de bucătărie. Cel mai bun mod în care puteți face acest lucru este să turnați apă fierbinte peste ea, să utilizați un uscător de păr sau un aparat de curățat cu abur. Atenție: PVC-ul este rezistent la căldură; prin urmare, ar trebui să efectuați mai întâi un test într-o zonă invizibilă.