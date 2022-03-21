Curățarea spațiilor de locuit: Sfaturi pentru a elimina praful și murdăria
Dormitoarele și camerele de zi bine curățate contribuie în mod semnificativ la confortul tău în interiorul casei. Cu ordine și sfaturi potrivite, îți poți păstra casa curată tot timpul, cu un efort minim.
Casă ordonată, minte ordonată
Curățenia și ordinea fac parte din aceeași activitate; cu toate acestea, ele sunt activități care cu siguranță ar trebui luate în considerare separat. Încercarea de a curăța o casă neîngrijită este inutil de dificilă și durează mult timp, motiv pentru care vă recomandăm să aveți o îngrijire temeinică înainte de a începe curățenia.
Aranjarea corectă
Cel mai simplu mod de a menține o cameră ordonată este să pui lucrurile deoparte. Aranjarea este mai ușoară în etape scurte, ceea ce împiedică haosul să se instaleze în camera ta. Ar trebui să aranjezi lucrurile care pot fi puse rapid imediat, în loc să le pui pe lista de sarcini sau pe planul de curățare. Toate obiectele ar trebui să aibă locul lor în casă. Containerele adecvate, cum ar fi cutiile sau coșurile, pot ajuta la menținerea liberă a suprafețelor. Nu umple suprafețele orizontale precum mese, rafturi și pervazuri, altfel vei avea nevoie de multă răbdare mai târziu pentru a pune totul la loc.
Minimalismul
S-au scris cărți întregi despre subiectul la modă al minimalismului, dar doar câteva idei simple pot avea un efect puternic. Cu cât aveți mai puține lucruri, cu atât mai puțin trebuie să puneți la loc înainte de a face curățenie și cu atât mai ușor este să păstrați lucrurile ordonate pe termen lung. Sună aproape prea ușor, dar, de cele mai multe ori, lucrurile nu se mai leagă când trebuie puse în aplicare. La fel cum se întâmplă când faceți ordine, și sortarea trebuie realizată cu pași mici; nu încercați să faceți totul într-un singur weekend.
Poate fi util să vă întrebați de ce trebuie să vă păstrați bunurile: Chiar vrem să păstrăm toate suvenirurile noastre din concedii pe raft? Trebuie să scap de toate aceste romane polițiste vechi? Când am purtat ultima dată acel articol de îmbrăcăminte? Nu trebuie să faceți întotdeauna o eliminare radicală, așa cum procedează Marie Kondo, expertă în organizare – dacă scăpați doar de câteva obiecte, veți vedea o diferență concretă în ceea ce privește viteza cu care ștergeți praful în fiecare săptămână. După ce scăpați de câteva lucruri, devine mult mai ușor să faceți ordine.
Mobilier ușor de întreținut
Atunci când alegeți mobilierul și pardoselile, trebui să vă gândiți la modul în care acestea se curăță. Rafturile deschise arată foarte șic, dar oferă multe suprafețe pe care se poate așeza praful. Dulapurile și sertarele închise sunt mai ușor de păstrat curate, cu condiția să nu le umpleți prea mult. Unele lucruri au nevoie de suficient spațiu de depozitare, cum ar fi un raft pentru corespondență, în loc ca aceasta să ajungă pe masă. Obiectele folosite frecvent ar trebui să aibă locul lor în casă și să fie ușor accesibile. Materialul și designul suprafețelor joacă, de asemenea, un rol important. Pe anumite tipuri de mobilier, fiecare fir de praf este vizibil. Suprafețele închise la culoare și netede, într-o singură culoare, capătă un aspect murdar deosebit de repede. Sfat: Praful de pe suprafețele naturale din lemn sau de pe suprafețele cu efect de lemn este în general mai puțin vizibil.
Activități de curățenie în sufragerie și dormitoare
Sfaturi privind ștergerea prafului
Imaginați-vă următoarea scenă: Casa strălucește, tocmai a fost curățată de sus până jos, ferestrele și ușile rămân închise după ce au fost larg deschise pentru a aerisi locul – și totuși, un strat foarte fin de praf se așază pe mobilier, pe plantele de casă și pe pardoseală după foarte puțin timp. Din păcate, ștergerea, măturarea sau aspirarea este adesea doar o măsură preventivă, deoarece este inevitabil ca praful să se adune oriunde trăiesc oamenii.
De unde vine praful?
Dacă analizăm praful la microscop, aflăm că acesta este un întreg amestec de particule de dimensiuni diferite, care se amestecă și se combină între ele. Se găsesc de toate acolo, de la celule moarte din piele până la fibre din covor, polen și păr de la animalele de companie, pulberi fine - o adevărată petrecere pentru oaspeți nedoriți, cum ar fi păduchii de carte, acarienii, bacteriile și sporii de mucegai. În funcție de mărimea și greutatea particulelor, praful va fi transportat de aerul care circulă fie în fiecare colț, fie se va învârti constant fără să se așeze nicăieri.
Compoziția prafului dintr-o casă variază în funcție de cameră, de amplasarea clădirii rezidențiale, de numărul de persoane care trăiesc acolo și de stilul lor de viață. Cea mai mare parte a murdăriei este transportată în casele noastre pe încălțăminte. Prin urmare, merită să aveți covorașe tip grătare, din fibre de nucă de cocos sau textile sau secțiuni de cauciuc pentru a capta murdăria. Atunci când sunt așezate la intrare, acestea captează cea mai mare parte a murdăriei, care altfel ar ajunge în holul de la intrare sau în alte spații de locuit. De asemenea, funinginea, sporii fungici și polenul intră în casă pe calea aerului.
Aspirat sau șters praful mai întâi?
Opiniile diferă în ceea ce privește întrebarea dacă este mai bine să ștergeți praful mai întâi sau să aspirați mai întâi. Dacă aspirați mai întâi, murdăria și obiectele de pe mobilier pot ajunge pe podeaua curată. Pe de altă parte, aspirarea ridică întotdeauna praful, care poate ajunge pe suprafețele proaspăt șterse. În cele mai multe cazuri, se pare că este cel mai logic să aspirați mai întâi, iar apoi să aspirați pardoseala. Ștergerea prafului face ca alte impurități, cum ar fi firimiturile și părul, să cadă pe podea, care pot fi aspirate. Dacă deschideți geamurile pentru a crea un curent în timp ce aspirați, cea mai mare parte a prafului ridicat va fi transportată direct afară.
Ștergerea corectă a prafului
- În mod ideal, praful trebuie șters cu o lavetă uscată, moale, din bumbac. În mod alternativ, există lavete speciale pentru praf, care sunt încărcate electrostatic și, prin urmare, colectează murdăria mai eficient.
- Dacă împăturiți laveta de două ori, aveți opt părți egale de pânză, pe care le puteți utiliza una după altul pentru a șterge praful. Aceasta înseamnă că laveta poate fi utilizată mai mult timp înainte de a fi spălată..
- Nu uitați să ștergeți praful de pe suprafețe mici, cum ar fi ramele tablourilor și ale ușilor, radiatoare și frunzele plantelor de casă. În acest caz, lucrați întotdeauna sistematic de sus în jos.
- Ștergerea prafului cu o lavetă umedă ar putea părea logică la început, dar această metodă doar întinde praful, de cele mai multe ori. Dacă totuși doriți să ștergeți praful cu o lavetă umedă, aceasta nu trebuie să fie prea umedă, altfel veți lăsa apă pe suprafață.
Cât de des ar trebui să ștergeți praful?
Frecvența cu care ștergeți praful depinde în primul rând de nivelul de curățenie de care aveți nevoie personal. Cu toate acestea, condițiile de viață joacă, de asemenea, un rol important. Dacă locuiți pe cont propriu și petreceți mult timp în casă, peria de praf va trebui fie folosită mai rar decât în cazul unei familii de patru persoane. Ca regulă generală, în majoritatea gospodăriilor, praful ar trebui să fie șters o dată pe săptămână. Praful va fi vizibil, dar cantitatea de murdărie este încă acceptabilă pentru majoritatea oamenilor.