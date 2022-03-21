Curățarea spațiilor de locuit: Sfaturi pentru a elimina praful și murdăria

Minimalismul

S-au scris cărți întregi despre subiectul la modă al minimalismului, dar doar câteva idei simple pot avea un efect puternic. Cu cât aveți mai puține lucruri, cu atât mai puțin trebuie să puneți la loc înainte de a face curățenie și cu atât mai ușor este să păstrați lucrurile ordonate pe termen lung. Sună aproape prea ușor, dar, de cele mai multe ori, lucrurile nu se mai leagă când trebuie puse în aplicare. La fel cum se întâmplă când faceți ordine, și sortarea trebuie realizată cu pași mici; nu încercați să faceți totul într-un singur weekend.

Poate fi util să vă întrebați de ce trebuie să vă păstrați bunurile: Chiar vrem să păstrăm toate suvenirurile noastre din concedii pe raft? Trebuie să scap de toate aceste romane polițiste vechi? Când am purtat ultima dată acel articol de îmbrăcăminte? Nu trebuie să faceți întotdeauna o eliminare radicală, așa cum procedează Marie Kondo, expertă în organizare – dacă scăpați doar de câteva obiecte, veți vedea o diferență concretă în ceea ce privește viteza cu care ștergeți praful în fiecare săptămână. După ce scăpați de câteva lucruri, devine mult mai ușor să faceți ordine.