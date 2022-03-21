RECOMANDĂRI PRIVIND CURĂȚENIA PENTRU PERSOANELE CARE AU ANIMALE DE COMPANIE
Animalele de companie aduc viață în casa dumneavoastră. Le hrănim, le îngrijim și, cel mai important, le iubim. Este ușor de trecut cu vederea cât de multă muncă este necesară cu ele atunci când vine vorba de curățenie, deoarece un animal de companie înseamnă nu doar mai multă murdărie, dar și că murdăria se răspândește mai repede și pe o suprafață mai mare în casă. Cu ajutorul câtorva sfaturi și recomandări, vă puteți menține casa - și, în plus, animalul de companie - curată și ordonată.
Mai multă curățenie de făcut în casă
Câinele lasă urme de noroi pe podeaua proaspăt ștearsă? Pisica adoră să își împrăștie mâncarea în jurul castronului? Porcușorul de Guineea dă ture prin cușcă, împrăștiind păr peste tot prin casă? Bine ați venit într-o casă cu animale de companie. În mod inevitabil, un animal de companie înseamnă mai multă curățenie de făcut în casă, pentru că este mai multă murdărie, mai mulți alergeni și mai mulți germeni care pot transporta boli. Prin urmare, curățarea cu regularitate a cuștilor și a locurilor preferate de animale contribuie din plin la asigurarea curățeniei, precum și a igienei și la protejarea sănătății - atât pentru dumneavoastră, cât și pentru animalul dumneavoastră de companie. Și în cazul curățeniei se aplică un principiu valabil pentru numeroase activități casnice: metodele verificate sunt, în general, eficiente și adecvate, dar tehnologia potrivită poate face munca mai ușoară și mai comodă.
Curățenie intermediară mai frecventă
Viața cu un câine, o pisică, un porcușor de Guineea, un hamster sau un iepure în casă înseamnă că, în general, o curățenie generală o dată pe săptămână sau chiar o dată la două săptămâni nu este suficientă. Părul animalelor de companie, resturile de alimente, murdăria adusă din exterior sau chiar un mic accident în perioada în care acesta se obișnuiește cu viața în interior vă poate determina să apelați la aparatul de curățat mai curând. Trebuie să alocați suficient timp din ziua dumneavoastră pentru aceste activități. O mare parte din murdărie este limitată la o anumită zonă. Murdăria adusă din exterior se acumulează, în general, în jurul zonei de intrare, fânul în jurul căsuței iepurelui și nisipul în jurul litierei pisicii, în momentul în care pisica pleacă sau sapă în ea.
În aceste cazuri, este bine să aveți la îndemână o perie și un făraș. Un aspirator vertical, un aspirator robot, un aspirator de mână sau o mătură electrică sunt și mai eficiente, eliminând acea murdărie instant în numeroase situații.
Îndepărtarea părului de animale
Părul animalelor de companie este cel mai neplăcut când intră în contact direct cu oamenii, cum ar fi pe canapea. O rolă de scame este utilă pentru îndepărtarea părului animalelor de companie de pe mobilierul tapițat. Cu toate acestea, o mătură electrică fără fir este practică în ceea ce privește părul animalelor de companie, care se strânge de multe ori și este greu de îndepărtat de pe covoare și mochete. Peria sa rotativă este foarte eficientă în îndepărtarea părului de câine și pisică de pe țesăturile de pe pardoseli. Fiind acoperită cu un manșon de plasă, peria rotativă poate fi curățată ușor și sigur ulterior. Îndepărtarea acestui manșon îndepărtează pur și simplu părul de pe perie. Pentru a reduce cantitatea de păr care ajunge pe podea sau pe mobilier, animalele care locuiesc cu dumneavoastră trebuie să fie periate în mod regulat.
O modalitate ușoară și sigură de curăța părul de pe haine, de pe păturile preferate și de pe alte articolele similare este oferită de uscătorul de haine. Dacă nu aveți la îndemână o rolă de scame, o bucată de bandă adezivă este utilă pentru a îndepărta firele de păr de pe îmbrăcăminte și tapițerie.
Pentru mobila tapițată sau paturile animalelor de companie, accesoriile speciale pentru aspiratoarele fără fir, cum ar fi duzele turbo, sunt potrivite dacă doriți să îndepărtați părul animalelor de companie de pe suprafețele textile.
Curățarea igienică
Dacă aveți un animal în casă, alegerea agentului de curățare este deosebit de importantă. Prietenii dumneavoastră patrupezi pot intra în contact cu reziduurile de detergent de pe pardoseli și de pe alte suprafețe atunci când mănâncă sau se joacă. Multe animale de companie sunt sensibile la acestea. Chiar și mirosul poate provoca probleme pentru nasul lor delicat. Alternativ, puteți utiliza un aparat de curățat cu abur, pentru curățarea pardoselilor, cum ar fi parchetul, pardoselile laminate, a pardoselilor din piatră sau plăci ceramice, pentru acesta nefiind necesari deloc detergenți chimici. Aburul fierbinte și acțiunea fizică a lavetelor și a accesoriilor cu perie asigură curățarea în profunzimea fibrelor. Acest lucru este deosebit de important în zonele servire a mesei.
Urme de botic și de lăbuțe pe sticlă și pe alte suprafețe netede
Geamurile linse de câine sau de pisică și urmele de botic și de lăbuțe de pe sticlă și alte suprafețe netede fac parte din viața de zi cu zi a proprietarilor de animale de companie. Abordarea acestor tipuri de murdărie poate să necesite mult timp. Un aspirator pentru ferestrere prezintă o soluție comodă pentru această activitate: Pulverizați o soluție de curățare și distribuiți-o uniform cu laveta din microfibră de pe recipientul cu pulverizator. Apoi, aspirați întreaga zonă dintr-o singură mișcare cu aspiratorul pentru ferestre și ștergeți cu laveta din microfibră - și vedeți cum dispar urmele de lăbuțe.
În cazul în care murdăria s-a uscat deja pe oglindă, un aparat de curățat cu vibrații este util pentru a curăța suprafețele cu ușurință.
Curățarea covorașelor pentru captarea murdăriei
Pentru pisicile de exterior, și chiar mai mult în cazul câinilor, nu există vreme rea – trebuie să iasă la aer în fiecare zi. Dar dacă afară totul este umed și noroios, acest lucru se va reflecta în mod inevitabil și în casă. Puteți curăța murdăria grosieră de pe labele câinilor în hol sau îi puteți duce direct la duș, apoi îi puteți usca. În general, pisicile nu vă lasă să faceți acest lucru. Aici poate să intervină covorașele pentru captarea murdăriei. În general, este suficient să așezați covorașe lângă ușa de la intrare, peste care prietenii patrupezi vor trebui să treacă. Astfel, cea mai mare parte a murdăriei este îndepărtată chiar înainte ca lăbuțele să lase urme pe pardoseală.
Dacă, totuși, apar urme de lăbuțe pe pardoselile dure sau pe gresie, acestea pot fi îndepărtate cu ușurință cu un mop electric.
Când plouă afară, se întâmplă să găsiți urme de lăbuțe lăsate de pisici și câini pe tapiserie. Dar nu vă faceți griji – nu trebuie să vă grăbiți să curățați petele de noroi. Pur și simplu lăsați-l să se usuce, apoi îndepărtați murdăria grosieră și curățați cu apă petele de pe fibre. Dacă murdăria se dovedește a fi persistentă, poate fi utilizat și un aspirator cu spălare de tip spray-extracție pentru curățarea covoarelor și curățarea tapiseriei.
Mizerie de la litiera pisicii? Nicio problemă
Pisicile își îngroapă resturile - chiar și în litiera din casă. În funcție de temperamentul și de seriozitatea pisicii dumneavoastră, granulele din litieră pot ajunge să fie împrăștiate în jurul cutiei. Aceste granule mici pot fi îndepărtate cu ușurință cu o mătură electrică sau cu un aspirator fără fir, fără prea mult efort. Acest lucru este recomandat deoarece granulele pot zgâria pardoselile în cazul în care se întâmplă să călcați pe ele.
Dacă doriți să împiedicați împrăștierea mizeriei de la pisici prin cameră, în primul rând, alegeți o litieră cu marginea îndreptată destul de mult către interior. Aceasta este o modalitate foarte sigură prin care vă puteți asigura că mizeria de la pisică rămâne în cutie.