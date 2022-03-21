RECOMANDĂRI PRIVIND CURĂȚENIA PENTRU PERSOANELE CARE AU ANIMALE DE COMPANIE

Îndepărtarea părului de animale

Părul animalelor de companie este cel mai neplăcut când intră în contact direct cu oamenii, cum ar fi pe canapea. O rolă de scame este utilă pentru îndepărtarea părului animalelor de companie de pe mobilierul tapițat. Cu toate acestea, o mătură electrică fără fir este practică în ceea ce privește părul animalelor de companie, care se strânge de multe ori și este greu de îndepărtat de pe covoare și mochete. Peria sa rotativă este foarte eficientă în îndepărtarea părului de câine și pisică de pe țesăturile de pe pardoseli. Fiind acoperită cu un manșon de plasă, peria rotativă poate fi curățată ușor și sigur ulterior. Îndepărtarea acestui manșon îndepărtează pur și simplu părul de pe perie. Pentru a reduce cantitatea de păr care ajunge pe podea sau pe mobilier, animalele care locuiesc cu dumneavoastră trebuie să fie periate în mod regulat.

O modalitate ușoară și sigură de curăța părul de pe haine, de pe păturile preferate și de pe alte articolele similare este oferită de uscătorul de haine. Dacă nu aveți la îndemână o rolă de scame, o bucată de bandă adezivă este utilă pentru a îndepărta firele de păr de pe îmbrăcăminte și tapițerie.

Pentru mobila tapițată sau paturile animalelor de companie, accesoriile speciale pentru aspiratoarele fără fir, cum ar fi duzele turbo, sunt potrivite dacă doriți să îndepărtați părul animalelor de companie de pe suprafețele textile.