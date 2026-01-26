Matura electrica cu acumulator KB 5
Descoperă curățenia eficientă și rapidă cu mătura electrică fără fir KB 5. Gata de utilizare într-un timp record, această mătură oferă performanțe excepționale de curățare în cele mai mici spații. Simplă și eficientă, este partenerul ideal pentru o curățare intermediară fără efort.
Descoperă eficiența și comoditatea curățării cu mătura electrică fără fir KB 5. Proiectată special pentru podele dure și covoare, această mătură este alimentată de o baterie litiu-ion, oferind performanțe excepționale într-un design compact. Ușoară și compactă, îndepărtează cu ușurință murdăria vizibilă, grație periei sale universale. Cu articulație dublă flexibilă, se adaptează cu precizie în spații înguste și sub mobilier, făcând curățarea între scaune și pe scări o sarcină ușoară. De asemenea, beneficiază de un design ergonomic, permițând curățarea fără efort și fără a vă apleca. Funcțiile de pornire/oprire automată și recipientul detașabil pentru deșeuri adaugă o notă de practicitate la această mătură inovatoare.
Caracteristici si beneficii
Sistemul de Curatare Adaptativ KärcherIndeparteaza murdaria eficient de pe toate tipurile de covoare. Stergere reglabila pentru margini pentru curatarea murdariei in mod optim Geometrie interioara imbunatatita cu conducerea murdariei in mod optim pentru curatare eficienta.
Farasul de murdarie este usor de scos si reintrodusGolire rapida si usoara fara a veni in contact cu murdaria.
Racord dublu flexibilManerul sepoate roti cu usurinta in toate directiile Usor de manevrat Inclusiv intre mobile si scaune.
Comutator automat pornit/oprit
- Usor de pornit si oprit.
- rapid si intuitiv
- Nu necesita aplecare
Perie universală
- Pentru curatarea optima pe podele si covoare
- Permite indepartarea usoara a parului
- Permite de asemenea stergerea aproape de margini
Peria universala este usor de scos si de reintrodus
- Usor si rapid cu o singura mana
- Curatare usoara a periei universale
Tehnologie acumulator Litium -Ion
- Cu o durata de viata pana la 30 de minute pe podele
- Fara efect de memorie
- Intotdeauna gata la inlocuire
Depozitare cu economie de spatiu
- Pentru depozitare usoara, cu economie de spatiu, chiar in spatii mici
- Matura electrica fara fir poate fi tinuta oriunde este nevoie.
Poziție de parcare
- Dispozitivul poate fi asezat confortabil pentru pauzele scurte de lucru.
Greutate scăzută
- Usor de transportat si manevrat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Latimea de lucru a periei universale (mm)
|210
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|370
|Tensiune acumulator (V)
|3,6
|Durata functionare acumulator, pe suprafete dure (min)
|30
|Durata functionare acumulator, covoare (min)
|20
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,8
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|1,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|215 x 230 x 1120
Pachet de livrare
- Încărcător acumulator
Echipament
- Perie universală: detașabil
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Scări
