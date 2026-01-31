Peria turbo mini îndepărtează fără efort scamele și părul de animale de companie de pe mobila tapițată și de pe multe alte suprafețe, cu ajutorul periei rotative. Dimensiunea sa compactă o face ideală pentru curățarea în spații înguste și în locuri greu accesibile. După utilizare, rola cu perie poate fi îndepărtată cu ușurință de pe duză și curățată. Peria turbo mini este accesoriul ideal pentru aspiratoarele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax.