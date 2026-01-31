Perie turbo mini cu motor
Putere de aspirare suplimentară pentru o performanță maximă de curățare: peria asigură o preluare optimă a murdăriei și îndepărtează eficient chiar și părul de animale de companie. Disponibilă ca accesoriu pentru aspiratoarele verticale fără fir.
Peria turbo mini îndepărtează fără efort scamele și părul de animale de companie de pe mobila tapițată și de pe multe alte suprafețe, cu ajutorul periei rotative. Dimensiunea sa compactă o face ideală pentru curățarea în spații înguste și în locuri greu accesibile. După utilizare, rola cu perie poate fi îndepărtată cu ușurință de pe duză și curățată. Peria turbo mini este accesoriul ideal pentru aspiratoarele VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily și VC 7 Cordless yourMax.
Caracteristici si beneficii
Pentru îndepărtarea temeinică și sigură a părului de animale
- Peria cu motor crește puterea de curățare.
- Părul de animale de companie, scamele și multe alte impurități sunt îndepărtate în mod eficient.
- Ideal pentru mobila tapițată și pentru curățarea în spații înguste.
Perie detașabilă
- Peria poate fi îndepărtată cu ușurință pentru curățare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|146 x 143 x 86
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Tapițerie
- Saltele