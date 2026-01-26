Aspirator vertical VC 4 Cordless myHome
Cu VC 4 Cordless myHome, aspirarea devine o experiență fără efort, datorită designului său ușor. Perfect pentru gospodăriile mici, acest aspirator vă aduce confortul aspirării la un nivel superior.
Descoperă aspiratorul VC 4 Cordless myHome, care aduce libertate maximă de mișcare și confort suprem în aspirarea gospodăriilor mici. Cu o durată de funcționare de până la 30 de minute, acest aspirator elimină necesitatea tragerii după tine a unei unități grele. Funcții inteligente, precum golirea ușoară a recipientului de praf, funcția Boost, funcționarea silențioasă, designul ergonomic și duza activă pentru podea, fac procesul de aspirare o adevărată plăcere. Blocarea practică a alimentării elimină necesitatea de a ține apăsat constant butonul de pornire. Cu un design atent conceput, aspiratorul VC 4 Cordless poate ajunge și în cele mai dificile locuri, cum ar fi sub mobilier sau de-a lungul canapelei
Caracteristici si beneficii
Tehnologie bine adaptată.Baterie puternică de 21,6 V, care se integrează perfect cu duza de podea activă. Timp de funcționare optimizat pentru 30 de minute în modul de funcționare normal.
Controlul puterii în două trepte.Timp de funcționare suficient pentru a curăța locuințele mici. Modul de creștere a puterii opțional. Până la 18 minute de funcționare la cel mai mare nivel de putere.
Ușor de folosit.Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații. Golire simplă a filtrului cu un singur clic. Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.
- Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtru ciclonic, filtru de admisie a aerului și filtru cu burete.
- Nu necesită saci de filtrare
- Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
Duză activă pentru podea.
- Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor.
- Asigură o curățare fiabilă a suprafețelor.
- Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier.
Depozitarea ușoară a aspiratorului
- Cu ajutorul suportului de perete, dispozitivul poate fi depozitat rapid și ușor.
- Conceput pentru economisirea spațiului, întotdeauna gata de utilizare.
- Încărcare comodă din locația sa fixă.
O gamă largă de aplicații
- Opțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|650
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|21,6
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 30 Modul de amplificare: / approx. 18
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|345
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|230 x 236 x 1115
Pachet de livrare
- Acumulator: Baterie 21.6 V/2.5 Ah (1 buc.)
- Filtru din spumă
- Filtru de admisie a aerului.: 1 Bucată
- Duză universală pentru podele.
- Duza pentru spații înguste
- Duză pentru tapiserie și perie moale pentru praf (2 în 1).
- Tub de aspirare.: Plastic
- Suport mic pentru perete.
Echipament
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Suprafețe textile
- Scări
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher.