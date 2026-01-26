Doar produsele noastre cele mai inovatoare și puternice poartă semnătura pionierului tehnologiei și fondatorului companiei Alfred Kärcher. Acest lucru face ca noul VC 7 Signature Line să fie recunoscut drept cel mai bun dispozitiv din categoria sa. Aspiratorul include și accesorii importante precum senzorul de praf, duza activă pentru podea sau controlul puterii în 2 trepte, stabilește, de asemenea, noi standarde în ceea ce privește rezultatele curățării și durata de funcționare. Datorită celei de-a doua baterii, aspiratorul VC 7 Signature Line este întotdeauna pregătit pentru utilizare, oferind rapid soluții eficiente pentru curățarea suprafețelor mari.