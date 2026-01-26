VC 7 Cordless yourMax oferă o experiență de curățare îmbunătățită, beneficiind de o greutate redusă, un sistem de filtrare fără sac și un senzor inovator de praf. Transformând procesul de aspirare într-o experiență de curățare, VC 7 Cordless yourMax impresionează prin tehnologia de vârf, caracteristicile extinse și operabilitatea convenabilă. Senzorul inovator de praf recunoaște nivelul de murdărie, ajustează puterea de aspirare și optimizează astfel durata de viață a bateriei, oferind până la 60 de minute de funcționare. Cu un motor BLDC puternic de 350 de wați și o tensiune a bateriei de 25,2 volți, aspiratorul asigură o aspirare fără efort. Funcția de amplificare adaugă o putere maximă de aspirare printr-o simplă apăsare a unui buton. Golirea ușoară a recipientului de praf cu un singur clic, designul ergonomic pentru acces în zone dificile și iluminarea cu LED a duzei active pentru podea, fac curățarea mai eficientă și mai plăcută. Cu diferite duze incluse, precum cea pentru spații inguste și cea 2 în 1 pentru tapițerie și mobilier, VC 7 Cordless yourMax se adaptează diverselor nevoi de curățare. Indicatorul de stare a bateriei și suportul de perete cu funcție de încărcare adaugă practicitate acestei experiențe avansate de curățare.