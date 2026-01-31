Aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily Pet impresionează prin rezultate excelente, manevrare comodă și libertate maximă de mișcare la o durată de funcționare de până la 50 de minute. Motorul puternic BLDC de 250 wați asigură rezultate de aspirare fără efort și o curățare completă, chiar și atunci când trebuie îndepărtat părul și celulele moarte ale pielii animalelor de companie. De asemenea, dispune de o funcție de amplificare pentru un plus de putere atunci când este nevoie. Duza de podea cu motor și lumină LED curăță atât podelele dure, cât și covoarele. De asemenea, este prevăzută și o duză mini turbo cu motor pentru mobilierul tapițat și saltele. Pentru mai mult confort, acesta are o operațiune de golire a recipientului de praf cu un singur clic, un design ergonomic pentru acces ușor sub mobilier și un indicator al bateriei pe trei niveluri. Un alt avantaj este zgomotul redus de funcționare în timpul aspiratului, care nu sperie animalele de companie. Butonul de blocare elimină necesitatea de a ține apăsat tot timpul butonul de pornire. Dispozitivul compact poate fi folosit și ca aspirator de mână, de exemplu pentru a curăța obiecte de mobilier. Setul de livrare include o duză pentru spații înguste, o perie moale pentru mobilier 2 în 1, un dispozitiv de curățare a filtrului, precum și un al doilea filtru de schimb și un suport de perete cu funcție de încărcare.