Curățenia poate fi atât de simplă! Cu aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily, aspirarea devine o experiență plăcută, nu doar o sarcină de rutină. Printre numeroasele funcții inteligente se numără golirea recipientului de praf printr-o singură apăsare, funcția boost, designul ergonomic pentru curățarea zonelor greu accesibile și luminile LED de pe duza activă pentru podea, care fac praful mai vizibil și asigură o colectare eficientă a murdăriei. Aspiratorul include o duză flexibilă pentru podele dure, echipată cu o rola moale, ideală pentru suprafețe delicate precum parchet, laminat, plută, PVC, linoleum și gresie. Articulația flexibilă facilitează accesul sub mobilier, iar LED-urile de pe duză sporesc vizibilitatea murdăriei. Alte avantaje includ funcționarea silențioasă și afișajul ușor de citit, care indică în orice moment starea bateriei și alte notificări relevante. Funcția practică Power Lock elimină necesitatea de a ține apăsat butonul de pornire în mod constant. Datorită suportului de perete cu funcție de încărcare integrată, depozitarea și încărcarea aspiratorului sunt extrem de simple. Motorul puternic BLDC de 250 W, împreună cu bateria de 25,2 V, transformă curățenia într-oactivitate fără efort.