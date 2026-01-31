Aspirator vertical VC 6 Cordless ourFamily Duo
Curățenie fără efort în casele mari: Aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily, se remarcă prin designul ușor, sistemul de filtrare fără sac și duza suplimentară pentru podele dure sensibile.
Curățenia poate fi atât de simplă! Cu aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily, aspirarea devine o experiență plăcută, nu doar o sarcină de rutină. Printre numeroasele funcții inteligente se numără golirea recipientului de praf printr-o singură apăsare, funcția boost, designul ergonomic pentru curățarea zonelor greu accesibile și luminile LED de pe duza activă pentru podea, care fac praful mai vizibil și asigură o colectare eficientă a murdăriei. Aspiratorul include o duză flexibilă pentru podele dure, echipată cu o rola moale, ideală pentru suprafețe delicate precum parchet, laminat, plută, PVC, linoleum și gresie. Articulația flexibilă facilitează accesul sub mobilier, iar LED-urile de pe duză sporesc vizibilitatea murdăriei. Alte avantaje includ funcționarea silențioasă și afișajul ușor de citit, care indică în orice moment starea bateriei și alte notificări relevante. Funcția practică Power Lock elimină necesitatea de a ține apăsat butonul de pornire în mod constant. Datorită suportului de perete cu funcție de încărcare integrată, depozitarea și încărcarea aspiratorului sunt extrem de simple. Motorul puternic BLDC de 250 W, împreună cu bateria de 25,2 V, transformă curățenia într-oactivitate fără efort.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie bine adaptată.Baterie puternică de 25,2 V, care se completează perfect cu duza de podea activă. Timp de funcționare optimizat de 50 de minute în modul normal. Motor de 250 W, duză activă pentru podele, Power Lock și sistem de filtrare fără sac în 3 etape.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtrare tip ciclon, filtru de admisie al aerului și filtru de igienă HEPA. Filtru de igienă HEPA (EN 1822:1998) pentru un aer de evacuare deosebit de curat. Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
Duză activă pentru podea.Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor. Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier. Asigură o curățare fiabilă a suprafețelor.
Controlul puterii în două trepte.
- Timp de funcționare suficient pentru a curăța gospodării mai mari.
- Modul de creștere a puterii opțional.
Suport de perete, inclusiv opțiunea de încărcare.
- Cu ajutorul suportului de perete, dispozitivul poate fi depozitat rapid și ușor.
- Încărcare comodă prin simpla suspendare a aspiratorului.
Afișaj intuitiv al informațiilor și al încărcării.
- Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit.
- Afișarea stării bateriei.
Ușor de folosit.
- Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații.
- Modul de creștere a puterii opțional.
- Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|800
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|25,2
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 50 Modul de amplificare: / approx. 11
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|235
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|235 x 266 x 1130
Pachet de livrare
- Acumulator: Baterie 25.2 V/2.5 Ah (1 buc.)
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Filtru de admisie a aerului.: 1 Bucată
- Duză universală mare cu LED pentru podele.
- Duză pentru podele dure.
- Duza pentru spații înguste
- Duză pentru tapiserie și perie moale pentru praf (2 în 1).
- Tub de aspirare.: Metal
- Suport mare de perete cu funcție de încărcare.
Echipament
- Maner cu soft-grip.
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Suprafețe textile
- Scări
