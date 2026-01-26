Aspirator compact, dar performant: aspiratorul VC 4 Cordless myHome Pet este gata de utilizare și îndepărtează în mod fiabil praful, murdăria și părul animalelor de companie de pe toate podelele și suprafețele. Aspiratorul vertical oferă o combinație remarcabilă de confort, greutate redusă și libertate nelimitată de mișcare. De asemenea, nivelul redus de zgomot previne eventualele sperieturi ale animalelor de companie. Atunci când este complet încărcat, dispozitivul poate funcționa timp de până la 30 de minute. Poate fi utilizat fie ca aspirator de podea, fie ca aspirator de mână. Duza de podea activă, cu motor, asigură o curățare temeinică a murdăriei și a părului de pe podelele dure și covoare. Iar duza mini-turbo cu motor îndepărtează în mod fiabil murdăria bine fixată, firimiturile, celulele moarte ale pielii și firele de păr de pe tapițerie, paturile și saltelele animalelor de companie. Alte caracteristici ale echipamentului: Golirea recipientului de praf cu un singur clic, funcția boost pentru obținerea rapidă a unei puteri suplimentare de aspirare la nevoie și un buton de blocare care elimină necesitatea de a ține apăsat butonul de pornire. O duză pentru spații înguste, o perie moale 2 în 1 și un suport de perete completează pachetul de livrare.