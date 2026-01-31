Aspirator vertical VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Putere mare de aspirare: Aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus, fără sac, oferă rezultate de curățare durabile fără efort. Este echipat cu un dispozitiv de curățare a filtrului și beneficiază de prezența unei a doua baterii pentru o durată de funcționare și mai lungă.
Descoperă libertatea de mișcare și confortul cu aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily. Aspiratul devine o adevărată plăcere, beneficiind de numeroase caracteristici inteligente, precum golirea containerului de praf cu un singur clic, funcția de boost, designul ergonomic pentru curățarea în zonele greu accesibile și lumini LED pe duza activă pentru podea, care face praful mai vizibil și garantează o captare fiabilă a murdăriei. Cu un dispozitiv separat de curățare a filtrului și un afișaj al stării bateriei ușor de citit, aspiratorul VC 6 oferă confort și eficiență. Funcția Power Lock elimină necesitatea de a ține apăsat constant butonul de pornire, iar suportul de perete cu funcție de încărcare încorporată face depozitarea și încărcarea simplă și comodă. Motorul BLDC puternic (250 W), împreună cu tensiunea bateriei de 25.2 V, elimină efortul din procesul de aspirare. Cu o autonomie de 50 de minute și a doua baterie inclusă, aspiratorul poate fi folosit și mai mult timp. Cu dispozitivul de curățare a filtrului și al doilea filtru de admisie al aerului furnizate, curățarea devine extrem de ușoară: atașezi dispozitivul de curățare, introduci filtrul de admisie și ești gata să începi curățenia. Descoperă acum aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily pentru o experiență de curățare superioară.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie bine adaptată.Baterie puternică de 25,2 V, care se completează perfect cu duza de podea activă. Timp de funcționare optimizat de 50 de minute în modul normal. Motor de 250 W, duză activă pentru podele, Power Lock și sistem de filtrare fără sac în 3 etape.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtrare tip ciclon, filtru de admisie al aerului și filtru de igienă HEPA. Filtru de igienă HEPA (EN 1822:1998) pentru un aer de evacuare deosebit de curat. Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
Duză activă pentru podea.Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor. Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier. Asigură o curățare eficientă a suprafețelor.
Controlul puterii în două trepte.
- Timp de funcționare suficient pentru a curăța gospodării mai mari.
- Modul de creștere a puterii opțional.
Suport de perete, inclusiv opțiunea de încărcare.
- Încărcare comodă prin simpla suspendare a aspiratorului.
- Posibilitate de depozitare pentru accesorii cu fixare rapidă.
- Conceput pentru economisirea spațiului, întotdeauna gata de utilizare.
- Cu ajutorul suportului de perete, dispozitivul poate fi depozitat rapid și ușor.
Ușor de folosit.
- Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații.
- Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.
Afișaj intuitiv al informațiilor și al încărcării.
- Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit.
- Afișarea stării bateriei.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|800
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|25,2
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 50 Modul de amplificare: / approx. 11
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|235
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|235 x 266 x 1130
Pachet de livrare
- Acumulator: Baterie 25,2 V / 2,5 Ah (2 bucăți)
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Filtru de admisie a aerului.: 2 Bucată
- Dispozitiv de curățare a filtrului.
- Duză universală mare cu LED pentru podele.
- Duza pentru spații înguste
- Duză pentru tapiserie și perie moale pentru praf (2 în 1).
- Tub de aspirare.: Metal
- Suport mare de perete cu funcție de încărcare.
Echipament
- Maner cu soft-grip.
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Suprafețe textile
- Scări
