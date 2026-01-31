Descoperă libertatea de mișcare și confortul cu aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily. Aspiratul devine o adevărată plăcere, beneficiind de numeroase caracteristici inteligente, precum golirea containerului de praf cu un singur clic, funcția de boost, designul ergonomic pentru curățarea în zonele greu accesibile și lumini LED pe duza activă pentru podea, care face praful mai vizibil și garantează o captare fiabilă a murdăriei. Cu un dispozitiv separat de curățare a filtrului și un afișaj al stării bateriei ușor de citit, aspiratorul VC 6 oferă confort și eficiență. Funcția Power Lock elimină necesitatea de a ține apăsat constant butonul de pornire, iar suportul de perete cu funcție de încărcare încorporată face depozitarea și încărcarea simplă și comodă. Motorul BLDC puternic (250 W), împreună cu tensiunea bateriei de 25.2 V, elimină efortul din procesul de aspirare. Cu o autonomie de 50 de minute și a doua baterie inclusă, aspiratorul poate fi folosit și mai mult timp. Cu dispozitivul de curățare a filtrului și al doilea filtru de admisie al aerului furnizate, curățarea devine extrem de ușoară: atașezi dispozitivul de curățare, introduci filtrul de admisie și ești gata să începi curățenia. Descoperă acum aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily pentru o experiență de curățare superioară.