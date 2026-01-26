Descoperă ușurința curățeniei cu aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily! Prin funcții inteligente precum golirea cu un singur clic, funcția Boost, designul ergonomic și iluminarea LED a duzei active pentru podea, acest aspirator face aspiratul o adevărată bucurie. Beneficiile includ un volum de funcționare silențios, afișajul clar al stării bateriei și funcția Power Lock pentru o pornire mai comodă. Suportul de perete cu încărcare încorporată face depozitarea și încărcarea ușoară. Motorul BLDC puternic (250 W) și bateria de 25,2 V fac ca aspiratul să fie eficient și fără efort.