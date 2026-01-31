Aspirator vertical VC 6 Cordless ourFamily Car
Aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily Car oferă o putere de aspirare puternică și accesorii potrivite pentru o curățare completă în casă și în autoturism.
Transformă aspiratul într-o bucurie: aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily Car oferă o libertate maximă de mișcare în casă și în autoturism, cu o durată de funcționare de până la 50 de minute. Motorul BLDC de 250 de wați elimină munca grea de aspirare, fie că este vorba de curățarea întregii case sau a interiorului autoturismului. Duza de podea acționată cu motor și cu iluminare LED aspiră la fel de bine pe podelele dure ca și pe covoare. Designul compact, greutatea redusă și accesoriile fac ca aspiratorul să fie unul multifuncțional, fiind utilizat inclusiv ca aspirator portabil. Duza cu LED pentru spații înguste și întunecate este un ajutor util atunci când se curăță în zone înguste și întunecate, în special în interiorul autoturismelor. Peria moale 2 în 1 poate fi utilizată pentru a curăța cu grijă chiar și suprafețele delicate de pe bordul autovehiculului. Furtunul prelungitor mărește raza de acțiune, iar duza pentru tapițerie este perfectă pentru scaunele din mașină. Printre alte caracteristici utile se numără golirea ușoară a recipientului de praf cu un singur clic, funcția boost pentru mai multă putere de aspirare, designul ergonomic pentru acces ușor sub mobilier, un indicator care indică trei niveluri de încărcare a bateriei și nivelul de zgomot redus. Un suport de perete cu funcție de încărcare este, de asemenea, inclus în pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie bine adaptată.Baterie puternică de 25,2 V, care se completează perfect cu duza de podea activă. Timp de funcționare optimizat de 50 de minute în modul normal. Motor de 250 W, duză activă pentru podele, Power Lock și sistem de filtrare fără sac în 3 etape.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtrare tip ciclon, filtru de admisie al aerului și filtru de igienă HEPA. Filtru de igienă HEPA (EN 1822:1998) pentru un aer de evacuare deosebit de curat. Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
Accesorii suplimentare in special pentru curatarea interiorului din autoturismDuză pentru spații înguste cu LED pentru a ajuta la localizarea murdăriei în colțuri întunecate. Duză lungă și flexibilă pentru spații înguste și furtun de extensie flexibil pentru a ajunge ușor la toate zonele din autoturism. Duză mare de tapițerie pentru curățarea rapidă și completă a scaunelor auto.
Duză activă pentru podea.
- Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor.
- Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier.
- Asigură o curățare eficientă a suprafețelor.
Controlul puterii în două trepte.
- Timp de funcționare suficient pentru a curăța gospodării mai mari.
- Modul de creștere a puterii opțional.
Suport de perete, inclusiv opțiunea de încărcare.
- Cu ajutorul suportului de perete, dispozitivul poate fi depozitat rapid și ușor.
- Încărcare comodă prin simpla suspendare a aspiratorului.
Afișaj intuitiv al informațiilor și al încărcării.
- Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit.
- Afișarea stării bateriei.
Ușor de folosit.
- Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații.
- Modul de creștere a puterii opțional.
- Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.
O gamă largă de aplicații
- Opțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|800
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|25,2
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 50 Modul de amplificare: / approx. 11
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|235
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|235 x 266 x 1130
Pachet de livrare
- Acumulator: Baterie 25.2 V/2.5 Ah (1 buc.)
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Filtru de admisie a aerului.: 1 Bucată
- Duză universală mare cu LED pentru podele.
- Duză lungă și flexibilă pentru spații înguste.
- LED - Duză pentru spații înguste.
- Furtun de prelungire flexibil.
- Duză mare pentru tapițerie.
- Duză de mobilă 2 în 1.
- Tub de aspirare.: Metal
- Suport mare de perete cu funcție de încărcare.
Echipament
- Maner cu soft-grip.
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Interiorul vechicolului
