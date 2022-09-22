CURĂȚAREA PARCHETULUI ȘI A PARDOSELILOR LAMINATE
În camera de zi sau în dormitor, în camera de luat masa sau în hol: pardoselile din lemn realizate din parchet sau laminat creează o atmosferă familiară și, în comparație cu pardoselile textile, sunt foarte ușor de curățat. care sunt lucrurile cărora trebuie să le acordați atenție în timpul curățării și îngrijirii și cum puteți scăpa de urmele inestetice fără a deteriora pardoseala scumpă - prezentare generală a celor mai bune recomandări pentru o pardoseală frumoasă din lemn.
Parchetul, pardoseala laminată și alte materiale asemănătoare: Care sunt lucrurile cărora trebuie să le acordați atenție atunci când le curățați?
Când vine vorba de pardoseli din lemn, se face o distincție între parchet, dușumea și parchet laminat. Parchetul și dușumeaua sunt realizate exclusiv din lemn, în timp ce laminatul, este alcătuit dintr-un amestec de materiale cu plăci fibrolemnoase. Aceste pardoseli arată destul de similar, dar au proprietăți foarte specifice:
Parchetul și dușumeaua
Parchetul este disponibil în diferite variante, de exemplu, plăci lungi de parchet, parchetul de tip mozaic sau parchetul tip herringbone. O placă de dușumea nu este diferită de parchet, dar plăcile sau scândurile sale sunt produse din lemn la o lungime regulată și, prin urmare, sunt semnificativ mai lungi decât bucățile de lemn folosite la parchet. În cazul ambelor pardoseli, modul în care este tratată suprafața este foarte important: Acestea sunt fie ceruite, unse cu ulei sau lăcuite. Parchetul cerat este tratat cu ceară, iar astfel lemnul capătă un finisaj mat până la foarte lucios. Parchet uns cu ulei este tratat cu ulei, iar astfel îmbunările ample sunt protejate mai bine împotriva umezelii. Parchetul lăcuit reduce pătrunderea umezelii și a murdăriei, deși acest lucru nu împiedică apa să intre în îmbinări și în zgârieturile adânci. Prin urmare, parchetul este sensibil la umiditate. Acest lucru înseamnă că, atunci când îl curățați, este important să vă asigurați că umezeala rămâne pe pardoseală cât mai puțin timp. Această metodă este cunoscută sub denumirea de curățare umedă. În plus, pardoselile din lemn se pot umfla sau contracta, în funcție de umiditate.
Parchetul laminat
Laminatul are de obicei aspect de lemn, dat este disponibil și cu aspect de gresie sau de piatră. Acesta constă în panouri fibrolemnoase ca strat de bază, un strat decorativ și un strat de rășină melamină-formaldehidă transparent în partea superioară, numit strat de acoperire. Suprafața este rezistentă la zgârieturi și este ușor de curățat. Cu toate acestea, marginile sunt de obicei sensibile la umiditate - mai ales în cazul în care laminatul a fost montat incorect. Prin urmare, pentru acest tip de pardoseală trebuie să fie folosită doar metoda de curățare umedă, așa cum este și cazul parchetului, adică folosind un minim de umiditate.
Curățarea uscată cu un aspirator și o perie de praf
Înainte de ștergerea umedă, praful și murdăria desprinsă, cum ar fi părul animalelor de companie, trebuie îndepărtate de pe parchet și de pe laminat cu ajutorul unui aspirator, al unei mături sau al unei perii de șters praful. De asemenea, murdăria poate fi îndepărtată cu ușurință cu un aspirator robot, economisind timp pentru alte sarcini de curățenie sau pentru relaxare.
În cazul aspirării pardoselilor din lemn, este important să utilizați capătul corect. Multe aspiratoare au o duză specială pentru pardoseli dure sau o duză suplimentară pentru parchet. Acestea sunt, de obicei, prevăzute cu o perie mică din păr natural, care protejează pardoselile delicate din lemn împotriva zgârieturilor.
Puteți începe apoi curățarea umedă - indiferent dacă faceți acest lucru în modul tradițional, folosind mopul, o lavetă din microfibră sau un detergent pentru pardoseală. Există, de asemenea, aspiratoare robot care adună murdăria și șterg umed în același timp, prin atașarea unei lavete umede din microfibră. Atunci când lucrați cu un mop sau cu o lavetă din microfibră, este important să le stoarceți bine înainte de a șterge pardoseala, astfel încât să rămână doar un pic de umezeală pe pardoseala de lemn, aceasta uscându-se în câteva minute. Atunci când alegeți un material pentru curățare, este preferabil să utilizați microfibră: Aceste fibre au o acțiune mecanică solidă și atrag murdăria, chiar și atunci când nu este utilizat detergent. În cazul parchetului uns cu ulei sau cerat, se poate utiliza o piele de căprioară sau lavete din viscoză sau bumbac pentru a proteja suprafețele șterse.
Ștergere umedă cu mopuri electrice
Deoarece parchetul și laminatul sunt sensibile la umiditate, este important să se utilizeze cât mai puțină apă atunci când le curățați. În caz contrar, pardoseala se poate umfla și se poate deteriora ireversibil. Aparatele speciale de curățare a pardoselilor sunt potrivite pentru o ștergere delicată, umedă. Acestea lasă în urmă un minimum de umiditate reziduală, care se usucă în doar câteva minute. Iar activitatea enervantă de clătire și stoarcere manuală a mopului devine istorie.
Înainte de a șterge cu un mop electric, trebuie să îndepărtați praful și murdăria grosieră de pe pardoselile din lemn. Pentru modelele care au și o funcție de aspirare, nu este necesară curățarea prealabilă a pardoselilor cu aspiratorul.
Apoi puteți începe curățarea umedă. Cel mai bun mod în care le puteți curăța constă în adăugarea unui detergent pentru pardoseli din lemn în apa curată. În timpul ștergerii, aparatul de curățat pardoseala trebuie deplasat încet înainte și înapoi, în mișcări suprapuse. Acest lucru asigură curățarea uniformă a pardoselilor și absența dungilor. Suprafața de lemn se usucă, de obicei, în două minute. Dacă, după acest timp, sunt vizibile în continuare zone umede, vă recomandăm uscarea manuală cu o lavetă moale.
Recomandări pentru utilizarea aparatelor de curățat pardoseala
- Cel mai bine este să lucrați dinspre pereți către ușă. Astfel nu veți călca pe zonele care au fost deja curățate înainte ca acestea să se usuce.
- Dacă există resturi de detergent vechi, acest lucru poate afecta rezultatul. La utilizarea unui aparat de curățare a pardoselii pentru prima oară, poate fi necesar ca pardoseala să fie tratată mai intens. Prin urmare, ar trebui ca mai întâi să ștergeți pardoseala fără detergent, astfel încât orice reziduuri de detergent să poată fi desprinse complet.
- Atunci când treceți la alte suprafețe, de exemplu, de la laminat sau parchet la gresie, ar trebui ca mai întâi să clătiți bine rolele sau chiar să le înlocuiți cu o a doua pereche de role.
- Nu petreceți prea mult timp curățând o zonă, astfel încât pardoseala să nu se ude prea mult.
- În cazul pardoselilor din lemn unse cu ulei sau ceruite, ar trebui să evitați, de asemenea, să petreceți prea mult timp într-o anumită zonă, deoarece acest lucru ar putea îndepărta uleiul sau ceara din lemn.
- Pardoselile delicate, cum ar fi pardoselile de plută netratate, trebuie să fie testate în ceea ce privește rezistența la apă într-o zonă mai puțin vizibilă.
Ștergerea parchetului și a laminatului cu aparatul de curățat de abur
Parchet și laminatele pot șterse și cu aparatul de curățat cu abur. Utilizați capul de curățare pentru pardoseală cu lavetă din microfibră și deplasați-l rapid înainte și înapoi cu, eliberarea unor scurte jeturi de abur. În acest mod, este important să utilizați numai atât abur cât este necesar pentru a desprinde murdăria. În plus, duza nu trebuie ținută prea mult timp pe o zonă, astfel încât să nu rămână bălți pe pardoseala din lemn. Dacă debitul de abur poate fi reglat pe dispozitiv, trebuie să selectați cea mai mică setare pentru abur. În general, pardoselile din lemn trebuie curățate cu abur numai dacă au fost montate corect și aburul nu poate pătrunde în îmbinările și marginile neprotejate. În caz contrar, există riscul ca pardoseala să se umfle.
Detergentul potrivit face diferența
Pentru a vă asigura că pardoseala de lemn nu este doar curată, ci și bine întreținută, trebuie utilizat un detergent care conține o componentă de întreținere în plus față de componenta de curățare. Echipamentul potrivit pentru o anumită pardoseală din lemn depinde de modul în care a fost tratată suprafața pardoselii de lemn:
Pardoselile din lemn lăcuit: Un detergent cu protecție la umiditate este ideal pentru curățarea temeinică și delicată, pentru împrospătarea și îngrijirea pardoselilor lăcuite din lemn (parchet, plută și laminat). Acesta are un efect de impregnare, prin care pardoseala absoarbe mai puțină umiditate. Prin urmare, lemnul nu este protejat numai împotriva umflării, ci și împotriva acumulării murdăriei.
Pardoseli din lemn unse cu ulei/ceruite: Un detergent cu o componentă de întreținere specială, care lasă în urmă un luciu semi-mat fără urme și, de asemenea, protejează pardoseala împotriva umezelii, este perfect pentru curățarea și îngrijirea pardoselilor din lemn unse cu ulei sau cerate. Cu toate acestea, în acest caz, trebuie să respectați și instrucțiunile de dozare deoarece, în cazul utilizării frecvente a agenților de îngrijire, se formează un strat lipicios pe lemn, care atrage praful. Nu trebuie să utilizați detergenți alcalini, cum ar fi detergenții universali, pentru pardoselile din lemn unse cu ulei sau cerate, deoarece acestea îndepărtează prea mult agent de îngrijire din lemn.
Dacă rămân dungi pe pardoseală după ce ștergeți, este posibil să fi folosit prea mult detergent. Zonele care sunt utilizate mai rar devin gri mai întâi, deoarece un strat de protecție excesiv de gros se combină cu praful de aici. Aceste zone trebuie șterse mai întâi, folosind doar apă. Apoi folosiți substanța de îngrijire pentru ștergerea pardoselilor, pentru a curăța cu grijă zonele utilizate mai frecvent.
Sfat: Dacă nu sunteți sigur ce detergent este potrivit pentru pardoseala dumneavoastră, vă recomandăm să îl testați într-o zonă invizibilă. Informații suplimentare privind curățarea și întreținerea pardoselii în cauză sunt adesea incluse și în instrucțiunile de curățare și de îngrijire oferite de producătorul pardoselii.
SOS: Îndepărtarea petelor de parchet și laminat
Petele de pe pardoselile din lemn pot fi împărțite în două categorii: Pete de suprafață și pete care au pătruns deja în lemn.
Imediat ce pe suprafața pardoselii se varsă lichide precum vinul roșu sau sucul, acestea trebuie absorbite, folosind o lavetă absorbantă. Petele de suprafață, cum ar fi resturile alimentare sau mizeria de pe tălpile pantofilor, pot fi îndepărtate foarte ușor cu ajutorul unei lavete din microfibră ușor umezite.
În cazul petelor persistente, zona afectată poate fi tratată cu un detergent universal. În mod alternativ, în plus față de detergenții universali, puteți folosi soluții de uz casnic, cum ar fi apa cu detergent de vase, un săpun neutru sau balsam de rufe, o gumă de șters sau un alcool metilic pentru îndepărtarea vopselelor de exemplu. Zonele murdare trebuie să fie întotdeauna șterse în direcția structurii lemnului și apoi șterse cu apă.
Petele care au pătruns în lemn sunt dificil de îndepărtat deoarece ceara, uleiul sau lacul trebuie adesea îndepărtate mai întâi pentru a ajunge la pată. De multe ori, în această situație, singurul remediu ar fi să apelați la o companie specializată.