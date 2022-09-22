CURĂȚAREA PARCHETULUI ȘI A PARDOSELILOR LAMINATE

Curățarea uscată cu un aspirator și o perie de praf

Înainte de ștergerea umedă, praful și murdăria desprinsă, cum ar fi părul animalelor de companie, trebuie îndepărtate de pe parchet și de pe laminat cu ajutorul unui aspirator, al unei mături sau al unei perii de șters praful. De asemenea, murdăria poate fi îndepărtată cu ușurință cu un aspirator robot, economisind timp pentru alte sarcini de curățenie sau pentru relaxare.

În cazul aspirării pardoselilor din lemn, este important să utilizați capătul corect. Multe aspiratoare au o duză specială pentru pardoseli dure sau o duză suplimentară pentru parchet. Acestea sunt, de obicei, prevăzute cu o perie mică din păr natural, care protejează pardoselile delicate din lemn împotriva zgârieturilor.

Puteți începe apoi curățarea umedă - indiferent dacă faceți acest lucru în modul tradițional, folosind mopul, o lavetă din microfibră sau un detergent pentru pardoseală. Există, de asemenea, aspiratoare robot care adună murdăria și șterg umed în același timp, prin atașarea unei lavete umede din microfibră. Atunci când lucrați cu un mop sau cu o lavetă din microfibră, este important să le stoarceți bine înainte de a șterge pardoseala, astfel încât să rămână doar un pic de umezeală pe pardoseala de lemn, aceasta uscându-se în câteva minute. Atunci când alegeți un material pentru curățare, este preferabil să utilizați microfibră: Aceste fibre au o acțiune mecanică solidă și atrag murdăria, chiar și atunci când nu este utilizat detergent. În cazul parchetului uns cu ulei sau cerat, se poate utiliza o piele de căprioară sau lavete din viscoză sau bumbac pentru a proteja suprafețele șterse.