CURĂȚAREA COVOARELOR
O pardoseală trebuie să suporte multe în fiecare zi: urme de lăbuțe ale animalelor de companie, firimituri de biscuiți, pete de cafea sau urme de tălpi murdare - mai ales când este vorba de covoare, cu timpul se acumulează multă murdărie. Cel mai bun mod în care se poate curăța pardoseala acoperită cu mochetă și elimina rapid chiar și petele dificile - prezentare generală.
De ce ar trebui să curățați covoarele în mod regulat?
Un covor frumos conferă unei case senzația de confort, evidențiază anumite trăsături și ține de cald la picioare. Acest articol textil care acoperă pardoseala nu numai că arată bine, dar îmbunătățește și rezistența la alunecare și amortizează sunetul pașilor. Lungimea firului determină cât de ușor sau de greu este de întreținut o pardoseală acoperită cu covor. Efortul de întreținere este determinat și de frecvența utilizării covorului. Pentru toate covoarele, se recomandă curățarea regulată și temeinică: Acest lucru menține aspectul, crește durata de viață și, în plus, asigură igiena, deoarece murdăria, părul de animale de companie și acarienii dăunători sunt eliminați.
Aspirarea regulată
Indiferent de lungimea firului, un covor trebuie aspirat bine cel puțin o dată pe săptămână. Aspiratoarele au, în general, un capăt cu setări interschimbabile, pe care puteți alege între o setare pentru pardoseli dure și o setare pentru covoare și mochete. Pentru un covor cu fir lung, se poate utiliza o perie moale pentru covoare, deoarece altfel fibrele se pot desprinde. Pentru pardoselile textile, respectiv mochete, rezultatul poate fi îmbunătățit cu ajutorul unui cap de aspirare turbo. Ca regulă generală: În timpul aspirării, trebuie să lucrați întotdeauna încet și să deplasați capătul uniform pe podea.
Dacă aveți în casă copii sau animale de companie, vă recomandăm, de asemenea, să utilizați ocazional o mătură electrică sau un aspirator fără fir pentru o curățare rapidă. Nu aveți timp? Aspiratoarele robot pot aspira în locul dumneavoastră. Cele mai potrivite sunt modelele care pot aspira covoare și care au un modul Boost care mărește puterea de aspirare atunci când aspirați covoare.
Sfat pentru persoanele care suferă de alergii: Folosiți un aspirator cu filtrare prin apă
O alternativă la aspiratoarele cu sac de filtrare este reprezentată de aspiratoarele cu filtrare prin apă. Cu ajutorul acestora, nu doar covoarele vor fi curățate de firimituri - dar și aerul va fi proaspăt și curat. Un aspirator cu filtru de apă filtrează 99,5% din toate particulele din aer, captează murdăria, acarienii, sporii fungici etc. în apă și garantează un climat interior mai plăcut - ceea ce este deosebit de plăcut pentru persoanele care suferă de alergii. Un efect secundar pozitiv este acela că aspirarea reduce și mirosurile neplăcute din casă.
Curățare în profunzime: curățarea fibrelor prin spray-extracție
Chiar dacă aspirați în mod regulat praful, covoarele devin inestetice în timp. Acest lucru se datorează faptului că, atunci când aspirați, murdăria este îndepărtată numai de pe suprafață. Dacă realizați o curățare mai temeinică a covorului la intervale mai lungi, puteți îndepărta toată murdăria care s-a acumulat în timp, în pofida curățării regulate. Curățarea în profunzime cu un aparat de curățare cu spray-extracție mărește durata de viață a unui covor și asigură o igienă mai bună, deoarece elimină, de asemenea, murdăria, reziduurile de grăsime și mirosurile neplăcute prinse între fibre.
Principiul este simplu: În timpul curățării cu extracție prin pulverizare, apa și detergentul sunt pulverizate într-o singură etapă și apoi sunt aspirate imediat, împreună cu murdăria. Într-o a doua etapă de lucru, trebuie să clătiți cu apă curată pentru a îndepărta ultimele reziduuri de detergent. De asemenea. covorul trebuie să fie complet uscat înainte de a păși din nou pe el. După uscare, acesta poate fi aspirat complet încă o dată.
Sfaturi suplimentare pentru curățarea cu aparatul cu spray-extracție:
- Apa caldă îmbunătățește performanța de curățare și rezultatul în comparație cu apa rece. Dar atenție: Nu trebuie să fie fierbinte, deoarece altfel fibrele (de exemplu, pe covoare din lână), sau chiar stratul de adeziv de pe covoarele lipite, se pot deteriora.
- Pe podelele acoperite cu mochetă, încălzirea prin pardoseală trebuie oprită înainte de curățare. Acest lucru are rolul de a se asigura că încălzirea utilizată pentru uscare nu provoacă decolorări sau modificări ale materialului.
- Testați întotdeauna puterea de curățare mai întâi într-o zonă mai puțin vizibilă.
De altfel, aparatul de curățat cu spray-extracție poate fi utilizat nu doar pentru curățarea în profunzime a covoarelor, ci și pentru a curăța tapiseria, saltelele și scaune auto.
Spălarea covoarelor
În funcție de material și dimensiuni, covoarele pot fi și spălate. Covoarele mai mici, fabricate din bumbac, lână sau fibre sintetice (cum ar fi poliester) sunt deosebit de ușor de curățat. Prin urmare, acestea pot fi spălate manual sau în mașina de spălat la 30°C cu un program delicat de spălare. Pentru toate celelalte materiale, cum ar fi catifeaua, sisalul sau fibrele de nucă de cocos, este mai bine să curățați numai cu apă și un agent de curățare adecvat în anumite zone.
Îndepărtarea petelor de pe covoare
Când mâncați, când vă uitați la televizor de pe canapea sau când copiii se joacă acasă – resturile alimentare, băuturile și murdăria ajung adesea pe covor mai repede decât puteți reacționa. Dar nu intrați în panică: Cu sfaturile potrivite, puteți scăpa de pete.
Sfatul 1: Acționați rapid
În special pentru petele umede, este necesară acțiune imediată, deoarece lichidele pot pătrunde rapid în fibrele covorului și sunt adesea și mai greu de îndepărtat. Dacă se produce un accident, ar trebui, prin urmare, să absorbiți rapid lichidele cu o lavetă uscată sau cu o mulțime de prosoape de hârtie. Cu toate acestea, nu apăsați atunci când faceți acest lucru, deoarece vinul roșu, sucul etc. se pot îmbiba mai mult în covor și pot deteriora fibrele covorului.
Sfatul 2: Încercați mai întâi cu apă
Aproximativ 90 % din pete sunt solubile în apă. Înainte de a apela la detergenți sau la soluții de uz casnic, merită să încercați mai întâi o lavetă curată și o apă caldă. Dacă pata se dizolvă, o puteți îndepărta din fibre prin mișcări ușoare de rotație de jos în sus. În cazul petelor care nu se dizolvă, poate fi utilă o soluție universală pentru îndepărtarea petelor: Pulverizați produsul de îndepărtare a petelor pe o lavetă din care nu iese culoarea și tapotați zona afectată până când pata este îndepărtată. În cazul ambelor metode, ar trebui să vă asigurați întotdeauna că utilizați o zonă curată a lavetei.
Cele mai bune soluții casnice pentru curățarea covoarelor
- Praful de copt: Praful de copt este un adevărat produs bun pentru orice în casă și poate fi utilizat și pentru a îndepărta petele. Presărați niște praf de copt pe zona afectată și picurați cu atenție apă fierbinte peste el. Astfel se deschid porii fibrelor. După câteva ore de contact, praful de copt poate fi tapotat sau aspirat din nou. Pata ar fi trebuit să dispară.
- Bicarbonatul de sodiu: Pe lângă praful de copt, bicarbonatul de sodiu este și el un remediu casnic verificat pentru covoarele murdare. Distribuiți-l uniform peste pată, umeziți cu apă și lăsați-l să acționeze. Imediat ce totul este uscat, aspirați resturile de pulbere.
- Oțetul: Oțetul nu numai că ajută la combaterea murdăriei și a calcarului – funcționează și împotriva petelor. Pentru a curăța covoare, cel mai bine este să folosiți esență de oțet, deoarece este incoloră și poate fi diluată cu apă. Amestecați apa și esența de oțet într-un raport de 1:1 și utilizați o lavetă de bumbac pentru a aplica acest amestec pe pată. Când faceți acest lucru, tapotați cu atenție numai zona afectată – nu frecați. Lăsați-l să funcționeze timp de o jumătate de oră și apoi ștergeți-l bine cu apă curată.
- Spuma de ras: Aplicați spuma pe pată și folosiți o perie sau o lavetă pentru a o introduce încet în material. Lăsați-o să acționeze timp de cel puțin o oră. Apoi puteți utiliza o lavetă pentru a îndepărta cu grijă spuma de ras, împreună cu murdăria desprinsă.
- Sare: O soluție casnică verificată pentru petele de vin roșu este sarea: Pornind dinspre exterior, presărați sarea pe pată și lăsați-o să se usuce. Lichidul este absorbit de granulele de sare. După câteva ore, sarea poate fi pur și simplu aspirată.
Cu toate acestea, pentru covoare și pete delicate care s-au uscat deja și nu mai pot fi îndepărtate utilizând detergenți convenționali și soluții casnice, trebuie să luați întotdeauna în considerare curățarea profesională a covorului.
Împrospătarea fibrelor covorului cu ajutorul aparatului de curățat cu abur
Atunci când mutați mobilier, apare de multe ori o problemă: Urme de mobilier care sunt clar vizibile în cazul în care mobilierul a stat anterior pardoseala acoperită cu covor. Puteți utiliza un aparat de curățat cu abur pentru a ridica din nou fibrele covorului, astfel încât urmele să dispară: Pur și simplu puneți o lavetă uscată în zona afectată și pulverizați pe ea abur fierbinte. Apa determină fibrele să se ridice încet și să revină la forma lor inițială.
O alternativă este o duză pentru covoare, care este disponibil ca accesoriu pentru aparatul de curățat cu abur. După ce aceasta este fixată pe duza pentru pardoseală, poate fi mișcată cu ușurință pe suprafața covorului. Efect secundar pozitiv: Acest lucru nu numai că ridică fibrele textile, ci reduce și mirosurile neplăcute din covor.
Această abordare poate fi utilizată și după curățarea covorului, sau pur și simplu pentru a împrospăta ocazional fibrele covorului. Astfel se menține un aspect mai bun al covorului pentru mai mult timp.