CURĂȚAREA COVOARELOR

Aspirarea regulată

Indiferent de lungimea firului, un covor trebuie aspirat bine cel puțin o dată pe săptămână. Aspiratoarele au, în general, un capăt cu setări interschimbabile, pe care puteți alege între o setare pentru pardoseli dure și o setare pentru covoare și mochete. Pentru un covor cu fir lung, se poate utiliza o perie moale pentru covoare, deoarece altfel fibrele se pot desprinde. Pentru pardoselile textile, respectiv mochete, rezultatul poate fi îmbunătățit cu ajutorul unui cap de aspirare turbo. Ca regulă generală: În timpul aspirării, trebuie să lucrați întotdeauna încet și să deplasați capătul uniform pe podea.

Dacă aveți în casă copii sau animale de companie, vă recomandăm, de asemenea, să utilizați ocazional o mătură electrică sau un aspirator fără fir pentru o curățare rapidă. Nu aveți timp? Aspiratoarele robot pot aspira în locul dumneavoastră. Cele mai potrivite sunt modelele care pot aspira covoare și care au un modul Boost care mărește puterea de aspirare atunci când aspirați covoare.