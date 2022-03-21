CURĂȚAREA ȘEMINEELOR
Un foc de lemne într-un șemineu deschis este fundalul perfect pentru mute ore petrecute în confortul casei, flăcările sale creând o atmosferă relaxată, de mulțumire sufletească. Cu toate acestea, încălzirea cu lemne prezintă un dezavantaj: înainte de a aprinde următorul foc, șemineul trebuie să fie curățat, iar cenușa veche trebuie îndepărtată din sobă.
Îndepărtarea cenușii vechi
Măturarea cenușii din șemineu cu o perie și un făraș este o treabă urâtă și incomodă, deoarece cenușa este foarte ușoară și se ridică repede. Prin urmare, ar fi perfect logic să utilizați un aspirator pentru a îndepărta cenușa. Însă aspiratoarele convenționale nu pot face față acestei sarcini și nu trebuie utilizate aici.
De ce nu pot utiliza un aspirator convențional?
Aspiratoarele de uz casnic nu sunt potrivite pentru aspirarea sobelor. Particulele fine de cenușă blochează rapid filtrul și turbina de aspirație, ceea ce determină o performanță scăzută și, în cel mai rău caz, defectarea motorului. Este mai bine să folosiți un aspirator pentru cenușă, care vă permite să lucrați comod și fără praf.
Filtrele aspiratoarelor pentru cenușă sunt proiectate astfel încât chiar și particulele fine de cenușă să poată fi aspirate în condiții de siguranță. În plus, aspiratoarele de cenușă trebuie să îndeplinească anumite cerințe de siguranță: Un furtun de aspirație din metal și un recipient de colectare rezistent la flăcări se asigură că resturile de cenușă fierbinte nu deteriorează aspiratorul sau, în cel mai rău caz, că nu pornesc un incendiu.
De asemenea, pentru a curăța filtrul în mod eficient, pentru a preveni blocajele, aspiratoarele pentru cenușă au o funcție de curățare adecvată. Există modele la care puteți apăsa un buton pentru a schimba direcția fluxului de aer, curățând filtrul în mod eficient. Această operațiune nu este incomodă pentru utilizator, deoarece praful este direcționat direct înapoi în recipientul de colectare.
Condiții de siguranță la utilizarea aspiratorului pentru cenușă
Înainte de a începe lucrul, cenușa trebuie lăsată să se răcească la o temperatură sub 40 °C. Utilizați un vătrai pentru a verifica dacă bucățile mari de lemn mai ard mocnit. Începeți aspirarea numai atunci când sunteți sigur că focul nu mai arde mocnit în șemineu. Numai tubul metalic de mână este utilizat pentru aspirare în acest caz – fără duză atașată.
După aspirarea cenușii în recipientul de colectare, acesta trebuie golit din nou. Prin urmare, asigurați-vă că atunci când achiziționați un anumit model, acesta este ușor de deschis și că poate fi golit, intrând cât mai puțin în contact cu murdăria. De exemplu, elementele de fixare cu funcție de desfacere rapidă, ușor de utilizat, simplifică demontarea capului de aspirare. Apoi se pune un sac de gunoi peste întregul recipient de colectare și acesta se răstoarnă cu grijă. Astfel, praful nu se împrăștie în jur.
Alte utilizări posibile
Un aspirator pentru cenușă poate fi utilizat pentru mai mult decât aspirarea cenușii din șemineu. Curățarea unui încălzitor cu peleți sau a unei sobe cu acesta este la fel de ușoară și comodă. Aspiratorul pentru cenușă poate îndepărta cu ușurință cenușa rece și funinginea din vetrele de foc și grătarele cu cărbune.
O serie de aspiratoare pentru cenușă sunt echipate cu o duză de aspirare suplimentară pentru pardoseli dure, care permite aspirarea așchiilor, a bucăților mici de lemn și a murdăriei din jurul șemineului. Un astfel de dispozitiv este un ajutor practic pentru lucrările de renovare - fie că este vorba de murdărie grosieră sau de praf fin, un aspirator puternic pentru cenușă pur și simplu curăță tot.
Curățarea murdăriei persistente de pe sticla șemineului
Dacă șemineul dumneavoastră are un geam de sticlă, și acesta trebuie să fie curățat cu regularitate. Curățarea temeinică prezintă adesea o problemă, deoarece flăcările deschise lasă în urmă reziduuri deosebit de persistente pe sticlă. Metodele convenționale de curățare, cum ar fi ștergerea și frecarea cu o perie și apă, cu ziare sau substanțe chimice de curățare nu sunt de obicei complet eficiente și, în plus, și necesită mult efort și timp.
Puteți obține un rezultat mai bun mai ușor folosind un aparat de curățat cu abur. Aburul fierbinte, împreună cu efectul fizic al lavetelor și al accesoriului cu perie, este foarte eficient aici. După aceea, ștergeți sticla cu o lavetă uscată. Prin utilizarea acestui proces, puteți evita complet utilizarea detergenților.
Sfaturi pentru a reduce depunerile de funingine
Lemnul care nu este gata de utilizare în momentul achiziționării trebuie să fie depozitat și uscat înainte de a putea fi ars într-un șemineu. Lemnul umed reduce valoarea energetică, ceea ce duce la creșterea cantității de fum și funingine: Soba și zona din jurul său se murdăresc mai repede, iar șemineul trebuie să fie curățat mai des. Conținutul maxim de umiditate la arderea lemnului într-un șemineu este chiar stabilit prin lege - nu ar trebui să fie mai mare de 25%.
Pentru a verifica acest lucru, este util un dispozitiv de măsurare sau un "truc", cum ar fi testul unghiei, pentru care însă este necesară o anumită experiență. Dacă puteți face o ușoară zgârietură cu unghia pe partea tăiată, unde sunt vizibile inelele copacului, trebui să fie lăsat să se usuce timp de câteva luni. Un loc de depozitare ideal este protejat de intemperii, are o bună circulație a aerului, de exemplu stivuite lângă o baracă sau un garaj în grădină.