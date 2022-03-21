CURĂȚAREA ȘEMINEELOR

De ce nu pot utiliza un aspirator convențional?

Aspiratoarele de uz casnic nu sunt potrivite pentru aspirarea sobelor. Particulele fine de cenușă blochează rapid filtrul și turbina de aspirație, ceea ce determină o performanță scăzută și, în cel mai rău caz, defectarea motorului. Este mai bine să folosiți un aspirator pentru cenușă, care vă permite să lucrați comod și fără praf.

Filtrele aspiratoarelor pentru cenușă sunt proiectate astfel încât chiar și particulele fine de cenușă să poată fi aspirate în condiții de siguranță. În plus, aspiratoarele de cenușă trebuie să îndeplinească anumite cerințe de siguranță: Un furtun de aspirație din metal și un recipient de colectare rezistent la flăcări se asigură că resturile de cenușă fierbinte nu deteriorează aspiratorul sau, în cel mai rău caz, că nu pornesc un incendiu.

De asemenea, pentru a curăța filtrul în mod eficient, pentru a preveni blocajele, aspiratoarele pentru cenușă au o funcție de curățare adecvată. Există modele la care puteți apăsa un buton pentru a schimba direcția fluxului de aer, curățând filtrul în mod eficient. Această operațiune nu este incomodă pentru utilizator, deoarece praful este direcționat direct înapoi în recipientul de colectare.