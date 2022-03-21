CURĂȚAREA CĂZII ȘI A DUȘULUI
Cu trecerea timpului, murdăria persistentă se depune pe ceramică, gresie, pe cabina de duș și pe cadă. Aceste depuneri de săpun se formează prin combinarea apei care conține calcar cu săpun și de multe ori nu pot fi îndepărtate cu ajutorul detergenților disponibili în comerț. Dar, folosind dispozitivele potrivite și câteva trucuri, veți avea succes în mod garantat.
Cum se formează depunerile de săpun?
Depunerile de săpun se formează când acizii grași din săpunul convențional reacționează cu mineralele din apa dură. Utilizarea unor produse de îngrijire, precum șamponul sau gelul de duș în baie sau la duș determină acumularea treptată a acestei depuneri, formând un strat unsuros, ușor uleios pe suprafața gresiei, pe corpurile ceramice, pe sticlă și plastic. Doar apa nu este suficientă pentru a scăpa de ea și, chiar și după curățarea cu detergenți standard, de multe ori mai rămâne un strat ușor uleios la suprafață. În acest caz, cea mai bună opțiune constă în folosirea unui detergent special. Dacă preferați să evitați acest lucru, murdăria persistentă poate fi abordată și cu ajutorul aparatului de curățat cu abur sau al soluțiilor de uz casnic.
Îndepărtarea depunerilor de săpun folosind un aparat de curățat cu abur
Reziduurile de săpun și murdăria din cadă și duș pot fi îndepărtate cu multă blândețe, folosind abur fierbinte. De asemenea, se poate folosi un aparat de curățat cu abur pe toate suprafețele, chiar și pe plăcile de piatră, astfel încât toată cabina de duș sau cada, inclusiv accesoriile, pot fi curățate într-un singur pas.
Iată cum funcționează:
- Utilizați duza manuală cu lavetă din microfibră pentru curățare; se poate folosi o lavetă abrazivă din microfibră pe suprafețele care nu sunt delicate.
- În timp ce eliberați aburul, frecați cu duza de mână peste zonele murdare de pe gresie, de pe suprafețele de sticlă și ceramică. Depunerile de săpun sunt dizolvate și absorbite de laveta din microfibră. Pentru zonele mai mari, puteți utiliza, de asemenea, duza de podea, pentru a accelera procesul și mai mult.
- Curățați accesoriile utilizând o perie rotundă mică în timp ce eliberați aburul pentru a îndepărta depunerile de calcar.
- Și gura de scurgere poate fi curățată cu abur dacă este necesar.
- După curățarea tuturor suprafețelor, uscați-le cu o lavetă din microfibră sau cu un aspirator pentru geamuri – și, cât ai bate din palme, totul este curat și strălucitor din nou.
Soluții eficiente de uz casnic pentru curățarea căzii și a dușului
Oțetul și detergentul de spălat vase formează un amestec eficient pentru a combate reziduurile de săpun. Adăugați-le pe amândouă cu apă într-un recipient sau într-o sticlă cu pulverizator. Aplicați o cantitate generoasă de amestec de oțet și detergent de vase, folosind un burete sau sticla cu pulverizator și lăsați-l să acționeze timp de câteva minute. Apoi frecați puternic pentru a îndepărta reziduurile de săpun și clătiți suprafețele cu apă curată. Lustruiți suprafețele de sticlă cu un agent de curățare pentru sticlă sau îndepărtați depunerile prin curățare cu abur. Straturile de acoperire a accesoriilor sunt adesea sensibile la acizi, prin urmare nu lăsați amestecul să acționeze prea mult timp și clătiți cu apă proaspătă suficientă după aceea. În mod alternativ, puteți folosi acid citric. Adăugați 3–5 linguri la 1 litru de apă, apoi utilizați această soluție pentru a trata suprafețele. Avantajul acidului citric este că este inodor, spre deosebire de oțet.
În locul detergentul de vase, puteți utiliza praf de copt sau bicarbonat de sodiu. Adăugați suficient oțet pentru a forma o pastă. Apoi frecați cu pasta peste zonele murdare și lăsați să acționeze timp de 10-15 minute. Apoi, frecați cu un burete până când depunerile de săpun se dizolvă și clătiți cu apă curată.
Atenție: Plăcile de piatră sunt sensibile la acizi. Prin urmare, nu folosiți oțet sau acid citric pe ele.
Îndepărtarea depunerilor de săpun cu detergent
Depunerile de săpun pot fi îndepărtate eficient cu detergent. Cu toate acestea, trebuie reținute câteva lucruri:
- Pentru a nu permite ca rosturile să absoarbă vreun agent de curățare, trebuie ca pe acestea să se aplice mai întâi apă, prin ștergere umedă.
- Excesul de apă este apoi eliminat din plăci, pentru a preveni diluarea detergentului. Pentru aceasta poate fi folosit un aspirator pentru geamuri.
- Aplicați un detergent alcalin (nediluat) pe suprafață folosind un burete moale, care nu zgârie, și lăsați-l să acționeze timp de 3–5 minute. Apoi frecați din nou suprafața. În mod alternativ, un agent pentru curățarea obiectelor sanitare are efect împotriva depunerilor de săpun.
- Apoi, curățați cu apă curată, până când sunt îndepărtate toate resturile de detergent.
Ușor de prevenit: Evitarea acumulării reziduurilor de săpun și a depunerilor de calcar
Îndepărtarea depunerilor de calcar din baie nu ar trebui să fie un lucru pe care să îl amânați. Dacă faceți curățenie în mod regulat și rețineți câteva lucruri, puteți evita să ajungeți mai târziu să frecați ore în șir mai târziu. Aceste sfaturi vă vor ajuta să preveniți acumularea rapidă a depunerilor de săpun în cabina de duș sau pe cadă:
- Clătiți toate suprafețele cu apă rece după fiecare duș și după fiecare baie. Astfel se elimină direct reziduurile de săpun.
- După utilizare, uscați întotdeauna pereții cabinei de duș sau cada cu o lavetă, cu o racletă de duș cu o margine de cauciuc sau cu un aspirator pentru geamuri, astfel încât reziduurile și depunerile de calcar să nu aibă șansa de a se forma.
- Dacă aveți perdea la duș, scuturați-o și uscați-o după duș.
- Pentru a vă asigura că nu aveți depuneri de calcar pe accesorii, acestea trebuie uscate și cu o lavetă din microfibră.
În plus, acest lucru previne și formarea mucegaiului în băile cu duș deschis.