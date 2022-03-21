Soluții eficiente de uz casnic pentru curățarea căzii și a dușului

Oțetul și detergentul de spălat vase formează un amestec eficient pentru a combate reziduurile de săpun. Adăugați-le pe amândouă cu apă într-un recipient sau într-o sticlă cu pulverizator. Aplicați o cantitate generoasă de amestec de oțet și detergent de vase, folosind un burete sau sticla cu pulverizator și lăsați-l să acționeze timp de câteva minute. Apoi frecați puternic pentru a îndepărta reziduurile de săpun și clătiți suprafețele cu apă curată. Lustruiți suprafețele de sticlă cu un agent de curățare pentru sticlă sau îndepărtați depunerile prin curățare cu abur. Straturile de acoperire a accesoriilor sunt adesea sensibile la acizi, prin urmare nu lăsați amestecul să acționeze prea mult timp și clătiți cu apă proaspătă suficientă după aceea. În mod alternativ, puteți folosi acid citric. Adăugați 3–5 linguri la 1 litru de apă, apoi utilizați această soluție pentru a trata suprafețele. Avantajul acidului citric este că este inodor, spre deosebire de oțet.

În locul detergentul de vase, puteți utiliza praf de copt sau bicarbonat de sodiu. Adăugați suficient oțet pentru a forma o pastă. Apoi frecați cu pasta peste zonele murdare și lăsați să acționeze timp de 10-15 minute. Apoi, frecați cu un burete până când depunerile de săpun se dizolvă și clătiți cu apă curată.

Atenție: Plăcile de piatră sunt sensibile la acizi. Prin urmare, nu folosiți oțet sau acid citric pe ele.