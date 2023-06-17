CURĂȚĂ ÎN PROFUNZIME COȘUL DE GUNOI ȘI COMBATE EFICIENT MIROSURILE
Coșurile de gunoi sunt o necesitate în fiecare gospodărie. Cu toate acestea, pe lângă faptul că trebuie să separați și să aruncați deșeurile în mod corespunzător, este de asemenea important să curățați coșurile de gunoi în mod regulat. În caz contrar, nu numai că veți sfârși prin a avea mirosuri neplăcute, dar s-ar putea să descoperiți că dăunători precum viermii ar putea începe să se simtă ca acasă în pubelele dumneavoastră. Dar cum curățați corect aceste pubele de plastic? Pe lângă utilizarea remediilor casnice pentru combaterea mirosurilor și a murdăriei, există, de asemenea, multe aparate diferite care pot fi folosite pentru curățarea pubelelor. Aruncați o privire la aceste sfaturi și trucuri!
Curățarea manuală a coșurilor de gunoi
Mai ales în zilele călduroase de vară, poate fi dificil să mergi la coșul de gunoi din cauza mirosurilor emanate de acesta. Deșeurile organice sau biodegradabile, cum ar fi carnea, încep să putrezească foarte repede. Rezultatul nu este doar un miros neplăcut, ci uneori puteți găsi viermi în coșul de gunoi după o vreme. Curățarea regulată a coșului de gunoi elimină mirosurile neplăcute și, de asemenea, le previne. Pentru a pregăti coșul de gunoi pentru curățare, mai întâi îndepărtați murdăria și orice alimente sau resturi libere din interior. Acum este timpul să curățați bine interiorul. Folosind un furtun de grădină, o perie de frecat sau o perie de mână, veți reuși să curățați pubela de cea mai mare parte a murdăriei. Folosiți furtunul pentru a stropi interiorul pubelei de sus în jos, până când murdăria grosieră se adună în partea de jos. Această apă murdară nu trebuie vărsată în orice loc, ci trebuie eliminată corespunzător într-un canal de scurgere.
Pentru a îndepărta murdăria persistentă din coșul de gunoi, puteți folosi produse care se găsesc în casă. Un mod simplu și foarte eficient de a spăla un coș de gunoi este să folosiți oțet. Amestecarea în părți egale a oțetului cu apă nu numai că dizolvă murdăria, dar înlătură și mirosurile neplăcute pe termen lung. Chiar și cele mai urât mirositoare pubele pot fi curățate în acest fel. În plus, oțetul este degradabil din punct de vedere ecologic și, prin urmare, este o bună alternativă la detergenții industriali. După ce ați clătit coșul de gunoi cu furtunul, detergentul din oțet de casă trebuie turnat în coșul de gunoi cu puțină apă. Pentru murdărie ușoară, lăsați amestecul să se înmoaie în coșul de gunoi cu capacul închis timp de una sau două ore. Dacă pubela este foarte murdară, este posibil să fie nevoie să îndepărtați cu o perie murdăria lipită după ce amestecul a avut timp să își facă efectul. Aveți însă grijă când frecați coșul de gunoi cu mâna: purtați întotdeauna mănuși și ochelari de protecție, deoarece oțetul poate irita pielea.
Acidul citric este, de asemenea, potrivit pentru curățarea coșului de gunoi. Pentru a face acest lucru, dizolvați acidul citric în apă conform instrucțiunilor producătorului și utilizați-l în același mod ca și esența de oțet.
Sfat
Colectați deșeurile organice în saci de gunoi sau înfășurați-le în ziare înainte de a le arunca. Astfel, coșul de gunoi rămâne mai mult timp mai curat.
Tratament special pentru pubelele infestate de gândaci
Înainte de a curăța coșul de gunoi, verificați întotdeauna dacă nu cumva s-au instalat dăunători. Acest lucru este mai probabil să se întâmple vara, când deșeurile organice încep să se descompună. Viermii, în special, pot face din coșul dumneavoastră de gunoi casa lor. Din cauza temperaturilor mai ridicate și a mediului umed din interiorul pubelei, muștele decid uneori să își depună ouăle acolo, ceea ce duce la o infestare cu viermi. Deoarece aceasta se poate răspândi rapid la pubelele din apropiere, larvele albe trebuie îndepărtate înainte de a începe curățenia. Spălați coșul de gunoi cu un amestec de sare, oțet și apă caldă.
Amestecuri ca acesta dezinfectează suprafața plasticului și neutralizează mirosurile neplăcute. Alternativ, puteți folosi un detergent special pentru curățarea plasticului, pe care îl pulverizați în coșul de gunoi și apoi îl clătiți cu apă curată.
Folosiți presiunea apei pentru a spăla coșul de gunoi
Dacă doriți să vă curățați bine coșul de gunoi, apelați la un aparat de spălat cu presiune medie. Jetul de apă poate fi folosit pentru a îndepărta eficient chiar și depunerile peristente, deșeurile lipite și chiar mușchii.
Aparatul de spălat cu presiune cu acumulator este deosebit de potrivit pentru utilizarea în aer liber, deoarece nu necesită o conexiune la rețeaua electrică. În ceea ce privește alimentarea cu apă, se poate folosi fie un racord de apă convențional, fie, cu ajutorul unui furtun de aspirare, se poate extrage apă din surse alternative, cum ar fi butoaie de ploaie sau canistre de apă. Presiunea apei este mai mică decât cea a aparatului de spălat cu înaltă presiune, ceea ce îl face foarte potrivit pentru curățarea coșurilor de gunoi. Puterea sa maximă de 24 de bari asigură faptul că nu deteriorează plasticul pubelei, dar este totuși eficient în curățarea murdăriei libere.
Cum să cureți coșul de gunoi cu aparatul de spălat cu presiune medie:
- În primul rând, atașați furtunul de grădină la conectorul aparatului. Pentru a porni dispozitivul este nevoie de un acumulator de 18 V și să eliberați siguranța de blocare. Pentru a începe curățarea, apăsați pur și simplu tăgaciul.
- Spălați interiorul pubelei de sus în jos cu jetul de apă. Murdăria se va desprinde și se va aduna pe fundul pubelei. Coșul de gunoi trebuie golit într-un canal de scurgere.
- După aceea, coșul de gunoi trebuie clătit din nou bine până când toată murdăria este eliminată.
- Acum este timpul ca exteriorul pubelei să fie curățat rapid cu un aparat de spălat cu presiune medie.
Sfat
Pentru ca apa să nu se adune în coșul de gunoi în timpul curățării, acesta poate fi așezat în prealabil pe o parte, astfel încât apa să poată curge direct din coș. Pentru o curățare convenabilă, se recomandă o lance de pulverizare cu articulație reglabilă la 360°. Atunci când este atașată o lance de extensie și setată la un unghi drept, pubela poate fi curățată convenabil din picioare.
Dacă doriți să eliminați mirosurile deosebit de persistente, de ce nu încercați un agent de curățare care poate fi aplicat cu ajutorul unei duze de spumare, de exemplu? Pentru curățarea coșurilor de gunoi, un detergent pentru curățarea plasticului este o alegere bună. Pe lângă faptul că oferă cea mai înaltă performanță de curățare, acesta îndepărtează eficient murdăria lipită și oferă protecție de lungă durată pentru culoarea și materialul recipientului.
Pentru murdăria foarte peristentă care nu poate fi îndepărtată de jetul de apă, puteți încerca o perie de spălare pentru o curățare temeinică, fără a va stropi. Pentru a face acest lucru, atașați peria la aparatul de spălat cu presiune medie și introduceți-o în adâncul coșului de gunoi. Duza de pe perie permite alternanța între frecare și sablare. Capul rotativ vă permite să curățați locurile greu accesibile.
De asemenea, se poate folosi și un aparat de spălat cu presiune înaltă pentru a curăța coșurile de gunoi. Cu toate acestea, presiunea trebuie setată la un nivel mic, pentru a preveni ricoșarea jetului înapoi în exterior. Cu ajutorul funcției de dozare a agentului de curățare, puteți aplica detergent pe suprafețe folosind aparatul de spălat cu înaltă presiune. Lăsați să se absoarbă o vreme și apoi clătiți cu apă curată până când toată murdăria a fost îndepărtată. Pentru murdărie ușoară, un furtun de grădină este mai mult decât suficient, iar în combinație cu un pistol de pulverizare va permite o curățare fără efort.
Lăsați coșul de gunoi să se usuce după ce l-ați spălat
Indiferent dacă coșul de gunoi a fost spălat manual sau cu un aparat, acesta trebuie întotdeauna lăsat să se usuce bine înainte de a pune în el saci noi. Dacă în interior a rămas ceva umezeală există riscul de a se dezvolta mucegai. Cel mai bine este să lăsați coșul de gunoi cu capul în jos, sprijinit de un perete, după ce l-ați curățat. Acest lucru va permite ca excesul de apă să se scurgă și, în același timp, va permite aerului să circule bine în interiorul acestuia. Dacă doriți să accelerați procesul, puteți folosi și ziare vechi. Acesta este foarte absorbant și poate fi folosit pentru a șterge și a usca pubela. Alternativ, puteți să aspirați umezeala din coșul de gunoi cu un aspirator umed-uscat.