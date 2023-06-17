CURĂȚĂ ÎN PROFUNZIME COȘUL DE GUNOI ȘI COMBATE EFICIENT MIROSURILE

Pentru a îndepărta murdăria persistentă din coșul de gunoi, puteți folosi produse care se găsesc în casă. Un mod simplu și foarte eficient de a spăla un coș de gunoi este să folosiți oțet. Amestecarea în părți egale a oțetului cu apă nu numai că dizolvă murdăria, dar înlătură și mirosurile neplăcute pe termen lung. Chiar și cele mai urât mirositoare pubele pot fi curățate în acest fel. În plus, oțetul este degradabil din punct de vedere ecologic și, prin urmare, este o bună alternativă la detergenții industriali. După ce ați clătit coșul de gunoi cu furtunul, detergentul din oțet de casă trebuie turnat în coșul de gunoi cu puțină apă. Pentru murdărie ușoară, lăsați amestecul să se înmoaie în coșul de gunoi cu capacul închis timp de una sau două ore. Dacă pubela este foarte murdară, este posibil să fie nevoie să îndepărtați cu o perie murdăria lipită după ce amestecul a avut timp să își facă efectul. Aveți însă grijă când frecați coșul de gunoi cu mâna: purtați întotdeauna mănuși și ochelari de protecție, deoarece oțetul poate irita pielea.

Acidul citric este, de asemenea, potrivit pentru curățarea coșului de gunoi. Pentru a face acest lucru, dizolvați acidul citric în apă conform instrucțiunilor producătorului și utilizați-l în același mod ca și esența de oțet.