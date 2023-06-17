CURĂȚAȚI EFICIENT ȘI UȘOR ACCESORIILE DE CAMPING

Care este cel mai eficient mod de a curăța echipamentul de camping în drumeție?

Este în firea lucrurilor ca echipamentul de camping să se murdărească în timp. Nu trebuie neapărat să fiți într-o excursie cu ploaie bruscă pentru a vă trezi cu proviziile de camping și echipamentul pline de noroi și murdare. Proviziile de camping trebuie spălate, iar scaunele pliante sau bicicletele trebuie și ele curățate după utilizare. Iar cei care își petrec vacanța la mare și cărora le place să facă surf știu probabil că costumele de neopren și plăcile de surf trebuie clătite de reziduurile de apă sărată și de nisip pentru a le asigura longevitatea.

Această regulă se aplică tuturor accesoriilor de camping. Cel mai bine este să le curățați și să le spălați imediat după utilizare, în loc să așteptați până la următoarea utilizare. Depozitați întotdeauna echipamentul de curățare și produsele de îngrijire adecvate în același loc, astfel încât să fie la îndemână. Când mergeți cu cortul, ar trebui să aveți la îndemână o perie, bureți, o găleată, o cană de udat, un furtun de apă, o mătură, precum și lichid de spălat și, eventual, alți detergenți.