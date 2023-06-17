CURĂȚAȚI EFICIENT ȘI UȘOR ACCESORIILE DE CAMPING
Luați-vă familia și animalul de companie și porniți în aer liber în rulota dumneavoastră! Fie că este vorba de o excursie de weekend sau de o vacanță atent planificată - următoarea excursie cu cortul sau aventura în aer liber se va întâmpla cu siguranță. Pentru ca totul să rămână la fel de curat ca acasă, accesoriile și echipamentele de camping trebuie curățate în mod regulat. Iată câteva sfaturi utile despre cum să curățați corect echipamentul de camping, bocancii de drumeție, bicicleta etc.
Care este cel mai eficient mod de a curăța echipamentul de camping în drumeție?
Este în firea lucrurilor ca echipamentul de camping să se murdărească în timp. Nu trebuie neapărat să fiți într-o excursie cu ploaie bruscă pentru a vă trezi cu proviziile de camping și echipamentul pline de noroi și murdare. Proviziile de camping trebuie spălate, iar scaunele pliante sau bicicletele trebuie și ele curățate după utilizare. Iar cei care își petrec vacanța la mare și cărora le place să facă surf știu probabil că costumele de neopren și plăcile de surf trebuie clătite de reziduurile de apă sărată și de nisip pentru a le asigura longevitatea.
Această regulă se aplică tuturor accesoriilor de camping. Cel mai bine este să le curățați și să le spălați imediat după utilizare, în loc să așteptați până la următoarea utilizare. Depozitați întotdeauna echipamentul de curățare și produsele de îngrijire adecvate în același loc, astfel încât să fie la îndemână. Când mergeți cu cortul, ar trebui să aveți la îndemână o perie, bureți, o găleată, o cană de udat, un furtun de apă, o mătură, precum și lichid de spălat și, eventual, alți detergenți.
Accesorii de camping murdare? Cum să curățați cortul, vasele și scaunele
Curățarea copertinei caravanei: Când demontați marchiza, scuturați-o bine și apoi împachetați-o la loc cu grijă (uscată). Dacă pe marchiză sau pe cort s-a acumulat polen sau murdărie nefixată, aceasta poate fi îndepărtată cu grijă cu o mătură moale de mână. Agenții de curățare trebuie evitați pentru a proteja învelișul marchizei sau al cortului. Apropo: Dacă vă curățați mai des marchiza sau cortul, vă veți bucura mai mult timp de impermeabilitatea sa. Acest lucru se datorează faptului că murdăria cauzată de intemperii poate reduce eficiența acoperirii impermeabile. Un bun indiciu pentru a ști dacă cortul sau marchiza și-au pierdut din impermeabilitate este să îl udați cu un furtun de grădină sau o găleată cu apă. Dacă apa se formează perle de apă, cortul este încă impermeabil.
Spălarea veselei de camping: Adesea nu aveți luxul unei mașini de spălat vase în majoritatea campingurilor sau în timpul unei călătorii cu mașina. Cel mai probabil, rulotele și casele mobile sunt echipate cu un rezervor de apă și o chiuvetă, astfel încât farfuriile, oalele și ceștile pot fi spălate manual. Pentru a păstra interiorul curat, este mai bine să spălați vasele afară, într-un bol cu apă călduță. Un burete, o perie și un lichid de vase sunt potrivite în acest scop. Desigur, puteți folosi și un furtun cu apă, mai ales dacă mâncarea uscată este dificil de îndepărtat. Un sfat popular printre fanii campingului: fierbeți apă, amestecați-o cu puțin acid citric și turnați-o peste vasele murdare, lăsați-o să se înmoaie câteva minute și apoi ștergeți bine cu o cârpă.
Curățarea scaunelor de camping: Scaunele de camping din aluminiu și plastic sunt destul de ușor de curățat. De obicei, este suficient să le ștergeți cu o cârpă umedă și puțin detergent. Pentru murdăria persistentă, cel mai bine este să folosiți un furtun de apă cu un accesoriu de pulverizare. Alternativ, se poate folosi un aparat de spălat cu presiune medie pe suprafața murdară. Distribuiți detergentul universal fie cu o sticlă cu pulverizator, fie cu ajutorul unei duze de spumare și aparatul de spălat cu presiune medie. După aceea, clătiți totul cu apă curată. La sfârșit, ștergeți bine suprafețele curățate cu o cârpă uscată pentru a preveni petele inestetice de apă.
Dacă nu doriți să petreceți o cantitate inutilă de timp pentru a vă curăța echipamentul de camping, folosiți aparatul de spălat cu presiune. Acesta curăță echipamentul de camping rapid și eficient. Cu toate acestea, dacă vă aflați pe drum și nu aveți acces la energie electrică, fanii campingului inteligent ar trebui să utilizeze un aparat de spălat cu presiune cu baterii în combinație cu un furtun de aspirare sau un aparat de curățat portabil cu baterie și rezervor de apă integrate. Cu aceste soluții mobile, curățarea accesoriilor de camping este floare la ureche!
Cum să curățați cizmele de drumeție, bicicleta și placa de surf în drumeție?
Curățați cizmele de drumeție: Pentru a vă asigura că cizmele de drumeție de înaltă calitate se păstrează mult timp, acestea trebuie curățate și întreținute temeinic după fiecare utilizare. Îndepărtați mai întâi murdăria grosieră. În cazul poliesterului, este de obicei suficient să slăbiți murdăria cu un burete, apă și puțin săpun. Pentru pantofii din piele, se recomandă o perie ceva mai dură. Dacă cizmele de drumeție sunt foarte murdare, le puteți curăța cu un furtun cu apă sau cu aparatul portabil de curățat cu presiune joasă, în combinație cu o perie. Înainte de curățare, trebuie să îndepărtați și șireturile și tălpicile. Apoi, spălați interiorul încălțămintei cu apă și săpun. Clătiți din nou interiorul și, dacă este necesar, exteriorul pantofului cu apă curată, până când toată murdăria și detergentul sunt eliminate. Pentru a se usca, împăturiți pantofii cu ziare și, în mod ideal, nu-i puneți direct la soare sau sub un calorifer, deoarece acest lucru ar putea deteriora materialul. Folosiți ceară pentru încălțăminte pentru a proteja cizmele de drumeție și pentru a le menține curate pentru mai mult timp.
Curățați bicicleta: După o plimbare lungă cu bicicleta prin păduri și câmpuri, este normal ca bicicleta să fie murdară. Pentru a preveni rugina și pentru a menține buna funcționare a angrenajelor și a frânelor, cel mai bine este să curățați toate componentele imediat după plimbarea cu bicicleta. Acest lucru necesită o găleată cu apă și doi bureți. Mai întâi, curățați cadrul cu un burete și celelalte componente cu cel de-a doilea burete. Acest lucru va preveni ca reziduurile de ceară sau ulei să intre în contact cu cadrul. Pentru o curățare eficientă, cel mai bine este să folosiți un detergent special pentru biciclete.
După ce ați clătit și curățat toate componentele, luați o găleată cu apă sau furtunul de grădină pentru a clăti bicicleta. Este deosebit de ușor cu un aparat de spălat portabil. Acasă, puteți dedica apoi ceva timp unei sesiuni de curățare temeinică a bicicletei, cu aparatul de spălat cu presiune.
Curățați placa de surf și costumul de neopren: După ce ați înotat sau ați făcut surf în mare, trebuie să vă curățați bine costumul de neopren și placa de surf și să scăpați de nisip și de reziduurile de apă sărată, deoarece ambele pot ataca materialul. În special învelișul costumului de neopren poate deveni fragil din cauza sării. Placa de surf și costumul de neopren pot fi stropite pentru scurt timp cu furtunul de grădină. Dacă sunteți pe drum, însă, de multe ori nu aveți această opțiune. În acest caz, un aparat portabil de spălat cu presiune joasă este o idee bună. Pentru a usca costumul de neopren, întoarceți-l pe dos. În plus, costumul nu trebuie lăsat niciodată să se usuce în soarele arzător, altfel materialul din neopren ar putea fi deteriorat de căldură și de razele UV. Asigurați-vă că găsiți un loc la umbră.
Camping cu un câine? Cum să-ți faci prietenul patruped să fie din nou curat
Plimbările lungi sunt activitatea preferată a celor mai mulți câini. Murdărirea labelor și a blănii în acest proces nu îi deranjează. Pentru ca aceștia să nu murdărească portbagajul mașinii sau interiorul rulotei după plimbare, stăpânii acestora trebuie să le curețe labele și blana. Murdăriei îi place să se acumuleze mai ales sub labe. Acestea pot fi curățate delicat cu puțină apă caldă și o perie moale, de exemplu.
Sfat
Cu ajutorul cutiei opționale de accesorii pentru animale de companie pentru aparatul de spălat portabil OC 3, sunteți bine echipat pentru a vă curăța prietenul patruped chiar și atunci când sunteți pe drum. Aceasta conține o duză cu jet conic special concepută pentru câini, cu un jet de duș plăcut și moale pentru curățarea blănii și a labelor. În plus, setul include o perie de curățare a blănii pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe blana animalului și un prosop din microfibre deosebit de absorbant pentru uscarea acestuia.