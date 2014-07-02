Furtun SH 5

Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.

Furtunul de aspirare cu lungimea de 5 metri este potrivit pentru toate dispozitivele K 4 până la K 7 și permite alimentarea cu apă din surse alternative cum ar fi rezervoare cu apă sau recipiente cu apă. Furtunul nu conține ftalați și PVC, este până la 90% reciclabil.

Caracteristici si beneficii
Absorbtie usoara
  • Aduceți repede apă din surse alternative pentru aparatele de curatat cu presiune.
Foarte util
  • Aspirarea practică a apei permite utilizarea resurselor alternative de apă pentru economisirea resurselor.
Ecologic
  • Fara ftalați și PVC, până la 90% reciclabil și cu un ambalaj extrem de ecologic.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,7
Greutate cu ambalaj (kg) 0,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 x 250 x 85

Domenii de intrebuintare
  • Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
