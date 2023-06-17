CURĂȚAREA UNEI RULOTE: SFATURI PRACTICE

Unde ar trebui să spălați și să curățați rulota sau caravana?

Când vine vorba de curățarea rulotei sau a caravanei, primul lucru de care trebuie să țineți cont este unde să o spălați. Acestea nu pot fi spălate oriunde, poate nici măcar pe proprietatea dumneavoastră, pentru că agenții de curățare ar putea ajunge în mediul înconjurător. Prin urmare, în multe locuri, spălarea vehiculului pe proprietatea dumneavoastră este interzisă. Pentru a fi în siguranță, cel mai bine este să vă curățați rulota într-o spălătorie auto dedicată.

Zonele speciale de spălare cu autoservire pentru rulote, de exemplu Kärcher Clean Park, sunt deosebit de potrivite, astfel încât să vă puteți curăța singur cu ușurință rulota. Rampa de spălare pentru vehicule mari are mai mult spațiu, astfel încât rulota dvs. să poată încăpea sub ea, deoarece are o înălțime de peste 2 metri. Periile de spălare trebuie să fie întotdeauna verificate pentru curățenie și clătite cu apă înainte de utilizare, deoarece particulele mici de murdărie de pe acestea pot lăsa zgârieturi pe suprafețele sensibile.

Pentru proprietarii de rulote care nu doresc să le curețe singuri, spălătoriile auto pentru camioane și autobuze pot fi, de asemenea, o opțiune. Cu toate acestea, este esențial să vă informați în prealabil dacă instalația este potrivită și pentru rulote. De asemenea, este important să citiți informațiile furnizate de producător, deoarece nu orice vehicul este potrivit pentru o spălătorie auto. În special ferestrele, garniturile și construcția acoperișului pot reprezenta o problemă.