CURĂȚAREA UNEI RULOTE: SFATURI PRACTICE
Pentru mulți, rulotele sunt întruchiparea libertății. Datorită lor, aveți întotdeauna un acoperiș deasupra capului atunci când sunteți în vacanță și sunteți complet flexibili. La fel ca și mașinile, rulotele și caravanele necesită o curățare regulată, atât în exterior, cât și în interior. La urma urmei, praful, ploaia, frunzele, insectele și altele își lasă amprenta asupra spațiului de locuit. Iată sfaturi și sfaturi utile despre cum să vă curățați rulota.
De ce să curățați rulota sau caravana?
Motivele pentru care ar trebui să curățați rulota sau caravana sunt evidente. În primul rând, este o chestiune de estetică și bunăstare, mai ales când vine vorba de interior. Pe de altă parte, o rulotă care a fost curățată pe exterior sporește siguranța pe drum, deoarece oglinzile retrovizoare și parbrizele murdare pot limita vizibilitatea. Nu în ultimul rând, curățarea regulată ajută la menținerea valorii vehiculului. Din aceste motive, ar trebui să vă curățați temeinic rulota cel puțin o dată, de preferință de două ori pe an. În mod ideal, toamna, când majoritatea proprietarilor își parchează rulota pentru iarnă, și apoi din nou primăvara, înainte de a pleca din nou în drumeție. Dar este recomandat, de asemenea, să eliminați urmele ultimei vacanțe, atât în interior, cât și în exterior, mai ales după o călătorie foarte lungă cu rulota. Geamurile și oglinzile, pe de altă parte, trebuie curățate înainte de fiecare călătorie, dacă sunt murdare.
Unde ar trebui să spălați și să curățați rulota sau caravana?
Când vine vorba de curățarea rulotei sau a caravanei, primul lucru de care trebuie să țineți cont este unde să o spălați. Acestea nu pot fi spălate oriunde, poate nici măcar pe proprietatea dumneavoastră, pentru că agenții de curățare ar putea ajunge în mediul înconjurător. Prin urmare, în multe locuri, spălarea vehiculului pe proprietatea dumneavoastră este interzisă. Pentru a fi în siguranță, cel mai bine este să vă curățați rulota într-o spălătorie auto dedicată.
Zonele speciale de spălare cu autoservire pentru rulote, de exemplu Kärcher Clean Park, sunt deosebit de potrivite, astfel încât să vă puteți curăța singur cu ușurință rulota. Rampa de spălare pentru vehicule mari are mai mult spațiu, astfel încât rulota dvs. să poată încăpea sub ea, deoarece are o înălțime de peste 2 metri. Periile de spălare trebuie să fie întotdeauna verificate pentru curățenie și clătite cu apă înainte de utilizare, deoarece particulele mici de murdărie de pe acestea pot lăsa zgârieturi pe suprafețele sensibile.
Pentru proprietarii de rulote care nu doresc să le curețe singuri, spălătoriile auto pentru camioane și autobuze pot fi, de asemenea, o opțiune. Cu toate acestea, este esențial să vă informați în prealabil dacă instalația este potrivită și pentru rulote. De asemenea, este important să citiți informațiile furnizate de producător, deoarece nu orice vehicul este potrivit pentru o spălătorie auto. În special ferestrele, garniturile și construcția acoperișului pot reprezenta o problemă.
Curățarea rulotelor pas cu pas
Atunci când curățați rulote, trebuie să luați în considerare atât exteriorul, inclusiv copertinele, cât și interiorul și rezervoarele de apă. Cu ajutorul următoarelor sfaturi, curățarea poate fi făcută rapid și ușor chiar de către dumneavoastră.
Curățarea exteriorului rulotei
Odată ce vremea este favorabilă și ați găsit un loc potrivit pentru a vă curăța rulota sau caravana, sunteți gata de plecare. Când curățați exteriorul, trebuie curățat mai întâi acoperișul, apoi părțile laterale și, în final, jantele. Partea laterală a rulotei trebuie curățată întotdeauna de jos în sus. Astfel, este evident ce zone au fost deja curățate, mai ales atunci când se folosesc produse de curățare.
Pentru a curăța rulota, puteți recurge la următoarele instrumente:
- Șampon auto, spumă activă sau produse de curățare speciale pentru rulote și rulote (atenție: acestea nu trebuie să aibă ingrediente abrazive, deoarece ar putea deteriora exteriorul)
- Soluție pentru îndepărtarea insectelor
- Detergent și perie pentru jante
- Detergent pentru geamuri auto și detergent acrilic, dacă este necesar
- Perie de spălat și aparat de spălat cu presiune; alternativ, un furtun de grădină
- Dacă este necesar, lance telescopică
- Apă caldă
- Burete sau cârpă
- Lavetă din microfibre
- Dezinfectant
- Agent dezinfectant
- Agent de detartraj
Cel mai rapid mod de a curăța exteriorul rulotei dvs. este cu un aparat de spălat cu presiune și un șampon auto. Dacă doriți să curățați acoperișul cu aparatul de spălat cu presiune, nu trebuie să stați deasupra acestuia sau să lucrați de pe o scară. Există riscul ca scara să se răstoarne din cauza jetului puternic de apă. Cel mai sigur mod este să lucrați de la sol cu o lance telescopică. În unele stații de spălare există, de asemenea, schele pentru a ajuta la curățarea în siguranță a vehiculelor înalte. Atunci când curățați cu presiune înaltă este important să procedați cu atenție și să folosiți un jet de apă cât mai blând posibil. De asemenea, trebuie păstrată o distanță minimă de 30 cm. Decorul, grilele de ventilație și garniturile trebuie curățate separat. Pentru a proteja conductele de aer ale frigiderului, se recomandă să instalați capacele de iarnă înainte de spălare.
În cazul în care nu este disponibilă decât o scară, se poate folosi un detergent cu spumă. Umeziți acoperișul și pereții laterali cu un detergent spumant, folosiți o perie moale de spălat și apoi clătiți cu un furtun. Trebuie evitată spălare garniturilor și tratate în schimb cu glicerină sau talc.
Pentru a curăța geamurile autovehiculului dumneavoastră, cel mai bine este să folosiți un detergent pentru geamuri auto. Pur și simplu pulverizați și întindeți cu o cârpă curată din microfibre. În general, geamurile locuințelor sunt fabricate din acril sau plastic. Pentru a le curăța, există detergenți speciali pentru acrilic. Cu toate acestea, ele pot fi curățate și cu un detergent cu oțet. Nu folosiți o perie atunci când curățați aceste ferestre, deoarece s-ar putea zgâria. Pentru un rezultat fără urme, puteți clăti ferestrele cu apă după curățare și apoi le puteți șterge cu o lavetă curată sau cu un prosop de bucătărie standard.
Sfat
Dacă reziduurile de insecte se lipesc de geamuri, faruri sau acoperișul rulotei, zonele respective pot fi curățate cu o soluție de îndepărtare a insectelor și apoi clătite cu un aparat de spălat cu presiune sau cu un furtun.
Contra aripile și jantele pot fi și ele curățate cu aparatul de spălat cu presiune. Pentru a curăța zonele greu accesibile, cum ar fi pasajele roților, la aparatul de spălat cu presiune poate fi atașată o lance cu jet variabil și articulație 360°. Pentru curățarea jantelor, se recomandă un detergent special pentru acestea. Alternativ, se poate folosi un amestec de apă călduță și un strop de oțet. Pentru murdăria persistentă, o perie pentru spălarea roților este utilă pentru a curăța și între spații.
Sfat
Este normal să vă curățați rulota sau rulota în zilele neploiase. Cu toate acestea, ar trebui să evitați soarele arzător, altfel produsele de curățare folosite se vor usca prea repede, provocând pete inestetice. Din același motiv, este logic să curățați întotdeauna complet o parte a rulotei sau a caravanei înainte de a trece la următoarea.
Curățarea rezervorului de apă și a copertinei
Rezervoarele de apă din rulote sunt habitate pentru microorganisme. Nu numai calcarul trebuie îndepărtat în mod regulat din sistemul de apă, ci și așa-numitul biofilm care se formează în timp și în care se depun bacteriile. Acesta este un strat vâscos ce se depune pe pereții rezervorului. Prin urmare, rezervoarele de apă ar trebui curățate cel puțin o dată pe an, dar de preferință înainte și după sezonul de camping. Mai întâi sterilizați, apoi dezinfectați, folosiți un agent de detartrare și clătiți bine rezervorul de apă, conform instrucțiunilor de pe produs.
De asemenea, copertinele trebuie curățate la intervale regulate. În cazul unei murdăriri normale, este suficient să curățați suprafața cu puțină apă caldă și o perie, o cârpă sau un burete. În cazul în care murdăria este mai persistentă, se poate folosi și apă cu puțin săpun sau detergent. Țesătura ar trebui apoi să se usuce la aer liber înainte de a rula sau depozita copertina.
Curățarea interiorului rulotei
După o curățare completă a exteriorului, vă puteți îndrepta atenția spre interior. Înainte de a începe să curățați rulota din interior, ar trebui să scoateți toate obiectele mobile și să sortați imediat lucrurile de care nu mai aveți nevoie. Folosiți următoarele elemente pentru curățare:
- Apă călduță
- Burete și lavetă
- Detergent de uz casnic
- Aspirator, aspirator de mână sau aspirator umed-uscat
- Aparat de curățat cu abur
- Dacă este necesar, un aspirator cu spălare sau soluție pentru îndepărtarea petelor
În general, atunci când curățați interiorul, apa trebuie folosită cu moderație, deoarece umiditatea poate duce rapid la apariția mucegaiului și, în cel mai rău caz, la deteriorarea șasiului. Reziduurile de apă trebuie curățate întotdeauna. În plus, este util să curățați cu ferestrele deschise, astfel încât umiditatea generată de curățare să se poată evapora.
Pentru a curăța tapițeria, saltelele și covoarele, aspirați-le cu un aspirator sau cu un aspirator umed-uscat și apoi lăsați-le să se usuce la aer liber în timpul curățării. Pentru murdărie sau pete mai dificile, se poate folosi un aspirator cu spălare de tip spray-extracție. Este posibilă și curățarea petelor punctuale cu un agent de curățare special.
Pentru a curăța interiorul geamurilor, urmați aceiași pași ca cei descriși mai sus, la curățarea geamurilor pe exterior. Din nou, rețineți că trebuie utilizate produse diferite pentru a curăța geamurile din sticlă și cele din plastic.
După aceea, aspirați bine întregul interior. Pe lângă podea, trebuie curățate și dulapurile și spațiile de depozitare, inclusiv compartimentele și sertarele. Apoi, ștergeți cu o cârpă umedă. Opțional, în apă se poate adăuga puțin detergent universal. Aveți grijă la detergenții cu spumă, deoarece aceștia pot conține solvenți și pot deteriora unele suprafețe.
Pe urmă este rândul frigiderului. În primul rând, scoateți toate rafturile și spălați-le cu detergent și apă caldă. Apoi, folosiți o cârpă curată și ștergeți peretele din spate al frigiderului. Pentru a preveni formarea mucegaiului, ar trebui să lăsați ușa frigiderului deschisă atunci când nu o folosiți, cum ar fi în timpul iernii.
În cele din urmă, îndreptați-vă atenția către blatul de bucătărie și aragaz. Dacă ridicați grătarul și capacele aragazulio cu gaz, veți observa cu siguranță un anumit grad de contaminare, dar aceasta se îndepărtează rapid cu puțin detergent și apă caldă. Reziduurile de calcar din zona bucătăriei pot fi îndepărtate cu oțet, la fel ca și scurgerile înfundate. Petele și reziduurile de grăsime de pe și din jurul plitei pot fi îndepărtate deosebit de ușor cu un aparat de curățat cu aburi.
Sfat
Dacă o rulotă sau o caravană nu este folosită în timpul iernii, ar trebui să se amplaseze în interior un dezumidificator. Acest lucru va împiedica acumularea de umiditate.