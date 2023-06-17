SFATURI PRACTICE PENTRU PASIONAȚII DE BRICOLAJ

Lucrul în casă: Modalități de a evita praful

Cu toate acestea, bricolajul nu se limitează la grădină, ci poate fi realizat și în casă. După câțiva ani, este normal ca unele elemente, cum ar fi bucătăria, placa de faianță din baie sau dulapul din sufragerie să se regăsească pe lista dvs. de lucruri care trebuie modernizate. Indiferent de tipul de bricolaj pe care îl întreprindeți, acesta va consta, fără îndoială, în vopsire și găurire.

În cazul în care casa dvs. este în curs de remodelare sau se efectuează lucrări de renovare de amploare, este normal să se producă o mulțime de deșeuri de construcții - de exemplu, atunci când se dărâmă pereții vechi sau se fac găuri în ei. Pentru ca spațiul să fie din nou locuibil, bucățile mai mari de moloz ar trebui mai întâi să fie scoase din încăpere cu mâna sau folosind o lopată. Un aspirator umed și uscat cu un sac filtrant poate fi folosit apoi pentru a îndepărta eficient și rapid particulele fine de praf. Astfel, este deosebit de ușor să aspirați resturile din construcții și renovări, cum ar fi tencuiala, cimentul sau bucățile de cărămidă. Aspiratorul face, de asemenea, o treabă ușoară și cu murdăria umedă, care poate apărea atunci când se desface tapetul.

Un aspirator umed-uscat este util chiar și pentru proiecte de renovare mai mici, permițându-vă să evitați curățarea costisitoare de după lucrările de renovare. Praful poate fi prevenit datorită gamei extinse de accesorii ale aspiratorului. Pentru unele proiecte, cum ar fi adăugarea unui nou sistem de iluminat pe șine în tavan, petreceți mai mult timp acoperind efectiv mobilierul și curățând decât făcând bricolajul propriu-zis. Un accesoriul de aspirare a prafului în urma găuririi vă poate ajuta! Accesoriul se conectează pur și simplu la furtunul de aspirare. Pentru a colecta praful de găurit, acesta este plasat în poziția dorită pe perete sau pe tavan și aspiratorul este pornit. Accesoriul de aspirare a prafului de găurit va rămâne fixat în siguranță acolo unde este plasat. Acum puteți găuri fără să vă faceți griji cu privire la praf sau reziduuri, deoarece praful rezultat în urma găuririi este imediat preluat de aspiratorul umed-uscat. Sfat: Cel mai bine este să lăsați aspiratorul în funcțiune pentru o perioadă de timp după ce ați găurit. Acest lucru previne ca praful în exces să ajungă înapoi pe podea.