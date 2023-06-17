SFATURI PRACTICE PENTRU PASIONAȚII DE BRICOLAJ
Nimic nu-ți dă acel sentiment de satisfacție decât atunci când creezi ceva cu propriile mâini! Primăvara este momentul perfect pentru bricolaj, când soarele începe să își facă apariția și nopțile devin mai lungi. Dacă vă decideți să faceți pasul cel mare și să începeți un proiect pentru casă sau grădină, veți ști că aceste proiecte de bricolaj implică multă murdărie și praf. Cu sfaturile de mai jos, atelierul tău va arăta ca nou după ce ai terminat curățenia.
Pregătirea este cheia
Este bine cunoscut faptul că nu poți face o omletă fără să spargi ouă. Este de la sine înțeles că nu vă puteți aștepta să faceți proiecte de bricolaj fără să vă confruntați cu multă murdărie și praf. Nu fiți surprins că vă așteaptă o grămadă de curățenie după finalizarea proiectului de renovare sau bricolșaj. Mulți meșteri DIY recurg la aspiratoare comerciale pentru a-și face ordine în atelier. Totuși, din cauza murdăriei grosiere și a cantității mari de praf, aceste aparate își pot atinge rapid limitele. Pentru a îndepărta eficient praful fin și grosier sau pentru a evita crearea prafului în primul rând, un aspirator umed-uscat este cea mai bună alegere.
Grădina DIY: Înfrumusețați exteriorul
Când temperaturile încep să crească primăvara, natura se trezește din somnul de iarnă, ceea ce semnalează că e timpul să facem puțină curățenie în grădină și, prin urmare, e timpul pentru bricolaj! Terasa, straturile de flori și de legume, precum și mobilierul de grădină ar putea avea nevoie de puțină îngrijire după ce au fost neglijate pe timpul iernii.
După ce căile din jurul casei au fost curățate de frunze și mizerie, terasa a fost măturată și gazonul a fost îngrijit, acum aveți timp să vă concentrați asupra micilor proiecte de bricolaj. Există nenumărate sfaturi și instrucțiuni despre cum să vă modernizați grădina după bunul plac. Acest lucru implică adesea extinderea zonei exterioare a casei cu elemente pe care le construiți singur. O tendință care a prins contur în ultimii ani sunt zonele de flori supraînălțate din piatră sau lemn. La urma urmei, jardinierele supraînălțate nu sunt doar practice și arată bine, ci permit plantelor să crească chiar și în locuri în care condițiile de sol nu sunt optime. Mobilierul de terasă făcut acasă este, fără îndoială, unul dintre cele mai populare proiecte de bricolaj.
Sfat
După ce ați folosit un ferăstrău pentru a tăia lemn sau piatră, veți descoperi că un aspirator cu umed-uscat ajută la îndepărtarea eficientă a prafului rezultat. Iar dacă ați avut un mic pas greșit în timp ce replantați sau plantați straturi și jardiniere, puteți aspira pur și simplu apa, și murdăria umedă. Aceste aspiratoare sunt disponibile cu cablu sau cu baterii. Aparatele fără cablu cu baterie reîncărcabilă nu necesită o priză de curent și oferă utilizatorilor mai multă libertate și flexibilitate. Pentru suprafețe mai mari, o mașină de măturat este o alegere bună pentru a îndepărta rapid și fără efort petale, nisip, pământ sau frunze.
Lucrul în casă: Modalități de a evita praful
Cu toate acestea, bricolajul nu se limitează la grădină, ci poate fi realizat și în casă. După câțiva ani, este normal ca unele elemente, cum ar fi bucătăria, placa de faianță din baie sau dulapul din sufragerie să se regăsească pe lista dvs. de lucruri care trebuie modernizate. Indiferent de tipul de bricolaj pe care îl întreprindeți, acesta va consta, fără îndoială, în vopsire și găurire.
În cazul în care casa dvs. este în curs de remodelare sau se efectuează lucrări de renovare de amploare, este normal să se producă o mulțime de deșeuri de construcții - de exemplu, atunci când se dărâmă pereții vechi sau se fac găuri în ei. Pentru ca spațiul să fie din nou locuibil, bucățile mai mari de moloz ar trebui mai întâi să fie scoase din încăpere cu mâna sau folosind o lopată. Un aspirator umed și uscat cu un sac filtrant poate fi folosit apoi pentru a îndepărta eficient și rapid particulele fine de praf. Astfel, este deosebit de ușor să aspirați resturile din construcții și renovări, cum ar fi tencuiala, cimentul sau bucățile de cărămidă. Aspiratorul face, de asemenea, o treabă ușoară și cu murdăria umedă, care poate apărea atunci când se desface tapetul.
Un aspirator umed-uscat este util chiar și pentru proiecte de renovare mai mici, permițându-vă să evitați curățarea costisitoare de după lucrările de renovare. Praful poate fi prevenit datorită gamei extinse de accesorii ale aspiratorului. Pentru unele proiecte, cum ar fi adăugarea unui nou sistem de iluminat pe șine în tavan, petreceți mai mult timp acoperind efectiv mobilierul și curățând decât făcând bricolajul propriu-zis. Un accesoriul de aspirare a prafului în urma găuririi vă poate ajuta! Accesoriul se conectează pur și simplu la furtunul de aspirare. Pentru a colecta praful de găurit, acesta este plasat în poziția dorită pe perete sau pe tavan și aspiratorul este pornit. Accesoriul de aspirare a prafului de găurit va rămâne fixat în siguranță acolo unde este plasat. Acum puteți găuri fără să vă faceți griji cu privire la praf sau reziduuri, deoarece praful rezultat în urma găuririi este imediat preluat de aspiratorul umed-uscat. Sfat: Cel mai bine este să lăsați aspiratorul în funcțiune pentru o perioadă de timp după ce ați găurit. Acest lucru previne ca praful în exces să ajungă înapoi pe podea.
Curățați garajul, atelierul și magazia după ce proiectul DIY este finalizat
Un atelier adecvat este esențial pentru pasionații de bricolaj. Nu numai că în el pot fi depozitate în siguranță toate uneltele, echipamentele sau materialele de construcție, dar poate fi folosit și pentru a rindelui lemnul și a lucra în liniște. Nu e de mirare că mulți proprietari de locuințe au amenajat o cameră separată în casa lor în acest scop. Pe de altă parte, pentru cei care au ceva mai puțin spațiu sau care fac bricolaj doar ocazional, garajul este de obicei locul ideal de refugiu. Prin parcarea mașinii afară, cei care fac bricolaj au suficient spațiu, liniște și conexiuni electrice pentru a-și desfășura proiectele. Dar ce se poate face pentru a opri formarea prafului? Și cum poate fi curățat garajul după aceea?
Aspiratorul umed-uscat este aspiratorul ideal pentru atelierul dumneavoastră. Dacă tăiați lemn sau piatră în garaj și doriți să evitați praful, ar trebui să folosiți aspiratorul în timp ce lucrați. Unele modele sunt prevăzute cu o priză integrată pentru o flexibilitate suplimentară. Ferăstraiele de tăiat sau circulare, frezele și șlefuitoarele pot fi conectate direct la aspiratoarele umed-uscate cu priză integrată pe aparat. Aspiratorul este pornit sau oprit automat prin intermediul sculei electrice, iar murdăria produsă în timpul tăierii cu ferăstrăul sau șlefuirii este aspirată imediat. În același timp, aspiratorul este ideal pentru îndepărtarea rumegușului. Pentru a vă asigura că aspiratorul umed-uscat aspiră eficient rumegușul, trebuie doar să introduceți un sac de filtrare.
Sfat
Dacă faci deja curățenie în garaj, ai putea la fel de bine să-ți aspiri și mașina. O gamă largă de accesorii pentru curățarea mașinii poate fi atașată la aspiratorul umed-uscat pentru a curăța covorașele mașinii și zonele de depozitare mai mici și pentru a asigura curățenia între scaune.
Curățați șopronul de grădină
În loc să se chinuie în garaj, mulți pasionați de bricolaj au la dispoziție un șopron în grădină. De obicei, un banc de lucru poate fi instalat fără probleme, astfel încât să poată fi efectuate lucrări minore la casă și grădină. Dacă dețineți un astfel de șopron, veți fi conștient de faptul că, de multe ori, ordinea trece în plan secund din cauza numeroaselor proiecte de bricolaj în desfășurare. Dacă în magazie există aparate și unelte care nu sunt folosite în mod constant, pe acestea se pot acumula murdărie, praf sau chiar dăunători precum gândaci, furnici sau păianjeni. Prin urmare, se recomandă curățarea regulată a magaziei - mai ales după finalizarea unor proiecte de bricolaj foarte ample.
Primul pas este să vă gândiți la organizarea magaziei. Rafturile și suporturile de pe pereți nu numai că păstrează lucrurile în ordine, dar fac și curățarea atelierului mult mai ușoară. Prin urmare, cel mai bine este ca cei care fac bricolaj ca hobby golească bine magazia înainte de a o curăța. Zonele mai mici din atelier pot fi curățate cu un aspirator umed-uscat. Tot ce trebuie să faceți este să atașați un furtun de aspirare normal, să porniți aparatul și să aspirați între suporturi, rafturi și unelte.
Nu vă faceți griji dacă veți găsi șuruburi sau cuie ascunse în goluri. Aspiratorul umed-uscat poate îndepărta rapid și ușor materialele ascuțite, fără a se deteriora, datorită rezistenței sale ridicate, precum și a furtunurilor de aspirare speciale, care sunt disponibile în diferite dimensiuni. Chiar și zonele mai mari dintre ferăstraiele circulare sau băncile de lucru sunt ușor de rezolvat cu ajutorul acestui tip de aspirator. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea modelelor au o funcție de suflare și nu doar aspiră murdăria, ci și îndepărtează eficient praful și alte tipuri de murdărie chiar și din cele mai mici spații, suflându-le cu ajutorul fluxului puternic de aer.