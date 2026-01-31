În locul măturării sau aspirării deranjante și, mai presus de toate, suplimentare, poți îndepărta praful rezultat în urma găuririi la sursă, direct din gaura prelucrată. Prin urmare, nu contează dacă găurești în perete sau tavan sau chiar suprafețe cum ar fi gresie, tapet, ipsos, piatră, beton sau lemn: mulțumită sistemului brevetat cu două camere și a garniturii din burete de cauciuc, accesoriul pentru aspiratoarele multifuncționale Kärcher Home & Garden WD 2-6 impresionează pe orice suprafață convențională. În plus, nu trebuie să te bazezi pe ajutorul unei a doua persoane, ci poți găuri și apoi aspira singur praful rezultat în urma găuririi, fără efort, lăsând zona curată. Dispozitivul nostru de aspirare a prafului de găurire poate fi utilizat cu toate burghiele convenționale cu diametrul de până la 15 mm.