Impactul curățării profunde combinat cu designul ergonomic și multifuncționalitatea: Aparatul de curățat cu spray-extracție SE 4, cu designul său atrăgător și ușor de folosit, asigură o curățare igienică până la fibrele materialelor textile. Tehnologia de extracție prin pulverizare oferă cele mai bune rezultate de curățare: apă proaspătă de la robinet și detergentul Kärcher, Carpet Cleaner RM 519 sunt pulverizate adânc în fibrele textile și apoi aspirate împreună cu murdăria desprinsă – ideal pentru familii, persoane cu alergii și case cu animale de companie. Dispozitivul este un produs multifuncțional 3-în-1, funcționând și ca un aspirator umed și uscat complet. Rezervorul mare de apă curată de 4 litri, translucid și rezistent la impact, poate fi îndepărtat, fiind ușor de umplut și golit. Apa murdară aspirată este colectată în rezervorul separat. Mânerul de transport 3-în-1 este conceput pentru a facilita transportul, deschiderea, închiderea și golirea recipientului de apa murdară. Accesoriile furnizate pot fi depozitate ordonat pe dispozitiv. Aparatul este ușor de curățat după utilizare pentru a asigura o durată lungă de viață a produsului.