Impactul curățării profunde combinat cu designul ergonomic și multifuncționalitatea: Aparatul de curățat cu extracție prin pulverizare SE 5, cu designul său atrăgător și ușor de folosit, asigură o curățare igienică pe multe suprafețe textile, cum ar fi covoarele fixate, tapițeria și mobilierul tapițat, covoarele, scările cu mochetă, saltelele și scaunele auto. Tehnologia de extracție prin pulverizare, testată și dovedită de Kärcher, oferă cele mai bune rezultate de curățare: apa curată de la robinet și detergentul Kärcher, Carpet Cleaner RM 519 sunt pulverizate adânc în fibrele textile și apoi aspirate împreună cu murdăria desprinsă – ideal pentru familii, persoane cu alergii și case cu animale de companie. SE 5 este un produs multifuncțional 3-în-1 care poate fi utilizat și ca un aspirator umed și uscat complet, cu gama sa extinsă de accesorii. Alte caracteristici ale echipamentului: sistem cu 2 rezervoare cu rezervor de apă curată și murdară, mâner ergonomic pentru transport ușor și spațiu practic pentru depozitarea accesoriilor pe dispozitiv. După utilizare, aparatul este ușor de curățat pentru a asigura o durată lungă de viață a produsului.