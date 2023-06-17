CURĂȚAREA GARAJULUI SE POATE FACE FOARTE UȘOR
Este normal ca garajele să acumuleze murdărie în timp, mai ales dacă sunt folosite și ca atelier. Ușa garajului devine, de asemenea, un magnet pentru praf și murdărie, deoarece de multe ori nu este protejată corespunzător împotriva intemperiilor. Cu toate acestea, folosind aceste sfaturi, veți reuși să scăpați cu ușurință de murdăria din garaj și atelier, fie că folosiți un aspirator multifuncțional, un aparat de curățat cu presiune sau un aparat de curățat cu abur.
Cât de des trebuie curățată ușa garajului?
Ușa garajului trebuie curățată cel puțin o dată pe an. Dacă locuiți într-o zonă în care vremea se schimbă frecvent, atunci este normal să curățați ușa de garaj la fiecare două-trei luni. Frecvența de curățare depinde în întregime de cât de protejat este garajul și de cât de extremă este clima în locul în care locuiți. După ierni foarte friguroase și aspre, inundații, grindină sau vânturi puternice, pe ușa garajului se va depune multă murdărie, așa că aceasta trebuie curățată mai des, nu doar din motive estetice, ci este important și pentru funcționalitatea sa, deoarece poate înceta să mai funcționeze dacă anumite părți ale acesteia se înfundă, de exemplu, din cauza polenului și a prafului sau a murdăriei persistente care se depune permanent.
Cum se procedează la curățarea ușii garajului?
Ușa de garaj poate fi curățată manual, în mod clasic, cu ajutorul apei caldă cu detergent. Cu toate acestea, acest lucru poate necesita destul de mult timp și energie. Pentru ca o ușă de garaj foarte murdară să arate din nou ca nouă, vă recomandăm să o curățați cu un aparat de spălat cu presiune. Acest aparat îndepărtează chiar și cea mai persistentă murdărie mulțumită presiunii reglabile a apei. Pe pistolul propriu-zis există trei niveluri de presiune, care pot fi selectate în funcție de scopul pentru care doriți să utilizați aparatul. Pentru suprafețele mai sensibile, există un nivel de presiune "SOFT", care poate fi setat direct de pe pistol fără a fi nevoie să atingeți aparatul. Pentru materiale robuste, se poate selecta un nivel de presiune mai ridicat.
Curățarea ușii garajului: țineți cont de tipul materialului
Atunci când curățați ușa garajului, trebuie să acordați atenție materialului:
- În cazul ușilor metalice vopsite, este util să folosiți mai întâi un detergent special pentru vopsea pentru a netezi suprafața și a îndepărta orice zgârieturi fine. Ulterior, se poate folosi un polish pentru a reda strălucirea.
- După ce ați curățat o ușă de garaj din lemn, ați putea să o tratați cu ceară sau cu un lac pentru a spori efectul.
- După curățarea unei uși de garaj din plastic, suprafața poate fi protejată împotriva intemperiilor și a influențelor mediului cu produse speciale de îngrijire a plasticului.
Cum să curățați ferestrele garajului
Multe garaje au ferestre mici, care nu trebuie neglijate atunci când se face o curățenie temeinică a garajului. Ușile garajului au adesea geamuri din plastic, care se deteriorează adesea din cauza intemperiilor. Pentru a curăța temeinic acest geam, se poate folosi un aparat de spălat cu presiune. Asigurați-vă că setați nivelul de presiune la "SOFT", astfel încât să nu se exercite prea multă presiune asupra geamurilor în timpul curățării.
O modalitate alternativă de curățare a geamurilor este folosirea unui aparat de curățat cu abur, care nu folosește substanțe chimice și asigură curățarea geamurilor folosind doar apă. Aparatul aburește mai întâi fereastra în mod uniform, iar apoi duza manuală cu lavetă din microfibre poate fi folosită pe fereastră pentru a îndepărta murdăria. Ulterior, apa rămasă în urma condensului trebuie îndepărtată cu o racletă sau cu o lavetă uscată din microfibre. Pe de altă parte, geamurile din plastic nu trebuie curățate cu aparatul de curățat cu aburi, deoarece temperatura aburului poate ajunge la peste 100 °C și ar putea deteriora plasticul.
Un aspirator de geamuri cu acumulator este, de asemenea, o opțiune bună atunci când vine vorba de curățarea garajului. Acesta se asigură că ferestrele ramân curate și fără dungi. Pentru a face acest lucru, este suficient să amestecați apă cu un detergent concentrat pentru geamuri, să aplicați pe fereastră cu o sticlă cu pulverizator, să desprindeți murdăria cu ajutorul unei lavete din microfibre și să aspirați umezeala cu ajutorul aspiratorului de geamuri.
Curățarea aleii garajului
Calea de acces din fața garajului este adesea un loc în care se acumulează murdăria persistentă. Pentru a o elibera de murdăria liberă, cum ar fi frunzele, pământul și praful, o mașină de măturat este ideală. Nu este nevoie să vă aplecați deloc datorită mânerului ergonomic, reglabil pe înălțime, și nu este nevoie de prea mult efort pentru a curăța bine zona. Până și pietrișul rămas după iarnă poate fi îndepărtat cu ajutorul acestei mașini de măturat. În cazul în care aleea garajului este foarte murdară, se poate folosi din nou aparatul de spălat cu presiune:
- Înainte de a folosi aparatul de spălat cu presiune, orice murdărie nefixată pe sol trebuie îndepărtată cu mașina de măturat.
- Dacă aleea este foarte murdară, un detergent pentru piatră este perfect pentru a dizolva în prealabil murdăria persistentă.
- Aparatul de spălat cu presiune utilizat în combinație cu o perie pentru spălarea suprafețelor sau cu un accesoriu de curățare a suprafețelor T-Racer face din curățarea aleii o muncă ușoară.
Curățarea fără efort a interiorului garajului și a atelierului
Mulți oameni nu au un atelier separat, așa că folosesc adesea garajul pentru proiectele lor de bricolaj. Acest lucru poate face ca garajul să devină prăfuit și murdar, mai ales atunci când unele aparate și unelte nu sunt folosite des, astfel încât murdăria se acumulează pe ele. Prin urmare, primul pas este să vă gândiți cum veți organiza garajul sau atelierul. Sistemele de rafturi și de organizare fac curățarea atelierului mult mai ușoară. Înainte de a începe să curățați garajul sau atelierul, este indicat să scăpați de tot ceea ce nu vă mai trebuie. Vecinii, prietenii sau rudele ar putea să vă folosească ghivecele de flori sau cutiile de scule nefolosite. Odată ce spațiul este aranjat, se poate începe curățenia.
Curățarea garajului și atelierului - cum să procedați
Majoritatea garajelor și atelierelor au pardoseli din beton, deoarece sunt destul de robuste și ușor de curățat. Pentru a curăța podeaua de beton a unui garaj, se recomandă mai întâi să se dea o raită cu o mașină de măturat. Acest lucru previne ca resturile libere, cum ar fi praful sau frunzele, să fie transportate în casă. Alternativ, se poate folosi un aspirator umed-uscat, deoarece acesta poate ridica atât murdăria uscată, cât și cea umedă. Pentru curățarea atelierului sau a garanjului merită sa alegeți un aspirator umed-uscat din clasa de top. Acestea sunt mai robuste și, prin urmare, sunt capabile să se ocupe de materiale ascuțite sau dure, cum ar fi șuruburile sau cuiele. Aspiratorul este alegerea potrivită în special pentru ateliere, unde obiectele metalice mici ajung adesea pe podea. Toate aspiratoarele umed-uscate sunt echipate cu un furtun de aspirare larg și flexibil, ceea ce garantează că puteți aspira fără să a vă face griji cu privire la înfundarea furtunului. În cazul în care garajul este foarte murdar, un aparat de spălat cu presiune este ideal pentru curățarea podelei de beton. Cu toate acestea, dacă garajul este curățat umed, este esențial să vă asigurați în prealabil că apa murdară se poate scurge cu ușurință. O altă opțiune este de a atașa o perie PS 30 la aparatul de spălat cu presiune pentru a curăța podeaua garajului. Lama integrată de pe această perie permite ca apa să fie împinsă cu ușurință în afara garajului. Alternativ, se poate folosi aspiratorul umed-uscat pentru a scăpa de apa reziduală.
Atenție, pete de ulei!
Oriunde se află ulei de motor, există șansa să apară scurgeri și să provoace o baltă pe podea. Este foarte important ca bălțile de ulei din garaj să fie absorbite cu o soluție de curățare și apoi eliminate în mod corespunzător și într-un mod ecologic. Pata rămasă în urmă poate fi apoi tratată cu un amestec de săpun pentru pete și apă caldă. Mai întâi turnați amestecul de apă caldă și săpun pe pata de ulei și așteptați puțin timp pentru ca soluția să reacționeze, apoi frecați bine pata cu apă caldă.