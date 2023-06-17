CURĂȚAREA GARAJULUI SE POATE FACE FOARTE UȘOR

Cum să curățați ferestrele garajului

Multe garaje au ferestre mici, care nu trebuie neglijate atunci când se face o curățenie temeinică a garajului. Ușile garajului au adesea geamuri din plastic, care se deteriorează adesea din cauza intemperiilor. Pentru a curăța temeinic acest geam, se poate folosi un aparat de spălat cu presiune. Asigurați-vă că setați nivelul de presiune la "SOFT", astfel încât să nu se exercite prea multă presiune asupra geamurilor în timpul curățării.

O modalitate alternativă de curățare a geamurilor este folosirea unui aparat de curățat cu abur, care nu folosește substanțe chimice și asigură curățarea geamurilor folosind doar apă. Aparatul aburește mai întâi fereastra în mod uniform, iar apoi duza manuală cu lavetă din microfibre poate fi folosită pe fereastră pentru a îndepărta murdăria. Ulterior, apa rămasă în urma condensului trebuie îndepărtată cu o racletă sau cu o lavetă uscată din microfibre. Pe de altă parte, geamurile din plastic nu trebuie curățate cu aparatul de curățat cu aburi, deoarece temperatura aburului poate ajunge la peste 100 °C și ar putea deteriora plasticul.

Un aspirator de geamuri cu acumulator este, de asemenea, o opțiune bună atunci când vine vorba de curățarea garajului. Acesta se asigură că ferestrele ramân curate și fără dungi. Pentru a face acest lucru, este suficient să amestecați apă cu un detergent concentrat pentru geamuri, să aplicați pe fereastră cu o sticlă cu pulverizator, să desprindeți murdăria cu ajutorul unei lavete din microfibre și să aspirați umezeala cu ajutorul aspiratorului de geamuri.