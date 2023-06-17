CURĂȚAREA GRĂTARULUI: IATĂ CUM SĂ-L CUREȚI CORECT
Nimic nu se compară cu un grătar în timpul verii. Pentru mulți oameni, grătarul cu familia și prietenii în grădină sau pe terasă reprezintă punctul culminant al sezonului estival. Indiferent dacă un grătar este folosit doar în serile călduroase de vară sau pe tot parcursul anului, grătarele electrice, cu cărbuni și cu gaz trebuie îngrijite astfel încât să rămână fiabile pentru o perioadă lungă de timp. Curățarea grătarului se va face rapid și ușor cu aceste sfaturi practice.
De ce este importantă curățarea regulată a grătarului?
Pentru a putea găti pe acesta în siguranță și confortabil ori de câte ori doriți, un grătar trebuie curățat în mod regulat. Grătarul va fi întotdeauna gata de utilizare, iar curățarea și îngrijirea regulată asigură faptul că alimentele pot fi gătite perfect. Cât de des este curățat grătarul în interior și în exterior depinde de frecvența utilizării grătarului și de cât de murdar devine totul. Totuși, o simplă curățare de întreținere ar trebui să se facă în mod regulat. O curățare completă, de exemplu cu un aparat de curățat cu aburi, necesită mult timp, dar de obicei este necesară doar o dată sau de două ori pe an - în mod ideal, o dată înainte și o dată după sezonul de vara, când grătarul este folosit mai des.
Sfat
Înainte de a utiliza un grătar nou pentru prima dată, acesta trebuie încălzit la putere maximă timp de aproximativ 30 de minute. Acest lucru permite și reziduurile de fabricație și ulei să se evapore.
Cum se curăță un grătar: înainte sau după utilizare?
Înainte de fiecare grătarul poate fi încălzit la o temperatură ridicată timp de 15 minute și apoi poate fi curățat cu o perie de sârmă. În acest fel, orice reziduuri alimentare sau rugină rămase pot fi îndepărtate cu ușurință. De asemenea, acest proces elimină bacteriile. Înainte de a pune mâncarea pe grătar, pulverizați grătarul cu puțin spray antiaderent, pentru a împiedica alimentele să se lipească de grătar.
Există, de asemenea, câteva trucuri pentru a menține grăsimea și reziduurile la un nivel minim atunci când faceți un grătar. Folosiți marinata și alte sosuri cu moderație pentru a vă asigura că acestea nu se scurg prea mult pe grătar. Cu ajutorul tăvilor de colectare din aluminiu, grăsimea și alte lichide pot fi colectate, împiedicând astfel ca acestea să ajungă pe grătar, în tava acestuia sau în spațiile înguste.
După utilizare, încălziți grătarul la o temperatură ridicată, de preferință cu capacul închis, astfel încât majoritatea reziduurilor din interior să ardă. Pentru a curăța golurile se poate folosi o perie de sârmă. Goliți tăvile de colectare după utilizare.
Curățarea grătarului cu un aparat de curățat cu aburi
Pentru a curăța temeinic suprafețele din oțel inoxidabil, inclusiv tava grătarului, panourile laterale și butoanele, luați în considerare utilizarea unui aparat de curățat cu aburi. Mai întâi, folosiți doar peria aparatului de curățat cu abur și repetați acest lucru cu o cârpă din microfibre. Grăsimea și reziduurile alimentare pot fi dizolvate de abur și absorbite de cârpa din microfibre.
Reziduurile ușoare de grăsime de pe oțelul inoxidabil pot fi, de asemenea, curățate cu apă călduță, detergent de vase și o cârpă din microfibre. Alternativ, detergenții speciali pentru grătare care dizolvă grăsimea, de la magazinele de specialitate, funcționează foarte bine.
Pentru murdăria persistentă din locurile dificile, cum ar fi de pe o plită din fontă sau pe un grătar din oțel inoxidabil, aparatul de curățat cu abur poate fi utilizat în combinație cu o perie mică de alamă. În cazul unui grătar emailat, este mai bine să folosiți un set de perii din plastic. Frecați murdăria persistentă cu ajutorul periei în timp ce aplicați aburul cu presiune. Ștergeți murdăria desprinsă cu o cârpă. Dacă grătarul este integrat într-o bucătărie în aer liber, aparatul de curățat cu aburi poate fi utilizat și pentru a îndepărta grăsimea și reziduurile de mâncare de pe suprafețe precum blatul de lucru.
Sfat
Atunci când curățați un grătar cu un aparat de curățat cu abur, picăturile de apă pot lăsa pete pe podea, pe pavelele de piatră sau pe terasele din lemn. Prin urmare, este recomandabil să protejați zona de sub grătar cu folie de aluminiu sau cu ziar înainte de a curăța grătarul. Alternativ, există covorașe speciale, reutilizabile pentru grătar, care protejează suprafețele de sub grătar de grăsime, mâncare și intemperii. Dacă ceva nu merge bine, plăcile de pe terasă pot fi rapid curățate cu ajutorul acestor sfaturi.
Curățarea grătarului cu cărbune cu un aspirator pentru cenușă
În cazul unui grătar cu cărbuni, grăsimea evaporată se acumulează în timp în tavă și în capac. Aceasta poate fi îndepărtată cu un aparat de curățat cu abur sau cu un agent de curățare care dizolvă grăsimea, așa cum este descris mai sus.
Cu toate acestea, grătarul cu cărbuni nu numai că lasă o crustă pe grătar și suprafețe unsuroase, ci și cenușă în tava grătarului. După ce ați înăbușit cărbunele, acesta trebuie întotdeauna să se răcească peste noapte (timp de aproximativ 12 ore). A doua zi, aceștia pot fi aspirați pur și simplu cu un aspirator pentru cenușă și ulterior aruncați, toate acestea fără a fi nevoie să intrați în contact cu murdăria.
Sfat: Depozitați-vă grătarul în mod corespunzător
După ce ați răcit și curățat grătarul, este important să îl depozitați bine. Dacă aparatul nu este utilizat, husele sunt o idee bună. Acestea protejează grătarul împotriva prafului, umidității și zgârieturilor. Grătarele din oțel inoxidabil pot rămâne afară pe tot parcursul anului fără probleme dacă se folosește o husă.
Informații de siguranță pentru grătarele electrice, cu cărbune și cu gaz
Grătarele cu gaz
- Aprindeți întotdeauna cu capacul deschis.
- Verificați și curățați periodic tăvile de grăsime.
- Întotdeauna opriți gazul de la grătarul propriu-zis și apoi opriți butelia de gaz.
- Verificați în mod regulat furtunul de gaz pentru a vedea dacă există scurgeri - mai ales după pauze lungi.
- Nu depozitați niciodată buteliile de gaz în încăperi închise.
Grătare cu cărbune
- Pentru a aprinde cărbunele, folosiți brichete solide în loc lichide, deoarece acestea reprezintă un pericol pentru siguranță.
- Folosiți un coș de fum cu eliminare în partea de sus, niciodată pe podea.
- După folosire, înăbușiți cărbunii închizând gurile de aerisire și capacul.
- Lăsați întotdeauna cărbunele să se răcească peste noapte după ce ați făcut grătarul și aruncați-l numai după 12 ore de răcire.
Grătare electrice
- Conectați întotdeauna grătarul numai la prize cu siguranțe individuale.
- Protejați conexiunile de umiditate.
- Nu folosiți grătarele electrice în interior - acestea sunt potrivite doar pentru utilizarea în aer liber.