CURĂȚAREA GRĂTARULUI: IATĂ CUM SĂ-L CUREȚI CORECT

Cum se curăță un grătar: înainte sau după utilizare?

Înainte de fiecare grătarul poate fi încălzit la o temperatură ridicată timp de 15 minute și apoi poate fi curățat cu o perie de sârmă. În acest fel, orice reziduuri alimentare sau rugină rămase pot fi îndepărtate cu ușurință. De asemenea, acest proces elimină bacteriile. Înainte de a pune mâncarea pe grătar, pulverizați grătarul cu puțin spray antiaderent, pentru a împiedica alimentele să se lipească de grătar.

Există, de asemenea, câteva trucuri pentru a menține grăsimea și reziduurile la un nivel minim atunci când faceți un grătar. Folosiți marinata și alte sosuri cu moderație pentru a vă asigura că acestea nu se scurg prea mult pe grătar. Cu ajutorul tăvilor de colectare din aluminiu, grăsimea și alte lichide pot fi colectate, împiedicând astfel ca acestea să ajungă pe grătar, în tava acestuia sau în spațiile înguste.

După utilizare, încălziți grătarul la o temperatură ridicată, de preferință cu capacul închis, astfel încât majoritatea reziduurilor din interior să ardă. Pentru a curăța golurile se poate folosi o perie de sârmă. Goliți tăvile de colectare după utilizare.