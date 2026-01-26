Lampă multifuncțională cu acumulator

Lumină suficientă.

Descoperiți lampa noastră cu LED ca parte a platformei de acumulatori reîncărcabili Kärcher Battery Power de 18 V. Cu cele 2 articulații, permite orientarea flexibilă a capului luminos în orice direcție dorită și oferă o luminozitate impresionantă de până la 280 lumeni în 2 niveluri diferite. Dar asta nu este tot! Această lampă cu acumulator are, de asemenea, o funcție integrată de baterie externă care îți permite să încărci nu numai smartphone-ul, ci și multe alte dispozitive. Obține soluția de iluminare perfectă, cu o durată de funcționare de 9 ore cu acumulatorul 18/25 Battery Power. Iar cu acumulatorul mare 18/50 Battery Power, durata de funcționare a lămpii reîncărcabile este chiar de două ori mai mare.