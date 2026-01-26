Lampă multifuncțională cu acumulator

Oferă o iluminare îmbunătățită oriunde este nevoie de mai multă lumină atunci când lucrați în întuneric sau în timpul activităților de agrement. Datorită funcției integrate de power bank, puteți încărca dispozitive electronice, cum ar fi smartphone-uri sau tablete. Mai flexibilă decât orice lanternă, mai mobilă decât un reflector cu cablu: lampa cu baterii reîncărcabile MFL 2-18.

Lumină suficientă.

Descoperiți lampa noastră cu LED ca parte a platformei de acumulatori reîncărcabili Kärcher Battery Power de 18 V. Cu cele 2 articulații, permite orientarea flexibilă a capului luminos în orice direcție dorită și oferă o luminozitate impresionantă de până la 280 lumeni în 2 niveluri diferite. Dar asta nu este tot! Această lampă cu acumulator are, de asemenea, o funcție integrată de baterie externă care îți permite să încărci nu numai smartphone-ul, ci și multe alte dispozitive. Obține soluția de iluminare perfectă, cu o durată de funcționare de 9 ore cu acumulatorul 18/25 Battery Power. Iar cu acumulatorul mare 18/50 Battery Power, durata de funcționare a lămpii reîncărcabile este chiar de două ori mai mare.

Caracteristicile lămpii cu acumulator

Kärcher Battery Lamp Brightness Levels

Două niveluri de luminozitate

Două niveluri de luminozitate permit ajustarea luminozității la situația aplicației, în funcție de faptul dacă se dorește o luminozitate maximă (280 lm) sau o lumină atenuată (80 lm).

Kärcher Battery Lamp Flexibility

Articulații flexibile

Două articulații flexibile permit iluminarea optimă în orice direcție dorită, indiferent de poziția lămpii alimentate cu acumulator.

Kärcher Battery Lamp Power Bank Function

Funcția de baterie externă

Funcția de baterie externă încorporată îți permite să încarci dispozitive electronice, cum ar fi smartphone-uri sau tablete, din mers.

Kärcher Battery Lamp Carrying Handle

Mâner de transport

Mânerul de transport confortabil face ca lampa să fie ușor de transportat.

Kärcher battery lamp with interchangeable battery

Acumulator interschimbabil Kärcher de 18 V

Acumulatorul interschimbabil Kärcher de 18 V asigură o durată lungă de funcționare și flexibilitate nelimitată.

Aplicații

Kärcher battery lamp for illumination

Iluminare pentru activități de lucru

Pentru a ilumina zonele întunecate atunci când lucrezi în atelier, subsol sau pod.

Kärcher battery lamp for camping

Activități de petrecere a timpului liber

Pentru activități de agrement, de exemplu, în camping sau pe terasă.

Power bank function of the Kärcher battery lamp

Încărcare dispozitive

Este foarte utilă la drum, pentru încărcarea dispozitivelor electronice.