Lampă multifuncțională cu acumulator
Oferă o iluminare îmbunătățită oriunde este nevoie de mai multă lumină atunci când lucrați în întuneric sau în timpul activităților de agrement. Datorită funcției integrate de power bank, puteți încărca dispozitive electronice, cum ar fi smartphone-uri sau tablete. Mai flexibilă decât orice lanternă, mai mobilă decât un reflector cu cablu: lampa cu baterii reîncărcabile MFL 2-18.
Lumină suficientă.
Descoperiți lampa noastră cu LED ca parte a platformei de acumulatori reîncărcabili Kärcher Battery Power de 18 V. Cu cele 2 articulații, permite orientarea flexibilă a capului luminos în orice direcție dorită și oferă o luminozitate impresionantă de până la 280 lumeni în 2 niveluri diferite. Dar asta nu este tot! Această lampă cu acumulator are, de asemenea, o funcție integrată de baterie externă care îți permite să încărci nu numai smartphone-ul, ci și multe alte dispozitive. Obține soluția de iluminare perfectă, cu o durată de funcționare de 9 ore cu acumulatorul 18/25 Battery Power. Iar cu acumulatorul mare 18/50 Battery Power, durata de funcționare a lămpii reîncărcabile este chiar de două ori mai mare.
Caracteristicile lămpii cu acumulator
Două niveluri de luminozitate
Două niveluri de luminozitate permit ajustarea luminozității la situația aplicației, în funcție de faptul dacă se dorește o luminozitate maximă (280 lm) sau o lumină atenuată (80 lm).
Articulații flexibile
Două articulații flexibile permit iluminarea optimă în orice direcție dorită, indiferent de poziția lămpii alimentate cu acumulator.
Funcția de baterie externă
Funcția de baterie externă încorporată îți permite să încarci dispozitive electronice, cum ar fi smartphone-uri sau tablete, din mers.
Mâner de transport
Mânerul de transport confortabil face ca lampa să fie ușor de transportat.
Acumulator interschimbabil Kärcher de 18 V
Acumulatorul interschimbabil Kärcher de 18 V asigură o durată lungă de funcționare și flexibilitate nelimitată.
Aplicații
Iluminare pentru activități de lucru
Pentru a ilumina zonele întunecate atunci când lucrezi în atelier, subsol sau pod.
Activități de petrecere a timpului liber
Pentru activități de agrement, de exemplu, în camping sau pe terasă.
Încărcare dispozitive
Este foarte utilă la drum, pentru încărcarea dispozitivelor electronice.