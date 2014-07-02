MAȘINI DE MĂTURAT CONDUSE MANUAL
Eficiente. Ergonomice. Excepționale.
Ideale pentru companiile mici și mijlocii care doresc să economisească timp, bani și efort. Mașinile de măturat/măturat-aspirat acționate manual sunt ușor de utilizat, curăță temeinic fără să împrăștie mult praf și sunt de până la 12 ori mai rapide decât o mătură clasică. Mașinile sunt ușor de întreținut și minimizează efortul de lucru datorită designului lor ergonomic.
Diferențe între mașinile acționate prin împingere și cele operate manual
Mașini de măturat prin împingere sau operate manual - care este exact produsul potrivit pentru mine? Pentru a răspunde la această întrebare, am sintetizat principalii factori de decizie:
Tip tracțiune
Mașinile de măturat cu acționare prin împingere sunt împinse manual de către operatori. Acestea sunt ușoare și ușor de manevrat, deoarece utilizatorul are control asupra vitezei și direcției. Mașinile de măturat operate manual necesită mai puțin efort fizic decât mașinile de măturat acționate prin împingere. Acestea sunt alimentate de un acumulator sau de un motor pe benzină.
Acoperirea suprafețelor
Datorită funcționării lor manuale, precum și a volumului mai mic al containerului de deșeuri, mașinile de măturat prin împingere sunt în general mai potrivite pentru perioade scurte de utilizare. În schimb, mașinile de măturat operate manual sunt o alegere mai bună pentru perioade mai lungi de funcționare, datorită volumului mai mare al containerelor lor de deșeuri. În plus, acționarea prin tracțiune a acestor mașini reduce efortul fizic necesar pentru măturare.
Eficiență și rapiditate
Mașinile de măturat cu acționare prin împingere pot fi utilizate eficient pentru sarcini de curățare mai mici. Cu toate acestea, pentru zonele mai mari, curățarea necesită mai mult timp. Atunci când curățați spații de aproximativ 600 de metri pătrați sau mai mult, mașinile de măturat conduse manual reprezintă, în general, o opțiune mai rapidă și mai eficientă.
Manipulare și transport
Atât mașinile de măturat cu acționare prin împingere, cât și cele operate manual sunt extrem de agile și manevrabile datorită lățimii reduse a mașinii. Cu toate acestea, mașinile de măturat au o greutate neîncărcată impresionant de mică, ceea ce le face foarte ușor de transportat.
În general, mașinile de măturat cu acționare prin împingere și mașinile de măturat operate manual oferă fiecare avantaje specifice, în funcție de cerințele sarcinilor de curățare în cauză. Alegerea modelului potrivit depinde de factori precum dimensiunea zonei care trebuie curățată, eficiența necesară și bugetul disponibil.
Domenii de aplicare
Mașinile de măturat cu acționare prin împingere sunt mașini de curățat versatile care pot acoperi o gamă impresionantă de aplicații. Pentru suprafețe cuprinse între 200 și 8000 de metri pătrați, acestea oferă o soluție eficientă pentru diverse nevoi de curățare. Randamentul de curățare și volumul de murdărie colectată variază în funcție de mașină și de configurația sa specifică.
Curățarea străzilor
Curățarea străzilor este una dintre principalele aplicații mașinile de măturat acționate manual. Acestea sunt extrem de eficiente la îndepărtarea murdăriei, frunzelor, nisipului și a altor resturi de pe drumuri, trotuare și parcări. Mașinile acoperă zone mari fără efort și simplifică considerabil procesul de curățare.
Instalații industriale
În instalațiile industriale, mașinile de măturat joacă un rol major în curățenia și siguranța la locul de muncă. În fabrici, depozite, centre logistice și alte locuri de producție, acestea îndepărtează praful, așchiile și resturile. Acest lucru nu numai că creează un mediu de lucru plăcut, dar minimizează și pericolele potențiale.
Parcuri publice și spații deschise
Mașinile de măturat sunt, de asemenea, utilizate frecvent în parcurile publice și în spațiile deschise. Acestea mențin parcurile, locurile de joacă și facilitățile sportive curate prin ridicarea frunzelor, a ierbii, a gunoaielor și a altor deșeuri. Acest lucru contribuie la menținerea curățeniei și a atractivității acestor locuri pentru vizitatori.
Centre comerciale și parcări
Centrele comerciale și parcările beneficiază, de asemenea, de avantajele mașinilor de măturat. Traficul intens și activitatea vehiculelor pot crea multă murdărie și praf. Mașinile de măturat oferă o soluție eficientă pentru a menține aceste zone curate și pentru a le îmbunătăți aspectul.
În plus față de aplicațiile menționate, mașinile de măturat sunt utilizate și de profesioniștii din comerț, companiile de producție și chiar stațiile de service. Versatilitatea și eficiența lor le fac instrumente indispensabile pentru a asigura un mediu curat și bine întreținut în mai multe situații diferite.
Avantajele unei mașini de măturat în comparație cu o mătură
În comparație cu o mătură clasică, o mașină de măturat operată manual prezintă o serie întreagă de avantaje. Diferența majoră este, fără îndoială, viteza. O mașină de măturat își face treaba de până la 12 ori mai repede decât o mătură - economisind timp și bani.
În plus, măturatul cu o mătură clasică este adesea solicitant din punct de vedere fizic și obositor. Manipularea simplă și designul ergonomic al echipamentelor noastre asigură o muncă ușoară, iar spatele dumneavoastră este protejat. Tensiunea musculară devine un lucru al trecutului. Cu o mașină de măturat motorizată, puteți minimiza și mai mult efortul de curățare.
Un alt avantaj al unei mașini de măturat operate manual este că în timpul procesului de curățare se dispersează mult mai puțin praf. Atunci când se mătură cu o mătură clasică, praful se ridică necontrolat în aer, în timp ce atunci când se utilizează o mașină de măturat, praful este canalizat direct în containerul pentru praf. Acest lucru nu este doar un mare beneficiu pentru sănătate, prin îmbunătățirea calității aerului și reducerea la minimum a reacțiilor alergice, ci protejează și suprafețele de acumularea de praf dăunător.
În comparație cu o mătură, principalele avantaje ale unei mașini de măturat sunt viteza, ergonomia îmbunătățită, volumul de muncă redus și dispersia mai redusă a prafului.
Caracteristici
Productivitate și eficiență
În calitate de operator, beneficiați de avantajul de productivitate al mașinilor noastre de măturat și măturat-aspirat, chiar și atunci când aveți de-a face doar cu zone mici. Economisiți timp și bani, protejându-vă în același timp spatele datorită designului ergonomic.
Funcționare simplă, întreținere simplă
Ceea ce diferențiază mașinile noastre este funcționarea lor ultra simplă și construcția robustă. Pe lângă uşurinţa în utilizare, mașinile de măturat operate manual de la Kärcher sunt populare şi pentru întreţinerea lor fără probleme. Piesele de uzură precum rola de măturat, peria laterală și filtrul pot fi înlocuite rapid și fără efort, ceea ce economisește timp și bani în întreținerea acestor mașini.
Investiție inițială scăzută
Investiția inițială scăzută se amortiza în mai multe moduri. Performanța eficientă de curățare reduce timpul de lucru, ceea ce înseamnă că costurile sunt achitate într-un timp foarte scurt. Aceste beneficii economice fac ca achiziția unei mașini de măturat fie extrem de rentabilă.
Curățare eficientă și durabilitate
Mașinile de măturat Kärcher au rezultate bune și în ceea ce privește durabilitatea. Sunt proiectate și construite pentru a fi robuste, oferind o durată de viață impresionant de lungă. Chiar și după ani de utilizare intensivă, acestea încă funcționează fiabil și eficient. În plus, pot fi reparate fără probleme. Piesele de uzură, cum ar fi peria principală și peria laterală, pot fi înlocuite și ajustate fără prea multă muncă. Mașinile de măturat de la Kärcher folosesc mai puține resurse pentru curățare, deoarece măturarea nu folosește nici apă, nici substanțe chimice. Sistemele de filtrare sofisticate filtrează în mod fiabil murdăria fină, reducând la minimum impactul prafului asupra mediului. Acest lucru nu numai că ajută la protejarea mediului, dar creează și o atmosferă de lucru plăcută și sănătoasă.