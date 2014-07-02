MAȘINI DE MĂTURAT CONDUSE MANUAL

Avantajele unei mașini de măturat în comparație cu o mătură

În comparație cu o mătură clasică, o mașină de măturat operată manual prezintă o serie întreagă de avantaje. Diferența majoră este, fără îndoială, viteza. O mașină de măturat își face treaba de până la 12 ori mai repede decât o mătură - economisind timp și bani.

În plus, măturatul cu o mătură clasică este adesea solicitant din punct de vedere fizic și obositor. Manipularea simplă și designul ergonomic al echipamentelor noastre asigură o muncă ușoară, iar spatele dumneavoastră este protejat. Tensiunea musculară devine un lucru al trecutului. Cu o mașină de măturat motorizată, puteți minimiza și mai mult efortul de curățare.

Un alt avantaj al unei mașini de măturat operate manual este că în timpul procesului de curățare se dispersează mult mai puțin praf. Atunci când se mătură cu o mătură clasică, praful se ridică necontrolat în aer, în timp ce atunci când se utilizează o mașină de măturat, praful este canalizat direct în containerul pentru praf. Acest lucru nu este doar un mare beneficiu pentru sănătate, prin îmbunătățirea calității aerului și reducerea la minimum a reacțiilor alergice, ci protejează și suprafețele de acumularea de praf dăunător.

În comparație cu o mătură, principalele avantaje ale unei mașini de măturat sunt viteza, ergonomia îmbunătățită, volumul de muncă redus și dispersia mai redusă a prafului.