Aplicația Home & Garden de la Kärcher

Controlul produselor inteligente

Aplicația Home & Garden face din gestionarea și controlul dispozitivelor de curățat o joacă de copii. Aici poți înregistra dispozitivele inteligente Kärcher și chiar le poți controla prin smartphone utilizând Bluetooth.

Cu aparatele de spălat cu presiune din gama Smart Control, poți ajusta setările manual pe dispozitivul în sine sau poți transfera simplu și convenabil setările de presiune recomandate de aplicație pentru sarcini speciale de curățare, direct pe dispozitivul tău.

Cu noul mop electric FC 8 Smart Signature Line, volumul de apă și viteza rolelor pot fi reglate individual prin aplicație, iar diferite profiluri de pardoseală pot fi create pentru diferite zone ale casei. Astfel, fiecare cameră este curățată optim, indiferent dacă are plăci ceramice, parchet sau alte tipuri de pardoseli dure. În plus, aplicația afișează statistici despre procesele de curățare, în special economiile de timp și apă comparativ cu metodele convenționale.