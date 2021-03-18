Aplicația Home & Garden de la Kärcher
Expertul în curățenie, mereu la îndemână
Fie că vrei să cureți bicicleta, terasa, mașina, baia sau podelele – aplicația Kärcher Home & Garden îți face treaba mai ușoară. Aplicația nu doar că permite controlul produselor Kärcher cu funcții smart, ci oferă și ghidare pas cu pas pentru punerea în funcțiune a noilor echipamente. În plus, ai acces la numeroase servicii și la întreaga expertiză Kärcher în domeniul curățeniei. Aici găsești instrucțiuni pentru orice tip de murdărie, sfaturi pentru a profita la maximum de produsele tale și recomandări despre cum să redai strălucirea obiectelor preferate într-un mod delicat și eficient.
Descoperă aplicația Home & Garden
Expertul Kärcher în curățenie, mereu la îndemână!
Înregistrarea dispozitivelor
Folosește aplicația ca punct central de înregistrare a dispozitivelor. O listă clar structurată îți permite să ai mereu o imagine de ansamblu asupra produselor tale Kärcher. Pe lângă vizualizarea generală a dispozitivelor, ai acces într-un singur loc la toate informațiile necesare pentru utilizarea corectă a acestora. Poți vedea ce dispozitive sunt conectate și le poți asocia direct din listă. Cardurile detaliate ale fiecărui dispozitiv includ instrucțiuni de instalare și prezentări generale, pentru o punere în funcțiune ușoară, iar accesoriile și detergenții pot fi comandați direct din aplicație.
Sfaturi de curățare și întreținere pentru casă și grădină
Punctul de atracție al aplicației este secțiunea Descoperă, un adevărat centru de cunoștințe, care oferă instrucțiuni de curățare detaliate pentru toate zonele din casă și grădină. Aici vei găsi sfaturi și trucuri utile, cu instrucțiuni pas cu pas, care transformă sarcinile de curățenie într-o experiență WOW. Cu recomandări de produse și sfaturi de curățare, fiecare utilizator este pregătit pentru orice provocare de curățenie.
Promoțiile disponibile
Descoperă campaniile și promoțiile exclusive online în aplicația Home & Garden și economisește la următoarea ta achiziție. Cu aplicația noastră, vei fi mereu la curent și nu vei mai rata nicio reducere.
Controlul produselor inteligente
Aplicația Home & Garden face din gestionarea și controlul dispozitivelor de curățat o joacă de copii. Aici poți înregistra dispozitivele inteligente Kärcher și chiar le poți controla prin smartphone utilizând Bluetooth.
Cu aparatele de spălat cu presiune din gama Smart Control, poți ajusta setările manual pe dispozitivul în sine sau poți transfera simplu și convenabil setările de presiune recomandate de aplicație pentru sarcini speciale de curățare, direct pe dispozitivul tău.
Cu noul mop electric FC 8 Smart Signature Line, volumul de apă și viteza rolelor pot fi reglate individual prin aplicație, iar diferite profiluri de pardoseală pot fi create pentru diferite zone ale casei. Astfel, fiecare cameră este curățată optim, indiferent dacă are plăci ceramice, parchet sau alte tipuri de pardoseli dure. În plus, aplicația afișează statistici despre procesele de curățare, în special economiile de timp și apă comparativ cu metodele convenționale.
Servicii digitale
Aplicația Home & Garden oferă numeroase avantaje pentru o experiență optimizată a utilizatorului.
Obține ajutor rapid și simplu pentru orice întrebare ai avea, accesând secțiunea de întrebări frecvente sau opțiunile de contact direct cu service-ul Kärcher. De exemplu, înregistrarea aparatelor din gama Signature Line pentru garanția extinsă se poate face extrem de ușor prin intermediul aplicației.
Funcții inteligente
Mopul electric FC 8 Smart Signature Line
Cu noul FC 8 Smart Signature Line, modurile de curățare predefinite recomandate de Kärcher pentru diferite tipuri de pardoseli pot fi transferate direct din aplicație către dispozitiv.
De asemenea, volumul de apă și viteza rolelor pot fi ajustate individual prin aplicație, permițând configurarea unor profiluri diferite de podea pentru diferite zone ale locuinței.
Alte setări și funcții ale dispozitivului care pot fi controlate prin aplicație includ: activarea sau dezactivarea LED-urilor, durata funcției de umezire prealabilă și a funcției Boost, un mesaj personalizat de salut din partea dispozitivului, precum și activarea sau dezactivarea anumitor mesaje și notificări.
În plus, aplicația afișează statistici privind procesele de curățare, în special economiile de timp și de apă comparativ cu metodele convenționale.
Dacă sunt disponibile noi actualizări ale sistemului pentru dispozitiv, va apărea o notificare în aplicație, iar actualizarea poate fi realizată direct din aplicație.
Gama de aparate de spălat cu presiune Smart Control
Aceasta este clasa premium! Dispozitivele Kärcher Smart Control sunt primele aparate de spălat cu presiune care pot fi controlate prin aplicație. Indiferent ce trebuie curățat, recomandările inteligente din aplicație oferă setările potrivite și le transferă de pe smartphone direct către dispozitivul Kärcher. De fiecare dată presiunea potrivită, accesoriile potrivite, pentru rezultate optime de curățare.
Kärcher este sinonim cu spălarea cu presiune. De la conectivitatea și controlul prin aplicație, până la pistolul de presiune și lancea de pulverizare multi jet 3-în-1 – fiecare dispozitiv reflectă experiența noastră de mulți ani în dezvoltarea aparatelor de spălat cu presiune.
Gama Smart Control include dispozitive din clasele K 5 și K 7.
Cana filtrantă de apă WFP 12
Cana filtrantă de apă WFP 12 este o soluție inteligentă pentru o hidratare corectă. Cu ajutorul aplicației Kärcher Home & Garden, nu vei uita niciodată să înlocuiești filtrul. Poți seta cu ușurință mementouri direct în aplicație pentru ca apa ta să fie mereu proaspătă și purificată.
Aplicația te ghidează pas cu pas în procesul de configurare și îți oferă sfaturi utile pentru utilizarea optimă a cănii. Descoperă o nouă experiență de hidratare cu WFP 12 și aplicația Home & Garden.
Preferi o variantă offline? Nicio problemă! WFP 12 este echipată și cu un indicator de schimbare a filtrului integrat în capac, fără baterii.
DESCARCĂ
Aplicația Kärcher Home & Garden este disponibilă gratuit în Apple Store și Google Play Store. Tot ce trebuie să faci este să o descarci și poți începe imediat să ai grijă de locuința și de grădina ta într-un mod inteligent.