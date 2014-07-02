Solutie pentru ingrijirea podelei din piatra mata/ linoleum / PVC, 1l

Protectie si intretinere optima pentru podele din piatra naturala si sintetica, linoleum si PVC. Urmele de pasi sunt eliminate, stratul de protectie este reinnoit, iar podeaua capata un aspect semi-mat.Nota: Lasati solutia sa se intareasca 24 de ore, nu spalati podeaua in acest interval, nu asezati mobilier si nu intrati incaltat pe pardoseala. A se feri de inghet !

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Solutie pentru ingrijirea podelei din piatra mata/ linoleum / PVC, 1l
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Podele din piatra naturala si sintetica mata
  • Podele din linoleu
  • Podele din PVC