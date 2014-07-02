Solutie pentru ingrijirea podelei din piatra mata/ linoleum / PVC, 1l
Protectie si intretinere optima pentru podele din piatra naturala si sintetica, linoleum si PVC. Urmele de pasi sunt eliminate, stratul de protectie este reinnoit, iar podeaua capata un aspect semi-mat.Nota: Lasati solutia sa se intareasca 24 de ore, nu spalati podeaua in acest interval, nu asezati mobilier si nu intrati incaltat pe pardoseala. A se feri de inghet !
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|1
|Unitate ambalare (Bucată)
|6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|100 x 100 x 215
Domenii de intrebuintare
- Podele din piatra naturala si sintetica mata
- Podele din linoleu
- Podele din PVC