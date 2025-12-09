自行車清洗組

清潔和完美保養！摩托車和自行車清潔的配件組合包括1個車輪清洗刷、1個通用清洗刷、1升的汽車3合1清潔劑和1個VPS 160S。

摩托車和自行車清潔的配件組合是適用於帶和不帶發動機的兩輪車的清潔和保養組合。除了用於對各種表面進行柔和清潔的通用清洗刷外，它還包括一瓶用於三合一的清潔劑，可進行強力清潔，同時進行柔和清潔；此外，車輪清潔刷還可在某些區域有效地去除污垢。還有帶有可調壓和可調節360°角度的短噴槍。該套件適用於所有K2-K7家用高壓清洗機。

特點和好處
通用刷
  • 柔軟的表面保護性刷毛，可以徹底清潔所有類型的表面。
三合一清潔劑1公升
  • 只需一個步驟，即可獲得最大的清潔效率，保養和保護。
輪圈緣清洗刷(選購配件)
  • 均勻的360°供水，即使在難以觸及的地方，也能實現全方位的完美清潔。
360度高低壓可調式噴桿
  • 清潔附近但難以觸及的地方的理想選擇。

技術規格

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 1.7
重量(包裝後公斤) (kg) 2.1
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 422 x 105 x 220
兼容的設備
應用範圍
  • 清潔機車與輕型機車
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌