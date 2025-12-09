摩托車和自行車清潔的配件組合是適用於帶和不帶發動機的兩輪車的清潔和保養組合。除了用於對各種表面進行柔和清潔的通用清洗刷外，它還包括一瓶用於三合一的清潔劑，可進行強力清潔，同時進行柔和清潔；此外，車輪清潔刷還可在某些區域有效地去除污垢。還有帶有可調壓和可調節360°角度的短噴槍。該套件適用於所有K2-K7家用高壓清洗機。