自行車清洗組
清潔和完美保養！摩托車和自行車清潔的配件組合包括1個車輪清洗刷、1個通用清洗刷、1升的汽車3合1清潔劑和1個VPS 160S。
摩托車和自行車清潔的配件組合是適用於帶和不帶發動機的兩輪車的清潔和保養組合。除了用於對各種表面進行柔和清潔的通用清洗刷外，它還包括一瓶用於三合一的清潔劑，可進行強力清潔，同時進行柔和清潔；此外，車輪清潔刷還可在某些區域有效地去除污垢。還有帶有可調壓和可調節360°角度的短噴槍。該套件適用於所有K2-K7家用高壓清洗機。
特點和好處
通用刷
- 柔軟的表面保護性刷毛，可以徹底清潔所有類型的表面。
三合一清潔劑1公升
- 只需一個步驟，即可獲得最大的清潔效率，保養和保護。
輪圈緣清洗刷(選購配件)
- 均勻的360°供水，即使在難以觸及的地方，也能實現全方位的完美清潔。
360度高低壓可調式噴桿
- 清潔附近但難以觸及的地方的理想選擇。
技術規格
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|1.7
|重量(包裝後公斤) (kg)
|2.1
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|422 x 105 x 220
應用範圍
- 清潔機車與輕型機車