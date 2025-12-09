可以從源頭直接從鑽孔中清除鑽屑，尤其是額外的清掃或吸塵。因此，無論您是鑽入牆壁還是天花板，甚至是瓷磚、牆紙、石膏、石材、混凝土或木材等表面，都無所謂：得益於獲得專利的裝置和泡沫橡膠密封件，凱馳家用多功能吸塵器WD 2-6都可以使用。此外，您無需依靠第二個人的幫助，而是可以自行進行鑽孔，然後輕鬆地吸取鑽孔灰塵，從而使該區域保持清潔。我們的鑽孔吸頭適用於鑽頭尺寸最大為15 mm的所有常規鑽頭。