鑽孔吸頭
多功能吸塵器WD 2-6的新配件可在牆壁和天花板表面上提供安全且無塵的孔。鑽屑直接從鑽孔中吸出。
可以從源頭直接從鑽孔中清除鑽屑，尤其是額外的清掃或吸塵。因此，無論您是鑽入牆壁還是天花板，甚至是瓷磚、牆紙、石膏、石材、混凝土或木材等表面，都無所謂：得益於獲得專利的裝置和泡沫橡膠密封件，凱馳家用多功能吸塵器WD 2-6都可以使用。此外，您無需依靠第二個人的幫助，而是可以自行進行鑽孔，然後輕鬆地吸取鑽孔灰塵，從而使該區域保持清潔。我們的鑽孔吸頭適用於鑽頭尺寸最大為15 mm的所有常規鑽頭。
特點和好處
用於無塵無殘留鑽孔
鑽屑集塵器可在所有常規牆壁和天花板表面上可靠地工作
頭頂鑽孔比以往任何時候都更容易
無需他人幫助即可輕鬆進行鑽孔和抽吸
操作簡便–連接吸水軟管，打開真空吸塵器，將配件放置在所需位置，然後鑽孔
通過按下黃色開關，無需關閉真空吸塵器即可輕鬆更改鑽屑集塵器的位置
適用於所有凱馳家用多功能吸塵器
技術規格
技術規格
|標準寬度(公厘) (mm)
|35
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.2
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|207 x 106 x 117
應用範圍
- 瓷磚
- 壁紙
- 石膏
- 木材
- 石材
- 水泥