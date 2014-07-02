FJ 6泡沫噴罐具有超強泡沫，可輕鬆清潔所有表面，例如油漆、玻璃和石材、車輛、花園、花園擺飾、外牆、樓梯、休旅車、路徑、牆壁、百葉窗、露台、車道等的理想選擇。將0.6公升的清潔劑直接倒入泡沫噴罐中，將噴罐連接到噴槍上並噴射出泡沫。清潔劑的劑量可以在泡沫噴罐（黃色旋鈕）上輕鬆調節。適用於所有K 2至K 7高壓清洗機。與泡沫清潔劑一起使用是更理想的選擇。