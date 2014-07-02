FJ 6 0.6公升泡沫噴罐
FJ 6泡沫噴罐，用於用強力泡沫清潔（例如，泡沫清潔劑）。用於汽車、摩托車等，以及將清潔產品塗在石材和木材的表面和外牆上。
FJ 6泡沫噴罐具有超強泡沫，可輕鬆清潔所有表面，例如油漆、玻璃和石材、車輛、花園、花園擺飾、外牆、樓梯、休旅車、路徑、牆壁、百葉窗、露台、車道等的理想選擇。將0.6公升的清潔劑直接倒入泡沫噴罐中，將噴罐連接到噴槍上並噴射出泡沫。清潔劑的劑量可以在泡沫噴罐（黃色旋鈕）上輕鬆調節。適用於所有K 2至K 7高壓清洗機。與泡沫清潔劑一起使用是更理想的選擇。
特點和好處
容量為0.6升的水箱
- 持續時間更長，無需補充
輕鬆更換各種RM清潔劑
- 特別對使用者友善
強大的濃密的泡沫
- 輕鬆清潔所有表面
清潔劑量調整裝置
- 清潔劑的用量取決於使用情況。
透明的清潔劑容器
- 內容物始終可見。
技術規格
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(公斤) (kg)
|0.2
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|93 x 201 x 184
|相容性
|零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
影片
應用範圍
- 汽車
- 溫室
- 清潔機車與輕型機車
- 陽台
- 百葉窗 / 捲簾
- 路徑
- （庭院）入口、車道
- 花園圍牆與石牆
- 移動式房屋