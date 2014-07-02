FJ 6 0.6公升泡沫噴罐

FJ 6泡沫噴罐，用於用強力泡沫清潔（例如，泡沫清潔劑）。用於汽車、摩托車等，以及將清潔產品塗在石材和木材的表面和外牆上。

FJ 6泡沫噴罐具有超強泡沫，可輕鬆清潔所有表面，例如油漆、玻璃和石材、車輛、花園、花園擺飾、外牆、樓梯、休旅車、路徑、牆壁、百葉窗、露台、車道等的理想選擇。將0.6公升的清潔劑直接倒入泡沫噴罐中，將噴罐連接到噴槍上並噴射出泡沫。清潔劑的劑量可以在泡沫噴罐（黃色旋鈕）上輕鬆調節。適用於所有K 2至K 7高壓清洗機。與泡沫清潔劑一起使用是更理想的選擇。

特點和好處
容量為0.6升的水箱
  • 持續時間更長，無需補充
輕鬆更換各種RM清潔劑
  • 特別對使用者友善
強大的濃密的泡沫
  • 輕鬆清潔所有表面
清潔劑量調整裝置
  • 清潔劑的用量取決於使用情況。
透明的清潔劑容器
  • 內容物始終可見。

技術規格

技術規格

顏色 無煙煤色 (深灰色)
重量(公斤) (kg) 0.2
重量(包裝後公斤) (kg) 0.3
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 93 x 201 x 184
相容性 零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)

影片

應用範圍
  • 汽車
  • 溫室
  • 清潔機車與輕型機車
  • 陽台
  • 百葉窗 / 捲簾
  • 路徑
  • （庭院）入口、車道
  • 花園圍牆與石牆
  • 移動式房屋
官方網路商店資訊
官方網站資訊

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

德國凱馳官方社群
SSL安全性
© 2026 KÄRCHER 凱馳｜全球智慧清潔解決方案領導品牌