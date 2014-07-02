泡沫清潔劑+快插式FJ 10 C泡沫噴罐。快速應用的快插式清潔劑只需單擊一下，即可在不同清潔劑之間輕鬆更換。清潔劑的劑量可以在泡沫噴罐（黃色旋鈕）上輕鬆調節。適用於所有K 2至K 7高壓清洗機。與泡沫清潔劑一起使用是更理想的選擇。