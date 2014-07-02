FJ 10 C快插式泡沫噴灌與3合一泡沫清潔劑
泡沫清潔劑+快插式FJ 10 C泡沫噴罐。只需單擊一下，即可在不同清潔劑之間輕鬆更換。
泡沫清潔劑+快插式FJ 10 C泡沫噴罐。快速應用的快插式清潔劑只需單擊一下，即可在不同清潔劑之間輕鬆更換。清潔劑的劑量可以在泡沫噴罐（黃色旋鈕）上輕鬆調節。適用於所有K 2至K 7高壓清洗機。與泡沫清潔劑一起使用是更理想的選擇。
特點和好處
創新的泡沫噴頭
- 強力泡沫的產生和應用。
套件裡
- 實用的套件，含各種清潔劑。
快插裝置
- 只需單擊一下，即可快速便捷地更換清潔劑。
清潔劑量調整裝置
- 清潔劑的用量取決於使用情況。
透明的清潔劑容器
- 內容物始終可見。
技術規格
技術規格
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(公斤) (kg)
|1.3
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.6
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|102 x 201 x 260
|相容性
|零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
影片
應用範圍
- 汽車
- 清潔機車與輕型機車
- 移動式房屋