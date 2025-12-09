G 160 Q 噴槍
用於凱馳Power Control 和 Full Control 高壓清洗機的高壓噴槍，等級為 K 4 至 K 5。槍把依照槍桿應用可顯示不同的壓力等級和清潔劑模式。
低、中或高壓力等級以及透過旋轉 Vario Power 噴槍設置的清潔劑模式直接傳輸到高壓噴槍的顯示器上。這樣用戶總是知道他當前在什麼模式下工作。顯示器在任何天氣條件下都易於閱讀，並確保清潔時更好的控制和安全。噴槍的快速連接適用於 K 4 至 K 5 的所有 Kärcher Power Control 和 Full Control 高壓清洗機。
特點和好處
適用於K4-K5等級的Power Control與Full Control專用高壓噴槍
- 容易更換
易於閱讀的壓力設置和清潔劑模式手動顯示
- 針對不同清潔項目可以調整不同壓力。
快速接頭
- 快速連接裝置，容易於連接噴槍和高壓軟管。
彎管
- 可連接凱馳所有配件。
低壓清潔劑應用
- 清潔劑模式有更舒適的應用。
兒童安全鎖
- 安全鎖定噴槍的啟動開關
技術規格
技術規格
|顏色
|黑色
|重量(公斤) (kg)
|0.5
|重量(包裝後公斤) (kg)
|0.7
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|552 x 43 x 222
影片