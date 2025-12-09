G 160 Q 噴槍

用於凱馳Power Control 和 Full Control 高壓清洗機的高壓噴槍，等級為 K 4 至 K 5。槍把依照槍桿應用可顯示不同的壓力等級和清潔劑模式。

低、中或高壓力等級以及透過旋轉 Vario Power 噴槍設置的清潔劑模式直接傳輸到高壓噴槍的顯示器上。這樣用戶總是知道他當前在什麼模式下工作。顯示器在任何天氣條件下都易於閱讀，並確保清潔時更好的控制和安全。噴槍的快速連接適用於 K 4 至 K 5 的所有 Kärcher Power Control 和 Full Control 高壓清洗機。

特點和好處
適用於K4-K5等級的Power Control與Full Control專用高壓噴槍
  • 容易更換
易於閱讀的壓力設置和清潔劑模式手動顯示
  • 針對不同清潔項目可以調整不同壓力。
快速接頭
  • 快速連接裝置，容易於連接噴槍和高壓軟管。
彎管
  • 可連接凱馳所有配件。
低壓清潔劑應用
  • 清潔劑模式有更舒適的應用。
兒童安全鎖
  • 安全鎖定噴槍的啟動開關

技術規格

顏色 黑色
重量(公斤) (kg) 0.5
重量(包裝後公斤) (kg) 0.7
尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm) 552 x 43 x 222

Karcher Limited Taiwan
德商 凱馳清潔設備股份有限公司
No.502, Yuanshan Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23545, Taiwan
23545台灣新北市中和區員山路502號

Tel:+886 -2-2221-0698
Fax:+886 -2-2221-1695

北區技術服務專線: 0800-666-825

Taichung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 台中分公司
No.30, Sec. 2, Gansu Rd., Xitun Dist.,
Taichung City 40743, Taiwan
40743台灣台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel:+886 -4-2317-6060
Fax:+886 -4-2317-2050

中區技術服務專線: 0800-666-355

Kaohsiung Branch
德商 凱馳清潔設備股份有限公司 高雄分公司
No.15, Wen’an St., Fengshan Dist.,
Kaohsiung City 83048, Taiwan
83048台灣高雄市鳳山區文安街15號

Tel:+886 -7-780-3322
Fax:+886 -7-780-3391

南區技術服務專線: 0800-558-689

