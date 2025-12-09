低、中或高壓力等級以及透過旋轉 Vario Power 噴槍設置的清潔劑模式直接傳輸到高壓噴槍的顯示器上。這樣用戶總是知道他當前在什麼模式下工作。顯示器在任何天氣條件下都易於閱讀，並確保清潔時更好的控制和安全。噴槍的快速連接適用於 K 4 至 K 5 的所有 Kärcher Power Control 和 Full Control 高壓清洗機。