H 10 Q 頂級防扭高壓管
具有防扭的PremiumFlex高壓軟管可實現無扭曲打結的高壓清潔工作。10米長。包括快接轉接器。適用於K 2至K 7範圍內的設備。不適合軟管捲盤K 4。
10毫米長的PremiumFlex高壓更換軟管消除了絆倒的危險。得益於獲得專利的防扭曲系統，它非常靈活，可以不受阻礙地進行工作，並且可以快速，輕鬆地存儲。快速連接適配器確保軟管可以立即連接到高壓清洗機。由不含PVC和鄰苯二甲酸鹽的材料製成。適用於K 2至K 7範圍內的所有Kärcher高壓清洗機，K 4至K 7範圍內的軟管捲盤機或完全控制設備除外。
特點和好處
備用高壓管10米
- 工作半徑大。
快速接頭
- 高壓管具備方便性能夠快速接於主機上，此外也可以簡易組裝於高壓槍把上。省時不費力
防扭系統
- 不再有絆倒的危險：軟管不會扭曲，並且在每種應用中都保持可撓性。
技術規格
技術規格
|溫度 (°C)
|max. 60
|最大壓力(Bar) (MPa)
|18
|長度 (m)
|10
|顏色
|無煙煤色 (深灰色)
|重量(公斤) (kg)
|1.1
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.3
|尺寸 (長 × 寬 × 高) (mm)
|245 x 245 x 65