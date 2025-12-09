10毫米長的PremiumFlex高壓更換軟管消除了絆倒的危險。得益於獲得專利的防扭曲系統，它非常靈活，可以不受阻礙地進行工作，並且可以快速，輕鬆地存儲。快速連接適配器確保軟管可以立即連接到高壓清洗機。由不含PVC和鄰苯二甲酸鹽的材料製成。適用於K 2至K 7範圍內的所有Kärcher高壓清洗機，K 4至K 7範圍內的軟管捲盤機或完全控制設備除外。